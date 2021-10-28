Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Хетафе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Судья подбегает и показывает Монторо Анхель из команды Гранада отложенную желтую карточку за фол.

45' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

45' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Кабако Эрик нанес удар головой, но Луис Максимиано спокойно отбил мяч.

44' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

41' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Милья Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Г О О О О Л - Унал Энес забивает с правой ноги!

37' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Удар от ворот произведет Хетафе

33' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Монторо Анхель из команды Гранада направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

31' Удар от ворот произведет Хетафе

30' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Гранада выполняет удар от ворот.

28' Удар от ворот произведет Хетафе

27' Мончу Рамон не смог попасть в створ ударом издали

26' Удар от ворот произведет Хетафе

26' Мончу Рамон из команды Гранада наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

25' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

25' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Хетафе

23' Милья Луис не смог попасть в створ ударом издали

23' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Гранада выполняет удар от ворот.

19' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Куэнка Хорхе нанес удар головой, но Луис Максимиано спокойно отбил мяч.

17' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Удар от ворот произведет Хетафе

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали

15' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Удар от ворот произведет Хетафе

14' Монторо Анхель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

12' Гранада выполняет удар от ворот.

10' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

6' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Игрок Унал Энес из команды Хетафе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Куэнка Хорхе из команды Хетафе делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

4' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Игрок Монторо Анхель из команды Гранада неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля