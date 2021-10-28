Швеция: Аллсвенскан 2021
1:1
Конец матча
Стадион: Oerjans Vall Зрители: 2863
1:0
18' ГолКроон Самуэль
1:1
43' ГолМехмети Агон
47' Желтая карточкаБенгтссон Андреас
68' Желтая карточкаЛарссон Джейк
10
Карим
Садат
24
Али
Хусейн
18
Хамад
Илоан
89
Валкер
Кевин
11
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Хамад ИлоанПолузащитник
-
89 Валкер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бесара НахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Лейон ГуставВратарь
-
45 Ингвес АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Луан ПатрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
Ход матча
18'
1:0
43'
1:1
68'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Хальмстад
Эребру
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
6.3%
56.3%
37.4%
1 победа 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|6 (2)
|0.24
|Карим Садат
|5
|0.2
|Аль-Аммари Амир
|3
|0.12
|Боман Микаэль
|2
|0.08
|Кроон Самуэль
|2
|0.08
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Алланссон Йоэль
|0
|0
|Нильссон Малькольм
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|5
|0.2
|Мехмети Агон
|4
|0.16
|Бесара Нахир
|3 (1)
|0.12
|Колландер Деннис
|2
|0.08
|Сегер Давид
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|1
|0.04
|Броберг Мартин
|1
|0.04
|Герзич Нордин
|1
|0.04
|Валкер Кевин
|0
|0
|Али Хусейн
|0
|0
|Хамад Илоан
|0
|0
|Галль Ромен
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Куртулус Эдвин
|4
|0
|Боаки Томас
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Лундевалль Симон
|3
|0
|Бенгтссон Андреас
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|7
|1
|Валкер Кевин
|5
|0
|Герзич Нордин
|4
|0
|Мартенссон Йохан
|4
|0
|Аллен Бобби
|4
|0
|Моро Насиру
|2
|1
|Альмебек Михаэль
|3
|0
|Али Хусейн
|3
|0
|Фрайди Ричард
|3
|0
|Сегер Давид
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Хамад Илоан
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|2
|0
|Райт Кевин
|2
|0
|Колландер Деннис
|2
|0
|Мехмети Агон
|1
|0
|Броберг Мартин
|1
|0
|Бьорндал Эрик
|1
|0
|Ларссон Джейк
|1
|0
|Луан Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
3
30%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Пропущено
8
29
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
1
13%
6
21%
16-30
2
25%
4
14%
31-45
1
13%
3
10%
46-60
1
13%
5
17%
61-75
3
38%
8
28%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
24%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
24%
5
28%
61-75
3
18%
3
17%
76-90
Забито
19
20
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
4
21%
2
10%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
5
26%
7
35%
76-90
Пропущено
25
47
12 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
4
16%
5
11%
1-15
3
12%
8
17%
16-30
5
20%
8
17%
31-45
2
8%
5
11%
46-60
5
20%
10
21%
61-75
6
24%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1
Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Мьельбю - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0
Эребру
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1
Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эребру - Хеккен 0:1 Эребру - Мальмё 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|50 - 26
|48
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|43 - 26
|48
|3.
|АИК
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|33 - 20
|47
|4.
|Юргорден
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|40 - 26
|47
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|42 - 33
|43
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|39 - 31
|40
|7.
|Кальмар
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|31 - 31
|38
|8.
|Хеккен
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 36
|32
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 33
|31
|10.
|Сириус
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 41
|30
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|29 - 32
|30
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|25 - 24
|28
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|28 - 43
|28
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|25
|5
|12
|8
|20 - 24
|27
|15.
|Эребру
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 49
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|24 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|7.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|8.
|Сириус
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 16
|19
|10.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 13
|17
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|2
|9
|1
|9 - 8
|15
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|2.
|Мальмё
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Юргорден
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|11.
|АИК
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 14
|12
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 31
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3