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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Эльче
0' 2'
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
22
Лежён
Флорьян
5
Лагуардия
Виктор
3
Дуарте
Рубен
6
Н'Диайе
Лум
8
Пина
Томас
18
Пельистри
Факундо
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
1
Касилья
Кико
14
Паласиос
Элибельтон
3
Роко
Энсо
6
Бигас
Педро
22
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
21
Маскарель
Омар
8
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
9
Бое
Лукас
Алавес
4-2-3-1
Эльче
4-4-2

История личных встреч

Алавес
Эльче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:2
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
0:3
КК
2:0
С
2:0
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 3 (2) 0.33
Лагуардия Виктор 1 0.11
Дуарте Рубен 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетто Дарио 2 0.2
Бое Лукас 2 0.2
Лукас Перес 2 0.2
Мохика Хоан 1 0.1
Роко Энсо 1 0.1
Фидель Чавес 0 0
Фернандес Хосан 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 3 1
Химо Наварро 3 0
Лежён Флорьян 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Н'Диайе Лум 2 0
Лагуардия Виктор 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Силла Мамаду 1 0
Риоха Луис 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мойя Антонио 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 6 0
Касилья Кико 3 0
Маскарель Омар 3 0
Фидель Чавес 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Барраган Антонио 1 0
Гутьеррес Хосе 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Бигас Педро 1 0
Мохика Хоан 1 0
Гумбау Херард 1 0
Роко Энсо 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
2
40%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
50%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
4
31%
4
33%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0
Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0 Алавес - Гранада 4:2 Эльче - Алавес 0:2 Алавес - Леванте 2:2 Эйбар - Алавес 3:0
Эльче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0 Реал Сосьедад - Эльче 1:0
Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0 Кадис - Эльче 1:3 Эльче - Алавес 0:2 Реал Сосьедад - Эльче 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
2. Реал Мадрид Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
3. Севилья Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
5. Бетис Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
6. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
7. Райо Вальекано Заявка 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 4 4 1 9 - 5 16
9. Барселона Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
10. Валенсия Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Эспаньол Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Мальорка Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
13. Вильярреал Заявка 9 2 5 2 10 - 7 11
14. Эльче 0:0 Заявка 11 2 5 4 8 - 12 11
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 10 - 12 10
16. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
17. Алавес 0:0 Заявка 10 2 1 7 4 - 13 7
18. Кадис Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
5. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Бетис Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
12. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
13. Эльче 0:0 Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Алавес 0:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
2. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
6. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
9. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эльче 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
15. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. Алавес 0:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
18. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 2'
    Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Эльче контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Пина Томас из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Касилья Кико пострадал.
  • 1'
    Пельистри Факундо из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Эльче начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Алавес 61.8% (84)
X 27.9% (38)
Эльче 10.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Эльче
2.33
3.06
4.11
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Алавес 0:0 Эльче онлайн


Прогнозы на матч Алавес 0:0 Эльче

Исход игры
Алавес
61.8% (84)
Ничья
27.9% (38)
Эльче
10.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
19.85% (26)
Меньше
80.15% (105)
Обе команды забьют
Да
40.46% (53)
Нет
59.54% (78)
Популярный счёт
1:0 Алавес
40.4% (55)
1:1 Ничья
19.9% (27)
2:1 Алавес
15.4% (21)
0:1 Эльче
7.4% (10)
0:0 Ничья
5.9% (8)
2:0 Алавес
3.7% (5)
1:2 Эльче
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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