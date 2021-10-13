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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
 
Позже

Стадион:
Валенсия

История личных встреч

Бетис
Валенсия

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

25 матчей

28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:2
П
0:0
П
2:0
П
3:6
П
0:0
П
2:3
П
1:0
П
0:0
П
5:0
П
3:1
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
ПД
3:1
КК
2:1
КК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 5 (1) 0.5
Хуанми Мигель 4 0.4
Каналес Серхио 1 0.1
Фекир Набиль 1 0.1
Родри Родриго 1 0.1
Морено Алекс 1 0.1
Иглесиас Борха 1 0.1
Эрмосо Кике 1 0.1
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 3 0.3
Солер Карлос 3 (2) 0.3
Гайя Хосе 2 0.2
Дуро Уго 2 0.2
Васс Даниэль 1 0.1
Макси Гомес 1 0.1
Андре Маркос 1 0.1
Альдерете Омар 1 0.1
Черышев Денис 0 0
Габриэль Паулиста 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 5 0
Фекир Набиль 4 0
Песселья Херман 1 1
Хуанми Мигель 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Браво Клаудио 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макси Гомес 4 1
Альдерете Омар 5 0
Дьякаби Муктар 4 0
Гильямон Уго 2 1
Васс Даниэль 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Гайя Хосе 2 0
Джейсон 2 0
Солер Карлос 2 0
Вальехо Ману 2 0
Лато Тони 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Корреа Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
4
44%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
57%
3
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
7%
3
20%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
9%
4
31%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0
Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4 Сельта - Бетис 2:3
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1
Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1 Севилья - Валенсия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
2. Реал Мадрид Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
3. Севилья Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
5. Бетис Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
6. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
7. Райо Вальекано Заявка 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 4 4 1 9 - 5 16
9. Барселона Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
10. Валенсия Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Эспаньол Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Мальорка Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
13. Вильярреал Заявка 9 2 5 2 10 - 7 11
14. Эльче Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
15. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Кадис Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
17. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
18. Алавес Заявка 9 2 0 7 4 - 13 6
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
5. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Бетис Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
12. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
2. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
6. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
17. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
18. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 28
    Бетис 32.1% (9)
    X 35.7% (10)
    Валенсия 32.1% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Валенсия
    1.91
    3.72
    4.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бетис - Валенсия онлайн


    Прогнозы на матч Бетис - Валенсия

    Исход игры
    Бетис
    32.1% (9)
    Ничья
    35.7% (10)
    Валенсия
    32.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (16)
    Меньше
    42.86% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (24)
    Нет
    14.29% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.6% (8)
    1:2 Валенсия
    25% (7)
    2:1 Бетис
    21.4% (6)
    0:1 Валенсия
    7.1% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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