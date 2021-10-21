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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
 
Позже

Стадион:
Севилья

История личных встреч

Мальорка
Севилья

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

16 матчей

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:5
П
3:2
П
3:1
П
0:0
П
2:2
П
1:2
П
1:3
П
2:0
П
3:1
П
0:0
ПД
2:3
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.2
Фернандо Ниньо 2 0.2
Ли Кан Ин 1 0.1
Оливан Бриан 1 0.1
Анхель Луис 1 0.1
Баба Иддрису 1 0.1
Сальва Севилья 0 0
Маффео Пабло 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 4 0.44
Ламела Эрик 3 0.33
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.33
Фернандо Режес 1 0.11
Торрес Оливер 1 0.11
Гомес Алехандро 1 0.11
Мунир Эль-Хаддади 1 0.11
Карлос Диего Сантос 1 0.11
Монтьель Гонсало 1 0.11
Навас Хесус 0 0
Делани Томас 0 0
Акунья Маркос 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьедью Амат 3 0
Баба Иддрису 3 0
Ли Кан Ин 1 1
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Родригес Даниэль 2 0
Оливан Бриан 2 0
Седлар Александр 2 0
Коста Хауме 1 0
Пратс Абдон 1 0
Руис Иньиго 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Маффео Пабло 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Мбула Хорди 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Гарсия Луис 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 3 0
Ламела Эрик 3 0
Делани Томас 1 1
Карлос Диего Сантос 1 1
Фернандо Режес 2 0
Хордан Хоан 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Навас Хесус 1 0
Гудель Неманья 1 0
Окампос Лукас 1 0
Акунья Маркос 1 0
Оскар Родригес 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Идрисси Уссама 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
4
31%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
2
15%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

8
16
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
13%
4
25%
1-15
3
38%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Пропущено

16
6
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3
Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0 Понферрадина - Мальорка 2:2 Мальорка - Сарагоса 2:1 Тенерифе - Мальорка 0:1
Севилья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0
Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
2. Реал Мадрид Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
3. Севилья Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
5. Бетис Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
6. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
7. Райо Вальекано Заявка 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 4 4 1 9 - 5 16
9. Барселона Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
10. Валенсия Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Эспаньол Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Мальорка Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
13. Вильярреал Заявка 9 2 5 2 10 - 7 11
14. Эльче Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
15. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Кадис Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
17. Сельта Заявка 9 2 1 6 7 - 12 7
18. Алавес Заявка 9 2 0 7 4 - 13 6
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 9 0 2 7 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
5. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Бетис Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
12. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
2. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
6. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
17. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
18. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 28
    Мальорка 0% (0)
    X 14.3% (4)
    Севилья 85.7% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Севилья
    5.95
    3.72
    1.77
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мальорка - Севилья онлайн


    Прогнозы на матч Мальорка - Севилья

    Исход игры
    Мальорка
    0% (0)
    Ничья
    14.3% (4)
    Севилья
    85.7% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (19)
    Меньше
    32.14% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (23)
    Нет
    17.86% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    57.1% (16)
    1:1 Ничья
    14.3% (4)
    0:2 Севилья
    10.7% (3)
    1:3 Севилья
    7.1% (2)
    0:1 Севилья
    7.1% (2)
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    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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