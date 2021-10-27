—

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 11 тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Мальорка» и «Севилья». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.