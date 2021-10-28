Испания: Ла Лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес Зрители: 13651
0:1
36' ГолУнал Энес
45' Желтая карточкаМонторо Анхель
60' Желтая карточкаНьом Аллан
77' Желтая карточкаМаксимович Неманья
78' Желтая карточкаУнал Энес
0:1
78' Не забитый пенальтиСуарес Луис
80' Желтая карточкаСория Давид
1:1
90' ГолВидаль Молина
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
18
Абрам
Луис
14
Мончу
Рамон
21
Рочина
Рубен
11
Мачис
Дарвин
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
19
Поведа
Дарио
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
-
21 Рочина РубенНападающий
- Нападающий
-
11 Мачис ДарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Бакка КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Поведа ДариоНападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
36'
0:1
45'
60'
78'
78'
0:1
80'
90'
1:1
Владение мячом
История личных встреч
Гранада
Хетафе
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис III
|2
|0.2
|Рочина Рубен
|1
|0.1
|Милья Луис
|1 (1)
|0.1
|Монторо Анхель
|1
|0.1
|Видаль Молина
|1
|0.1
|Дуарте Домингуш
|1
|0.1
|Санчес Герман
|1
|0.1
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Сандро
|2
|0.18
|Митрович Стефан
|1
|0.09
|Унал Энес
|1
|0.09
|Аленья Карлес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|4
|0
|Монторо Анхель
|3
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Санчес Герман
|3
|0
|Суарес Луис III
|3
|0
|Рочина Рубен
|2
|0
|Бакка Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|Мончу Рамон
|2
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Милья Луис
|1
|0
|Машимиану Луиш
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Роберт Морено
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|4
|1
|Дамиан Суарес
|4
|0
|Оливера Матиас
|4
|0
|Дьене Даконам
|2
|1
|Кабако Эрик
|2
|1
|Унал Энес
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Тимор Давид
|2
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Максимович Неманья
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Сильва Хонатан
|1
|0
|Мата Хайме
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
4
24%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
5
36%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Бетис - Гранада 2:1 Гранада - Кадис 0:1 Барселона - Гранада 1:2
Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Бетис - Хетафе 2:0
Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0 Гранада - Хетафе 0:0 Хетафе - Леванте 2:1 Сельта - Хетафе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|4.
|Атлетико М
|2:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 13
|19
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 10
|12
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|5 - 13
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|18.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|19.
|Леванте
|1:2 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 20
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Атлетико М
|2:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|18.
|Леванте
|1:2 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|3.
|Атлетико М
|2:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|5.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|10.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Леванте
|1:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
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- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Гранада 1:1 Хетафе
Исход игры
Гранада
63.6% (89)
Ничья
29.3% (41)
Хетафе
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
22.79% (31)
Меньше
77.21% (105)
Обе команды забьют
Да
48.53% (66)
Нет
51.47% (70)
Популярный счёт
1:0 Гранада
42.1% (59)
1:1 Ничья
25% (35)
2:1 Гранада
17.1% (24)
1:2 Хетафе
3.6% (5)
0:1 Хетафе
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Гранада
2.1% (3)
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