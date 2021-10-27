Длинный перевод к линии штрафной площади "Бетиса", отскочил игровой снаряд к Гуэдешу, который сходу пробил, но мимо цели.

На правом фланге аут заработали игроки "Валенсии", ввели они мяч из-за боковой, тут же в атаку заброс, но Гуэдешу зацепиться за игровой снаряд не удалось.

45' Замена у "Валенсии". Дьякаби вступил в игру вместо Паулисты.

45' Были остановки, да неоднократно. Но чтобы восемь минут. Так можно и за сто минут в матче перевалить.

45' Восемь минут добавил арбитр!

44' Пока крутят нам повтор гола "Валенсии". Крупным планом Браво, который обдумывает свои действия. Можно было сыграть чуть по-другому, наверное, такие мысли читаются на лице чилийского голкипера.

43' Присел на газон игрок "Валенсии". Тут же его обступили, не видно кто это именно. Похоже, что плохо стало.

43' Виктор Руис заработал жёлтую карточку.

42' Подача в район 11-метровой отметки, нет удара. Это "Бетис" в атаке.

41' Тут же свою атаку "Бетис" провёл, но ничего опасного. Аут на правом фланге только заработал.

40' Пять минут до перерыва. Один мяч гости отыграли. Получится ли ещё?

39' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! Паулиста!!!! Подача прямо на линию вратарской, не стал брать мяч в руки Браво, решив выбивать его кулаками, сделал это неудачно, а Паулиста был ближе всех к игровому снаряду, переправив его в ворота.

37' Угловой удар заработали гости. Подача на ближнюю штангу и...

36' Габриэль Паулиста не позволил организовать контратаку "Бетису", выбив игровой снаряд за пределы поля.

35' Фекир получил толчок сзади от соперника. Небольшая пауза у нас в матче.

33' Силлессен не видел момент удара, поэтому даже не среагировал на второй гол в исполнении девятого номера "Бетиса". А пока матч у нас продолжается.

32' "Бетис" немного даёт завладеть мячом гостям, но тут же возвращает контроль над игровым снарядом себе. Как следствие, не оставляя шансов на успех "Валенсии".

31' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Иглесиас!!! В семь касаний от центрального круга был доставлен мяч Иглесиасу, который одним касанием игровой снаряд подработал, вторым пробил точно в угол ворот Силлессена!

30' Четверть часа ещё играть в первом тайме. Небольшое затишье пока что у нас.

28' Браво принял игровой снаряд, осмотрелся, перевод на левый край выполнил. Завладеть мячом не удалось игрокам "Бетиса".

27' Карвалью получил свой момент для удара, но угодил в защитника.

26' По правому краю атаку организовали хозяеева, мяч под ногой Фекира, который закручивал в дальний угол, Силлессен в прыжке удар отразил, игровой снаряд ударился в штангу и вылетел в поле.

25' Середина первого тайма. Очень нескучный футбол у нас.

24' С мячом Силлессен, покатил на ближнего защитника. И почти тут же потеря мяча под бурные овации стадиона. Аут на правом фланге для "Бетиса".

22' Длинная диагональ на правый край. Передача к линии штрафной площади, Морено закрутил соперника. Передача направо снова пошла, подача... А кто будет бить?

21' Свистит стадион, очень сильно поддерживают своих, которые пока без мяча.

20' Иглесиас пробил с дальней дистанции, мяч рядом с целью прошёл, но там ещё и Морено мог замкнуть. Не успел.

19' Свою атаку провела "Валенсия", но мяч потерян.

18' Длинный перевод в линию атаки, но в этот раз не дали разогнаться Иглесиасу.

15' Неожиданное начало матча. Сразу после кубковых поединков в России переключаемся на Испанию и понимаем, почему даже Миранчук не может заиграть в Европе. Скорости здесь совершенно другие.

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Иглесиас уверенно реализует пенальти, разводя мяч и голкипера по сторонам!

14' Альдерете за грубую игру получил "горчичник".

13' А теперь уже пенальти! Непонятно, что у нас на поле происходит. Рефери только и успевает, что отбиваться от игроков. Смотрим повтор. Альдерете сносит Борху, тот падает в штрафной площади. Похоже, что помогли рефери определить, что это пенальти!

12' "Бетис" организует контратаку, падение Иглесиас почти на линии штрафной площади! Рефери непреклонен, штрафной удар. А споры вокруг него не утихают. Ну сбил же его Альдерете, ещё и спорит...

11' Владение мячом почти равное. На 10% больше у "Валенсии".

9' Катают мяч на своей половине поля игроки "Бетиса". Длинный заброс, но игровой снаряд достался гостям.

8' Оказывали врачи помощью голкиперу "Бетиса", но всё с ним в порядке. Продолжаем.

7' Через левый край атакую развивают игроки "Бетиса", передача к центральному кругу. Завладеть мячом у Фекира не вышло.

5' Чилийскому голкиперу "Бетиса" Клаудио Браво уже 38 лет, но он не собирается ухудшать качество своей игры. Вновь здорово сыграл, отразив удар.

3' И сразу же момент у "Валенсии", которая организовала атаку по левому краю, передача на Андре Маркоса, тот в касание пробил по воротам, но голкипер хозяев Браво удар отразил.

2' С мячом хозяева, пытаются организовать наступление, но пока не получается.