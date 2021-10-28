Швеция: Аллсвенскан 2021
1:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Oerjans Vall
1:0
19' ГолКроон Самуэль
10
Карим
Садат
24
Али
Хусейн
18
Хамад
Илоан
89
Валкер
Кевин
11
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бесара НахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Лейон ГуставВратарь
-
45 Ингвес АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Луан ПатрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
19'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Хальмстад
Эребру
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
6.3%
56.3%
37.4%
1 победа 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|6 (2)
|0.24
|Карим Садат
|5
|0.2
|Аль-Аммари Амир
|3
|0.12
|Боман Микаэль
|2
|0.08
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Алланссон Йоэль
|0
|0
|Нильссон Малькольм
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|5
|0.2
|Бесара Нахир
|3 (1)
|0.12
|Мехмети Агон
|3
|0.12
|Колландер Деннис
|2
|0.08
|Сегер Давид
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|1
|0.04
|Броберг Мартин
|1
|0.04
|Герзич Нордин
|1
|0.04
|Валкер Кевин
|0
|0
|Али Хусейн
|0
|0
|Хамад Илоан
|0
|0
|Галль Ромен
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Куртулус Эдвин
|4
|0
|Боаки Томас
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Лундевалль Симон
|3
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бенгтссон Андреас
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|7
|1
|Валкер Кевин
|5
|0
|Герзич Нордин
|4
|0
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Аллен Бобби
|4
|0
|Моро Насиру
|2
|1
|Альмебек Михаэль
|3
|0
|Али Хусейн
|3
|0
|Фрайди Ричард
|3
|0
|Сегер Давид
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Хамад Илоан
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|2
|0
|Райт Кевин
|2
|0
|Колландер Деннис
|2
|0
|Мехмети Агон
|1
|0
|Броберг Мартин
|1
|0
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|Луан Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Пропущено
7
28
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
1
14%
5
18%
16-30
1
14%
4
14%
31-45
1
14%
3
11%
46-60
1
14%
5
18%
61-75
3
43%
8
29%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
24%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
24%
5
28%
61-75
3
18%
3
17%
76-90
Забито
18
19
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
4
22%
2
11%
1-15
3
17%
4
21%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
5
28%
7
37%
76-90
Пропущено
24
46
11 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
4
17%
5
11%
1-15
3
13%
7
15%
16-30
4
17%
8
17%
31-45
2
8%
5
11%
46-60
5
21%
10
22%
61-75
6
25%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1
Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Мьельбю - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0
Эребру
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1
Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эребру - Хеккен 0:1 Эребру - Мальмё 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|50 - 26
|48
|2.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|25
|15
|3
|7
|42 - 25
|48
|3.
|АИК
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|33 - 20
|47
|4.
|Юргорден
|0:1 Заявка
|25
|14
|5
|6
|40 - 24
|47
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|42 - 33
|43
|6.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|25
|12
|4
|9
|37 - 29
|40
|7.
|Кальмар
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|31 - 31
|38
|8.
|Хеккен
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 36
|32
|9.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|30 - 33
|31
|10.
|Сириус
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 41
|30
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|29 - 32
|30
|12.
|Хальмстад
|1:0 Заявка
|25
|6
|11
|8
|20 - 23
|29
|13.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|25
|6
|10
|9
|23 - 22
|28
|14.
|Дегерфорс
|0:1 Заявка
|25
|8
|4
|13
|27 - 42
|28
|15.
|Эребру
|0:1 Заявка
|25
|4
|4
|17
|17 - 49
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|24 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|0:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|5.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|7.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|8.
|Сириус
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|9.
|Дегерфорс
|0:1 Заявка
|12
|6
|1
|5
|17 - 15
|19
|10.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|11.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 13
|17
|13.
|Хальмстад
|1:0 Заявка
|12
|3
|8
|1
|9 - 7
|17
|14.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 12
|22
|2.
|Мальмё
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Юргорден
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|9.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|10.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 14
|12
|11.
|АИК
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 14
|12
|12.
|Хальмстад
|1:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|14.
|Дегерфорс
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|0:1 Заявка
|13
|2
|0
|11
|7 - 31
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3