Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сьюдад де Валенсия
История личных встреч
Леванте
Атлетико М
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
22 матча
22.7%
18.2%
59.1%
5 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
22.7%
40.9%
36.4%
5 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|4
|0.4
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.2
|Мелеро Гонсало
|1
|0.1
|Кампанья Хосе
|1
|0.1
|Робер Пьер
|1
|0.1
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|6 (1)
|0.67
|Корреа Анхель
|3
|0.33
|Лемар Тома
|2
|0.22
|Карраско Янник
|1
|0.11
|Врсалько Шиме
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Фелиш Жоау
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клерк Карлос
|4
|0
|Моралес Луис
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Малса Микаэль
|2
|0
|Мирамон Хорхе
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Робер Пьер
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Эрмосо Марио
|2
|1
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Суарес Луис
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Хименес Хосе
|3
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Коке Хорхе
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
4
67%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
5
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
1
11%
5
42%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
22%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
22%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
5
28%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0
Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2 Хетафе - Леванте 2:1 Леванте - Барселона 3:3
Атлетико М
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2
Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|5.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|6.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|9.
|Барселона
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Мальорка
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 7
|11
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 12
|10
|16.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|17.
|Кадис
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|18.
|Алавес
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|4 - 13
|6
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|3.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|17.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|18.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|2.
|Осасуна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 5
|12
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|6.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|9.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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Прогнозы на матч Леванте - Атлетико М
Исход игры
Леванте
3.6% (2)
Ничья
5.5% (3)
Атлетико М
90.9% (50)
Тотал 2.5
Больше
40% (22)
Меньше
60% (33)
Обе команды забьют
Да
43.64% (24)
Нет
56.36% (31)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
32.7% (18)
1:2 Атлетико М
29.1% (16)
0:1 Атлетико М
21.8% (12)
1:3 Атлетико М
5.5% (3)
1:1 Ничья
5.5% (3)
2:1 Леванте
3.6% (2)
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