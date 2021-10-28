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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 8726
Реал Сосьедад
0'
45' Желтая карточка
Пейнадо Франсиско
0:1
54' Гол
Исак Александр
0:2
79' Гол
Ариц Элустондо
90'+5
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
13
Райан
Мэтт
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
21
Сильва
Давид
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
Сельта
4-1-3-2
Реал Сосьедад
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Реал Сосьедад

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

27 матчей

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
37%
40.8%
6 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
П
3:1
КК
2:0
П
2:1
КК
1:1
П
1:2
П
2:3
П
2:2
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
2:2
П
2:2
П
4:3
П
1:1
П
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
КК
2:0
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мина Сантьяго 4 0.36
Аспас Яго 3 (1) 0.27
Браис Мендес 1 0.09
Денис Суарес 1 0.09
Серви Франко 1 0.09
Тьяго Гальярдо 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.55
Ариц Элустондо 3 0.27
Исак Александр 2 0.18
Лобете Хулен 2 0.18
Мерино Микель 1 0.09
Барренечеа Андер 1 0.09
Сорлот Александр 1 0.09
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 0
Браис Мендес 4 0
Мальо Уго 2 1
Тапия Ренато 3 0
Араухо Нестор 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Солари Аугусто 2 0
Фонтан Хосе 1 0
Нолито Агудо 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Денис Суарес 1 0
Мина Сантьяго 1 0
Айду Джозеф 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Домингес Карлос 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Ле Норман Робен 3 0
Горосабел Андони 2 0
Мерино Микель 2 0
Ариц Элустондо 2 0
Порту Кристиан 2 0
Янузай Аднан 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Исак Александр 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
12
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
33%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
1
33%
5
42%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
2
20%
7
44%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
5
36%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0
Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0 Сельта - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Сельта 2:1 Кадис - Сельта 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Реал Сосьедад - Уэска 6:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Реал Мадрид Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Севилья Заявка 10 6 3 1 17 - 7 21
4. Бетис Заявка 11 6 3 2 19 - 12 21
5. Осасуна Заявка 11 5 4 2 14 - 13 19
6. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
10. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Мальорка Заявка 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Валенсия Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
13. Вильярреал Заявка 10 2 6 2 13 - 10 12
14. Эльче Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15. Сельта Заявка 11 3 1 7 10 - 14 10
16. Алавес Заявка 10 3 0 7 5 - 13 9
17. Кадис Заявка 11 1 5 5 10 - 18 8
18. Гранада 0:1 Заявка 10 1 4 5 7 - 14 7
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе 1:0 Заявка 11 1 2 8 4 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
4. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
5. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
10. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
11. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
12. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Сельта Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
20. Хетафе 1:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Хетафе 1:0 Заявка 6 1 1 4 2 - 8 4
15. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Гранада 0:1 Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
18. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
19. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
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Прогнозы 146
Сельта 19.9% (29)
X 24% (35)
Реал Сосьедад 56.2% (82)
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Прогнозы на матч Сельта 0:2 Реал Сосьедад

Исход игры
Сельта
19.9% (29)
Ничья
24% (35)
Реал Сосьедад
56.2% (82)
Тотал 2.5
Больше
49.26% (67)
Меньше
50.74% (69)
Обе команды забьют
Да
73.53% (100)
Нет
26.47% (36)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
31.5% (46)
1:1 Ничья
22.6% (33)
0:1 Реал Сосьедад
15.8% (23)
2:1 Сельта
12.3% (18)
1:0 Сельта
4.8% (7)
2:0 Сельта
2.7% (4)
0:2 Реал Сосьедад
1.4% (2)
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