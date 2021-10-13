Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
История личных встреч
Бетис
Валенсия
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
25 матчей
28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
24%
32%
44%
6 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|5 (1)
|0.5
|Хуанми Мигель
|4
|0.4
|Каналес Серхио
|1
|0.1
|Фекир Набиль
|1
|0.1
|Родри Родриго
|1
|0.1
|Морено Алекс
|1
|0.1
|Иглесиас Борха
|1
|0.1
|Эрмосо Кике
|1
|0.1
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.3
|Солер Карлос
|3 (2)
|0.3
|Гайя Хосе
|2
|0.2
|Дуро Уго
|2
|0.2
|Васс Даниэль
|1
|0.1
|Макси Гомес
|1
|0.1
|Андре Маркос
|1
|0.1
|Альдерете Омар
|1
|0.1
|Черышев Денис
|0
|0
|Габриэль Паулиста
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|5
|0
|Фекир Набиль
|4
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Каналес Серхио
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Гидо Родригес
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макси Гомес
|4
|1
|Альдерете Омар
|5
|0
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Гильямон Уго
|2
|1
|Васс Даниэль
|2
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Гайя Хосе
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Солер Карлос
|2
|0
|Вальехо Ману
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
4
44%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
57%
3
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
7%
3
20%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
9%
4
31%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1 Вильярреал - Бетис 2:0
Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4 Сельта - Бетис 2:3
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1
Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1 Севилья - Валенсия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|6.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|9.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 7
|11
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|4 - 13
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|2.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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Прогнозы на матч Бетис - Валенсия
Исход игры
Бетис
32.1% (9)
Ничья
35.7% (10)
Валенсия
32.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (16)
Меньше
42.86% (12)
Обе команды забьют
Да
85.71% (24)
Нет
14.29% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (8)
1:2 Валенсия
25% (7)
2:1 Бетис
21.4% (6)
0:1 Валенсия
7.1% (2)
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