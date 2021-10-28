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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
1
Айтор
Фернандес
2
Сон
4
Робер
Пьер
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
3
Франкеза
Энрик
8
Пепелу
12
Малса
Микаэль
10
Барди
Энис
21
Гомес
Даниэль
11
Моралес
Луис
13
Облак
Ян
2
Хименес
Хосе
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
23
Триппьер
Киран
6
Коке
Хорхе
16
Эррера
Эктор
21
Карраско
Янник
8
Гризманн
Антуан
7
Фелиш
Жоау
9
Суарес
Луис
Леванте
5-3-2
Атлетико М
3-4-2-1

История личных встреч

Леванте
Атлетико М

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

22 матча

22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
П
2:2
П
1:0
П
3:0
П
0:5
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:0
П
1:1
П
2:0
П
3:2
П
4:1
П
2:0
ПД
3:0
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 4 0.4
Рохер Марти 2 (1) 0.2
Мелеро Гонсало 1 0.1
Кампанья Хосе 1 0.1
Робер Пьер 1 0.1
Де Фрутос Хорхе 0 0
Гомес Даниэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 6 (1) 0.67
Корреа Анхель 3 0.33
Лемар Тома 2 0.22
Карраско Янник 1 0.11
Врсалько Шиме 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Фелиш Жоау 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 4 0
Моралес Луис 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Кампанья Хосе 2 0
Рохер Марти 2 0
Малса Микаэль 2 0
Мирамон Хорхе 2 0
Пепелу 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Постиго Серхио 1 0
Сольдадо Роберто 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Везу Рубен 1 0
Робер Пьер 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 2 1
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Хименес Хосе 3 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Кунья Матеус 2 0
Триппьер Киран 1 0
Коке Хорхе 1 0
Эррера Эктор 1 0
Корреа Анхель 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
4
67%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
1
11%
5
42%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
22%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
5
28%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0
Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2 Хетафе - Леванте 2:1 Леванте - Барселона 3:3
Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2
Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Реал Мадрид Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Севилья Заявка 10 6 3 1 17 - 7 21
4. Бетис Заявка 11 6 3 2 19 - 12 21
5. Осасуна Заявка 11 5 4 2 14 - 13 19
6. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
10. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Мальорка Заявка 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Валенсия Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
13. Вильярреал Заявка 10 2 6 2 13 - 10 12
14. Эльче Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15. Сельта Заявка 11 3 1 7 10 - 14 10
16. Алавес Заявка 10 3 0 7 5 - 13 9
17. Кадис Заявка 11 1 5 5 10 - 18 8
18. Гранада 0:1 Заявка 10 1 4 5 7 - 14 7
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе 1:0 Заявка 11 1 2 8 4 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
4. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
5. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
10. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
11. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
12. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
20. Хетафе 1:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Хетафе 1:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 8 4
15. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Гранада 0:1 Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
18. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
19. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на матч одиннадцатого тура испанской Примеры, в котором встретятся "Леванте" и "Атлетико". Текстовую трансляцию для Вас проведу я, Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2021, осталось 11 минут.

    Главный судья: Гонсалес Пабло

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 147
Леванте 2% (3)
X 4.1% (6)
Атлетико М 93.9% (138)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Атлетико М
7.31
4.25
1.69
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Леванте - Атлетико М онлайн


Прогнозы на матч Леванте - Атлетико М

Исход игры
Леванте
2% (3)
Ничья
4% (6)
Атлетико М
94% (141)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
45.99% (63)
Нет
54.01% (74)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
32.7% (49)
0:2 Атлетико М
26% (39)
0:1 Атлетико М
22.7% (34)
1:3 Атлетико М
5.3% (8)
1:1 Ничья
2% (3)
2:1 Леванте
1.3% (2)
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