Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сантьяго Бернабеу
23
Менди
Ферлан
24
Торро
Лукас
18
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
40 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
21 РодригоНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Грау ХаумеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
- Нападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
36 Dario Ramos
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Мадрид
Осасуна
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
22 матча
72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
68.2%
22.7%
9.1%
15 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|9 (1)
|1
|Винисиус Жуниор
|5
|0.56
|Асенсио Марко
|3
|0.33
|Алаба Давид
|1
|0.11
|Бэйл Гарет
|1
|0.11
|Иско Аларкон
|1
|0.11
|Начо Фернандес
|1
|0.11
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.11
|Васкес Лукас
|1
|0.11
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.11
|Модрич Лука
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Йович Лука
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.2
|Гарсия Давид III
|2
|0.2
|Авила Эсекьель
|2
|0.2
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.2
|Санчес Мануэль
|1
|0.1
|Анхель Хосе
|1
|0.1
|Монкайола Хон
|1
|0.1
|Перес Иньиго
|1
|0.1
|Торро Лукас
|1
|0.1
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.1
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|4
|0
|Унаи Гарсия
|3
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Брашанац Дарко
|2
|0
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Анхель Хосе
|0
|1
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
40%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
5
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
1
8%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
1
20%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Забито
24
15
6 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
8%
2
13%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
8
33%
5
33%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2
Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Челси - Реал Мадрид 2:0
Осасуна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Осасуна 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|3.
|Бетис
|2:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 12
|21
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|7.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 15
|13
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 10
|12
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 12
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|5 - 13
|9
|17.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Бетис
|2:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|11.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|2.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|3.
|Бетис
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|10.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Осасуна
Исход игры
Реал Мадрид
96.5% (139)
Ничья
2.1% (3)
Осасуна
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.86% (61)
Меньше
54.14% (72)
Обе команды забьют
Да
36.84% (49)
Нет
63.16% (84)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
45.8% (66)
2:1 Реал Мадрид
18.1% (26)
3:1 Реал Мадрид
11.8% (17)
3:0 Реал Мадрид
6.3% (9)
1:0 Реал Мадрид
3.5% (5)
4:1 Реал Мадрид
2.1% (3)
4:0 Реал Мадрид
2.1% (3)
4:2 Реал Мадрид
1.4% (2)
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