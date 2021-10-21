Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Visit Mallorca Estadi
История личных встреч
Мальорка
Севилья
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
16 матчей
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|2
|0.2
|Фернандо Ниньо
|2
|0.2
|Ли Кан Ин
|1
|0.1
|Оливан Бриан
|1
|0.1
|Анхель Луис
|1
|0.1
|Баба Иддрису
|1
|0.1
|Сальва Севилья
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|4
|0.44
|Ламела Эрик
|3
|0.33
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.33
|Фернандо Режес
|1
|0.11
|Торрес Оливер
|1
|0.11
|Гомес Алехандро
|1
|0.11
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.11
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.11
|Монтьель Гонсало
|1
|0.11
|Навас Хесус
|0
|0
|Делани Томас
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьедью Амат
|3
|0
|Баба Иддрису
|3
|0
|Ли Кан Ин
|1
|1
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Родригес Даниэль
|2
|0
|Оливан Бриан
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Коста Хауме
|1
|0
|Пратс Абдон
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Мбула Хорди
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Гарсия Луис
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|3
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Делани Томас
|1
|1
|Карлос Диего Сантос
|1
|1
|Фернандо Режес
|2
|0
|Хордан Хоан
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
13
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
4
31%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
2
15%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
50%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Забито
8
16
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
13%
4
25%
1-15
3
38%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
3
19%
76-90
Пропущено
16
6
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3
Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0 Понферрадина - Мальорка 2:2 Мальорка - Сарагоса 2:1 Тенерифе - Мальорка 0:1
Севилья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0
Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|6.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|9.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 7
|11
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|15.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|4 - 13
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|2.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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Прогнозы на матч Мальорка - Севилья
Исход игры
Мальорка
0% (0)
Ничья
14.3% (4)
Севилья
85.7% (24)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (19)
Меньше
32.14% (9)
Обе команды забьют
Да
82.14% (23)
Нет
17.86% (5)
Популярный счёт
1:2 Севилья
57.1% (16)
1:1 Ничья
14.3% (4)
0:2 Севилья
10.7% (3)
1:3 Севилья
7.1% (2)
0:1 Севилья
7.1% (2)
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