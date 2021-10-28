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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
0:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Хетафе
0'
0:1
37' Гол
Унал Энес
45' Желтая карточка
Монторо Анхель
61' Желтая карточка
Ньом Аллан
61'
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
18
Абрам
Луис
3
Эскудеро
Серхио
19
Монторо
Анхель
5
Милья
Луис
14
Мончу
Рамон
21
Рочина
Рубен
9
Суарес
Луис
III
11
Мачис
Дарвин
13
Сория
Давид
4
Ньом
Аллан
3
Кабако
Эрик
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
22
Дамиан
Суарес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
11
Аленья
Карлес
19
Поведа
Дарио
10
Унал
Энес
Гранада
4-3-3
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Гранада
Хетафе

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
ТМК
0:0
П
3:2
П
1:2
П
1:2
П
1:1
П
3:3
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
1:0
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 2 0.2
Рочина Рубен 1 0.1
Милья Луис 1 (1) 0.1
Монторо Анхель 1 0.1
Дуарте Домингуш 1 0.1
Санчес Герман 1 0.1
Эскудеро Серхио 0 0
Бакка Карлос 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 2 0.18
Митрович Стефан 1 0.09
Унал Энес 1 0.09
Аленья Карлес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Кабако Эрик 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 4 0
Монторо Анхель 3 0
Гоналон Максим 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Санчес Герман 3 0
Суарес Луис III 3 0
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Мончу Рамон 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Абрам Луис 1 0
Милья Луис 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0
Роберт Морено 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 1
Дамиан Суарес 4 0
Оливера Матиас 4 0
Дьене Даконам 2 1
Кабако Эрик 2 1
Чема Родригес 1 1
Тимор Давид 2 0
Унал Энес 2 0
Рамирес Сандро 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Сория Давид 1 0
Сильва Хонатан 1 0
Мата Хайме 1 0
Максимович Неманья 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
8%
4
25%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
38%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Бетис - Гранада 2:1 Гранада - Кадис 0:1 Барселона - Гранада 1:2
Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0
Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0 Гранада - Хетафе 0:0 Хетафе - Леванте 2:1 Сельта - Хетафе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Реал Мадрид Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Севилья Заявка 10 6 3 1 17 - 7 21
4. Бетис Заявка 11 6 3 2 19 - 12 21
5. Осасуна Заявка 11 5 4 2 14 - 13 19
6. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
10. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Мальорка Заявка 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Валенсия Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
13. Вильярреал Заявка 10 2 6 2 13 - 10 12
14. Эльче Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15. Сельта Заявка 11 3 1 7 10 - 14 10
16. Алавес Заявка 10 3 0 7 5 - 13 9
17. Кадис Заявка 11 1 5 5 10 - 18 8
18. Гранада 0:1 Заявка 10 1 4 5 7 - 14 7
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе 1:0 Заявка 11 1 2 8 4 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
4. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
5. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
10. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
11. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
12. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
20. Хетафе 1:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Хетафе 1:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 8 4
15. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Гранада 0:1 Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
18. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
19. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Гранада 63.6% (89)
X 29.3% (41)
Хетафе 7.1% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Хетафе
7.83
3.30
3.94
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Гранада 0:1 Хетафе онлайн


Прогнозы на матч Гранада 0:1 Хетафе

Исход игры
Гранада
63.6% (89)
Ничья
29.3% (41)
Хетафе
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
22.79% (31)
Меньше
77.21% (105)
Обе команды забьют
Да
48.53% (66)
Нет
51.47% (70)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.1% (59)
1:1 Ничья
25% (35)
2:1 Гранада
17.1% (24)
1:2 Хетафе
3.6% (5)
0:1 Хетафе
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Гранада
2.1% (3)
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