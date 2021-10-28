Второй тайм

99' Сегодняшная посещаемость составляет 13651 болельщиков

99' Команда Гранада играла лучше, но игра закончилась вничью.

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

99' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

97' Соро Альберто из команды Гранада делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

97' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Матч возобновлен

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Хетафе

92' Милья Луис пробил со штрафного прямо в стенку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Хорошую попытку сделал Иглесиас Хуан . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' ШТАНГА! Пробил головой Пуэртас Антонио прямо в каркас ворот!

89' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Пуэртас Антонио пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

87' Милья Луис из команды Гранада делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

85' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Хетафе

84' Эскудеро Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Удар от ворот произведет Хетафе

82' Пуэртас Антонио не смог попасть в створ ударом издали

81' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Хетафе

80' Судье надоело, что Сория Давид тянет время и он наказал его горчичником

78' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Суарес Луис III бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

78' Рефери не любит споров - именно за это Унал Энес сейчас получил желтую

77' Рефери не любит споров - именно за это Максимович Неманья сейчас получил желтую

77' После проверки VAR судья изменил решение - Гранада пробьет пенальти!

76' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

74' Мончу Рамон из команды Гранада делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

74' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Хорошую попытку сделал Мачис Дарвин . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Гранада выполняет удар от ворот.

71' Дамиан Суарес не смог попасть в створ ударом издали

70' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Кабако Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Кабако Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Удар от ворот произведет Хетафе

66' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Митрович Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Ньом Аллан получает желтую карточку за толчок соперника.

60' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Дамиан Суарес получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Дамиан Суарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Удар от ворот произведет Хетафе

53' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Суарес Луис III наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

51' Удар от ворот произведет Хетафе

50' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля