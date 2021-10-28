Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Тапия Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Субименди Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Серви Франко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

87' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Дитуро Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Беньят Туррьентес из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.

79' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

77' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Сорлот Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Сельта

66' Исак Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Тактическая замена. Сильва Давид уходит с поля и его заменяет Беньят Туррьентес

63' Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали

63' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Нолито Агудо не смог попасть в створ ударом издали

60' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Матч остановлен

59' Исак Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Мина Сантьяго нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

58' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

58' Сегодняшная посещаемость составляет 8726 болельщиков

57' Субименди Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Мина Сантьяго нанес удар головой, но Мэтью Райан перевел мяч на угловой!

57' Аспас Яго нанес удар, мяч был парирован, но Мэтью Райан не удержал его в руках.

57' ШАНС! Аспас Яго вышел один на один с голкипером...

56' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

54' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Г О О О О Л - Исак Александр первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

54' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Райан Мэтт взял и забрал мяч на выходе

50' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Мэтью Райан отбил мяч на угловой после удара Браис Мендес из штрафной площади.

49' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля