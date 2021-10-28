Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сьюдад де Валенсия
2
Сон
14
Везу
Рубен
8
Пепелу
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
16
Эррера
Эктор
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Лоди РенанЗащитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кунья МатеусНападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Леванте
Атлетико М
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
22 матча
22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|4
|0.4
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.2
|Мелеро Гонсало
|1
|0.1
|Кампанья Хосе
|1
|0.1
|Робер Пьер
|1
|0.1
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|6 (1)
|0.67
|Корреа Анхель
|3
|0.33
|Лемар Тома
|2
|0.22
|Карраско Янник
|1
|0.11
|Врсалько Шиме
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Фелиш Жоау
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клерк Карлос
|4
|0
|Моралес Луис
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Малса Микаэль
|2
|0
|Мирамон Хорхе
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Робер Пьер
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Эрмосо Марио
|2
|1
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Суарес Луис
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Хименес Хосе
|3
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Коке Хорхе
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
4
67%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
1
11%
5
42%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
22%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
5
28%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0
Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2 Хетафе - Леванте 2:1 Леванте - Барселона 3:3
Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2
Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|4.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 13
|19
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 10
|12
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|5 - 13
|9
|17.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Гранада
|0:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|10.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|Гранада
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|19.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте - Атлетико М
Исход игры
Леванте
2% (3)
Ничья
4% (6)
Атлетико М
94% (141)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
45.99% (63)
Нет
54.01% (74)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
32.7% (49)
0:2 Атлетико М
26% (39)
0:1 Атлетико М
22.7% (34)
1:3 Атлетико М
5.3% (8)
1:1 Ничья
2% (3)
2:1 Леванте
1.3% (2)
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