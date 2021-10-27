  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
2:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Валенсия
0'
12' Желтая карточка
Альдерете Омар
1:0
14' Пенальти
Иглесиас Борха
2:0
30' Гол
Иглесиас Борха
37' Желтая карточка
Виктор Руис
2:1
39' Гол
Габриэль Паулиста
48'
25
Браво
Клаудио
2
Монтойя
Мартин
16
Песселья
Херман
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
13
Силлессен
Яспер
20
Фулкье
Димитри
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
14
Гайя
Хосе
7
Гуэдеш
Гонсалу
18
Васс
Даниэль
6
Гильямон
Уго
32
Васкес
Хесус
22
Андре
Маркос
19
Дуро
Уго
Бетис
4-2-3-1
Валенсия
4-4-2

Ход матча

12'
 
Альдерете Омар
14'
Иглесиас Борха
1:0
30'
Иглесиас Борха
(Хуанми Мигель)
2:0
37'
Виктор Руис
 
39'
2:1
Габриэль Паулиста
45'
 
Дьякаби Муктар
Габриэль Паулиста

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Бетис
Валенсия

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

25 матчей

28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:2
П
0:0
П
2:0
П
3:6
П
0:0
П
2:3
П
1:0
П
0:0
П
5:0
П
3:1
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
ПД
3:1
КК
2:1
КК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 5 (1) 0.45
Хуанми Мигель 4 0.36
Иглесиас Борха 3 (1) 0.27
Каналес Серхио 1 0.09
Фекир Набиль 1 0.09
Родри Родриго 1 0.09
Морено Алекс 1 0.09
Эрмосо Кике 1 0.09
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 3 0.27
Солер Карлос 3 (2) 0.27
Гайя Хосе 2 0.18
Дуро Уго 2 0.18
Васс Даниэль 1 0.09
Габриэль Паулиста 1 0.09
Макси Гомес 1 0.09
Андре Маркос 1 0.09
Альдерете Омар 1 0.09
Черышев Денис 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 5 0
Фекир Набиль 4 0
Песселья Херман 1 1
Хуанми Мигель 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Виктор Руис 1 0
Браво Клаудио 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 6 0
Макси Гомес 4 1
Дьякаби Муктар 4 0
Гильямон Уго 2 1
Васс Даниэль 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Гайя Хосе 2 0
Джейсон 2 0
Солер Карлос 2 0
Вальехо Ману 2 0
Лато Тони 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Корреа Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
4
44%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
57%
3
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
7%
3
20%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
9%
4
31%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0
Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4 Сельта - Бетис 2:3
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1
Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1 Севилья - Валенсия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 6 3 1 17 - 7 21
2. Реал Сосьедад Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
3. Бетис 2:1 Заявка 11 6 3 2 17 - 12 21
4. Реал Мадрид Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
5. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
6. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
7. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
10. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Мальорка Заявка 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Валенсия 1:2 Заявка 11 3 4 4 16 - 15 13
13. Вильярреал Заявка 10 2 6 2 13 - 10 12
14. Эльче Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 10 - 12 10
16. Алавес Заявка 10 3 0 7 5 - 13 9
17. Кадис Заявка 11 1 5 5 10 - 18 8
18. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
4. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
5. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Бетис 2:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
10. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
11. Валенсия 1:2 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
12. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
19. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
2. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
3. Бетис 2:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
6. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Валенсия 1:2 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • 49'
    На правом фланге аут заработали игроки "Валенсии", ввели они мяч из-за боковой, тут же в атаку заброс, но Гуэдешу зацепиться за игровой снаряд не удалось.
  • 48'
    Длинный перевод к линии штрафной площади "Бетиса", отскочил игровой снаряд к Гуэдешу, который сходу пробил, но мимо цели.
  • 47'
    Спорный мяч арбитр назначил в районе центрального круга. Достался он игрокам "Валенсии".
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • Замена
    45'
    Замена у "Валенсии". Дьякаби вступил в игру вместо Паулисты.
  • 45'
    Были остановки, да неоднократно. Но чтобы восемь минут. Так можно и за сто минут в матче перевалить.
  • Дополнительное время
    45'
    Восемь минут добавил арбитр!
  • 44'
    Пока крутят нам повтор гола "Валенсии". Крупным планом Браво, который обдумывает свои действия. Можно было сыграть чуть по-другому, наверное, такие мысли читаются на лице чилийского голкипера.
  • 43'
    Присел на газон игрок "Валенсии". Тут же его обступили, не видно кто это именно. Похоже, что плохо стало.
  • Желтая карточка
    43'
    Виктор Руис заработал жёлтую карточку.
  • 42'
    Подача в район 11-метровой отметки, нет удара. Это "Бетис" в атаке.
  • 41'
    Тут же свою атаку "Бетис" провёл, но ничего опасного. Аут на правом фланге только заработал.
  • 40'
    Пять минут до перерыва. Один мяч гости отыграли. Получится ли ещё?
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1!!! Паулиста!!!! Подача прямо на линию вратарской, не стал брать мяч в руки Браво, решив выбивать его кулаками, сделал это неудачно, а Паулиста был ближе всех к игровому снаряду, переправив его в ворота.
  • 37'
    Угловой удар заработали гости. Подача на ближнюю штангу и...
  • 36'
    Габриэль Паулиста не позволил организовать контратаку "Бетису", выбив игровой снаряд за пределы поля.
  • 35'
    Фекир получил толчок сзади от соперника. Небольшая пауза у нас в матче.
  • 33'
    Силлессен не видел момент удара, поэтому даже не среагировал на второй гол в исполнении девятого номера "Бетиса". А пока матч у нас продолжается.
  • 32'
    "Бетис" немного даёт завладеть мячом гостям, но тут же возвращает контроль над игровым снарядом себе. Как следствие, не оставляя шансов на успех "Валенсии".
  • 2 гола - дубль!
    31'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Иглесиас!!! В семь касаний от центрального круга был доставлен мяч Иглесиасу, который одним касанием игровой снаряд подработал, вторым пробил точно в угол ворот Силлессена!
  • 30'
    Четверть часа ещё играть в первом тайме. Небольшое затишье пока что у нас.
  • 28'
    Браво принял игровой снаряд, осмотрелся, перевод на левый край выполнил. Завладеть мячом не удалось игрокам "Бетиса".
  • 27'
    Карвалью получил свой момент для удара, но угодил в защитника.
  • 26'
    По правому краю атаку организовали хозяеева, мяч под ногой Фекира, который закручивал в дальний угол, Силлессен в прыжке удар отразил, игровой снаряд ударился в штангу и вылетел в поле.
  • 25'
    Середина первого тайма. Очень нескучный футбол у нас.
  • 24'
    С мячом Силлессен, покатил на ближнего защитника. И почти тут же потеря мяча под бурные овации стадиона. Аут на правом фланге для "Бетиса".
  • 22'
    Длинная диагональ на правый край. Передача к линии штрафной площади, Морено закрутил соперника. Передача направо снова пошла, подача... А кто будет бить?
  • 21'
    Свистит стадион, очень сильно поддерживают своих, которые пока без мяча.
  • 20'
    Иглесиас пробил с дальней дистанции, мяч рядом с целью прошёл, но там ещё и Морено мог замкнуть. Не успел.
  • 19'
    Свою атаку провела "Валенсия", но мяч потерян.
  • 18'
    Длинный перевод в линию атаки, но в этот раз не дали разогнаться Иглесиасу.
  • 15'
    Неожиданное начало матча. Сразу после кубковых поединков в России переключаемся на Испанию и понимаем, почему даже Миранчук не может заиграть в Европе. Скорости здесь совершенно другие.
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Иглесиас уверенно реализует пенальти, разводя мяч и голкипера по сторонам!
  • Желтая карточка
    14'
    Альдерете за грубую игру получил "горчичник".
  • Пенальти!
    13'
    А теперь уже пенальти! Непонятно, что у нас на поле происходит. Рефери только и успевает, что отбиваться от игроков. Смотрим повтор. Альдерете сносит Борху, тот падает в штрафной площади. Похоже, что помогли рефери определить, что это пенальти!
  • 12'
    "Бетис" организует контратаку, падение Иглесиас почти на линии штрафной площади! Рефери непреклонен, штрафной удар. А споры вокруг него не утихают. Ну сбил же его Альдерете, ещё и спорит...
  • 11'
    Владение мячом почти равное. На 10% больше у "Валенсии".
  • 9'
    Катают мяч на своей половине поля игроки "Бетиса". Длинный заброс, но игровой снаряд достался гостям.
  • Травма, повреждение
    8'
    Оказывали врачи помощью голкиперу "Бетиса", но всё с ним в порядке. Продолжаем.
  • 7'
    Через левый край атакую развивают игроки "Бетиса", передача к центральному кругу. Завладеть мячом у Фекира не вышло.
  • 5'
    Чилийскому голкиперу "Бетиса" Клаудио Браво уже 38 лет, но он не собирается ухудшать качество своей игры. Вновь здорово сыграл, отразив удар.
  • Опасный момент
    3'
    И сразу же момент у "Валенсии", которая организовала атаку по левому краю, передача на Андре Маркоса, тот в касание пробил по воротам, но голкипер хозяев Браво удар отразил.
  • 2'
    С мячом хозяева, пытаются организовать наступление, но пока не получается.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Второй тайм
  • 48'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Валенсия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 47'
    Гуэдеш Гонсалу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 47'
    Андре Маркос из команды Валенсия делает пас партнеру.
  • 47'
    Игрок Андре Маркос из команды Валенсия неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 46'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 46'
    Матч остановлен
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бетис 2:1 Валенсия онлайн


Прогнозы на матч Бетис 2:1 Валенсия

Исход игры
Бетис
47.5% (67)
Ничья
33.3% (47)
Валенсия
19.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
51.8% (72)
Меньше
48.2% (67)
Обе команды забьют
Да
80.58% (112)
Нет
19.42% (27)
Популярный счёт
2:1 Бетис
32.6% (46)
1:1 Ничья
28.4% (40)
1:2 Валенсия
13.5% (19)
1:0 Бетис
12.8% (18)
0:1 Валенсия
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:2 Бетис
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 