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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

История личных встреч

Леванте
Атлетико М

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

22 матча

22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
П
2:2
П
1:0
П
3:0
П
0:5
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
3:1
П
2:0
П
3:2
П
2:0
П
1:1
П
2:0
П
3:2
П
4:1
П
2:0
ПД
3:0
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 4 0.4
Рохер Марти 2 (1) 0.2
Мелеро Гонсало 1 0.1
Кампанья Хосе 1 0.1
Робер Пьер 1 0.1
Де Фрутос Хорхе 0 0
Гомес Даниэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 6 (1) 0.67
Корреа Анхель 3 0.33
Лемар Тома 2 0.22
Карраско Янник 1 0.11
Врсалько Шиме 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Фелиш Жоау 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 4 0
Моралес Луис 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Кампанья Хосе 2 0
Рохер Марти 2 0
Малса Микаэль 2 0
Мирамон Хорхе 2 0
Пепелу 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Постиго Серхио 1 0
Сольдадо Роберто 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Везу Рубен 1 0
Робер Пьер 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 2 1
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Хименес Хосе 3 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Кунья Матеус 2 0
Триппьер Киран 1 0
Коке Хорхе 1 0
Эррера Эктор 1 0
Корреа Анхель 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
4
67%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
1
11%
5
42%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
22%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
5
28%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0
Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2 Хетафе - Леванте 2:1 Леванте - Барселона 3:3
Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2
Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
2. Реал Мадрид Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
3. Севилья Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
5. Бетис Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
6. Осасуна Заявка 10 5 3 2 14 - 13 18
7. Райо Вальекано Заявка 10 5 1 4 17 - 12 16
8. Атлетик Б Заявка 9 4 4 1 9 - 5 16
9. Барселона Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
10. Валенсия Заявка 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Эспаньол Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
12. Мальорка Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
13. Вильярреал Заявка 9 2 5 2 10 - 7 11
14. Эльче Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 10 - 12 10
16. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
17. Кадис Заявка 10 1 4 5 7 - 15 7
18. Алавес Заявка 9 2 0 7 4 - 13 6
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
3. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Райо Вальекано Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
5. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Эспаньол Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
7. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Бетис Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
11. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
12. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
17. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
18. Алавес Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
2. Осасуна Заявка 4 4 0 0 10 - 5 12
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
6. Севилья Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
9. Валенсия Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Кадис Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Эльче Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
17. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
18. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2021, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Леванте 3.6% (2)
    X 5.5% (3)
    Атлетико М 90.9% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Леванте
    Ничья
    Атлетико М
    6.19
    3.80
    1.72
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Леванте - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Леванте - Атлетико М

    Исход игры
    Леванте
    3.6% (2)
    Ничья
    5.5% (3)
    Атлетико М
    90.9% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (22)
    Меньше
    60% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    43.64% (24)
    Нет
    56.36% (31)
    Популярный счёт
    0:2 Атлетико М
    32.7% (18)
    1:2 Атлетико М
    29.1% (16)
    0:1 Атлетико М
    21.8% (12)
    1:3 Атлетико М
    5.5% (3)
    1:1 Ничья
    5.5% (3)
    2:1 Леванте
    3.6% (2)
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