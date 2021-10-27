Испания: Ла Лига 2021-2022
2:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Бенито Вильямарин
12' Желтая карточкаАльдерете Омар
1:0
14' ПенальтиИглесиас Борха
2:0
30' ГолИглесиас Борха
37' Желтая карточкаВиктор Руис
2:1
39' ГолГабриэль Паулиста
15
Морено
Алекс
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
32
Васкес
Хесус
22
Андре
Маркос
19
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Васкес ХесусПолузащитник
-
22 Андре МаркосНападающий
-
19 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Гонсалес УгоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
-
26 Pedro Aleman
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
14'
1:0
30'
2:0
37'
39'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
История личных встреч
Бетис
Валенсия
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
25 матчей
28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|5 (1)
|0.45
|Хуанми Мигель
|4
|0.36
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.27
|Каналес Серхио
|1
|0.09
|Фекир Набиль
|1
|0.09
|Родри Родриго
|1
|0.09
|Морено Алекс
|1
|0.09
|Эрмосо Кике
|1
|0.09
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.27
|Солер Карлос
|3 (2)
|0.27
|Гайя Хосе
|2
|0.18
|Дуро Уго
|2
|0.18
|Васс Даниэль
|1
|0.09
|Габриэль Паулиста
|1
|0.09
|Макси Гомес
|1
|0.09
|Андре Маркос
|1
|0.09
|Альдерете Омар
|1
|0.09
|Черышев Денис
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|5
|0
|Фекир Набиль
|4
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Каналес Серхио
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Виктор Руис
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Гидо Родригес
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|6
|0
|Макси Гомес
|4
|1
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Гильямон Уго
|2
|1
|Васс Даниэль
|2
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Гайя Хосе
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Солер Карлос
|2
|0
|Вальехо Ману
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
4
44%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
57%
3
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
7%
3
20%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
9%
4
31%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0
Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4 Сельта - Бетис 2:3
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1
Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1 Севилья - Валенсия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|3.
|Бетис
|2:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 12
|21
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|7.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 10
|12
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 12
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|5 - 13
|9
|17.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Бетис
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|11.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|2.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|3.
|Бетис
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|10.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Бетис 2:1 Валенсия
Исход игры
Бетис
47.5% (67)
Ничья
33.3% (47)
Валенсия
19.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
51.8% (72)
Меньше
48.2% (67)
Обе команды забьют
Да
80.58% (112)
Нет
19.42% (27)
Популярный счёт
2:1 Бетис
32.6% (46)
1:1 Ничья
28.4% (40)
1:2 Валенсия
13.5% (19)
1:0 Бетис
12.8% (18)
0:1 Валенсия
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:2 Бетис
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!