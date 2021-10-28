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Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на матч одиннадцатого тура испанской Примеры, в котором встретятся "Леванте" и "Атлетико". Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!