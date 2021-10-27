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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Осасуна
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
25
Камавинга
Эдуардо
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
39
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
28
Мартинес
Хавьер
II
9
Авила
Эсекьель
18
Кике
Гарсия
Реал Мадрид
4-3-3
Осасуна
5-3-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Осасуна

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

22 матча

72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
2:0
П
1:3
П
5:2
П
4:0
КК
0:2
КК
2:0
П
2:2
П
4:2
П
0:0
П
1:5
П
7:1
П
1:0
П
1:0
П
3:2
П
0:0
П
2:1
П
3:1
ПД
1:2
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 9 (1) 1
Винисиус Жуниор 5 0.56
Асенсио Марко 3 0.33
Алаба Давид 1 0.11
Бэйл Гарет 1 0.11
Иско Аларкон 1 0.11
Начо Фернандес 1 0.11
Карвахаль Даниэль 1 0.11
Васкес Лукас 1 0.11
Камавинга Эдуардо 1 0.11
Модрич Лука 0 0
Азар Эден 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Йович Лука 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.2
Гарсия Давид III 2 0.2
Авила Эсекьель 2 0.2
Кике Гарсия 2 (1) 0.2
Санчес Мануэль 1 0.1
Анхель Хосе 1 0.1
Монкайола Хон 1 0.1
Перес Иньиго 1 0.1
Торро Лукас 1 0.1
Мартинес Хавьер II 1 0.1
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Камавинга Эдуардо 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 4 0
Унаи Гарсия 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Монкайола Хон 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Анхель Хосе 0 1
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Видаль Начо 1 0
Эрнандес Аридане 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
5
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
8%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
1
20%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Забито

24
15
6 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
8%
2
13%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
8
33%
5
33%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2
Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Челси - Реал Мадрид 2:0
Осасуна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Осасуна 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 10 6 3 1 17 - 7 21
2. Реал Сосьедад Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
3. Бетис 2:1 Заявка 11 6 3 2 17 - 12 21
4. Реал Мадрид Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
5. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
6. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
7. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
10. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Мальорка Заявка 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Валенсия 1:2 Заявка 11 3 4 4 16 - 15 13
13. Вильярреал Заявка 10 2 6 2 13 - 10 12
14. Эльче Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 10 - 12 10
16. Алавес Заявка 10 3 0 7 5 - 13 9
17. Кадис Заявка 11 1 5 5 10 - 18 8
18. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
4. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
5. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Бетис 2:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
10. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
11. Валенсия 1:2 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
12. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
19. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
2. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
3. Бетис 2:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
6. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Валенсия 1:2 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 16 минут.

    Главный судья: Сото Сесар

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Реал Мадрид 96.5% (138)
    X 2.1% (3)
    Осасуна 1.4% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Осасуна
    1.31
    6.67
    12.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Осасуна онлайн


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Осасуна

    Исход игры
    Реал Мадрид
    96.5% (139)
    Ничья
    2.1% (3)
    Осасуна
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.86% (61)
    Меньше
    54.14% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    36.84% (49)
    Нет
    63.16% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    45.8% (66)
    2:1 Реал Мадрид
    18.1% (26)
    3:1 Реал Мадрид
    11.8% (17)
    3:0 Реал Мадрид
    6.3% (9)
    1:0 Реал Мадрид
    3.5% (5)
    4:1 Реал Мадрид
    2.1% (3)
    4:0 Реал Мадрид
    2.1% (3)
    4:2 Реал Мадрид
    1.4% (2)
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