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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хальмстад
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2863
Эребру
0'
1:0
18' Гол
Кроон Самуэль
1:1
43' Гол
Мехмети Агон
47' Желтая карточка
Бенгтссон Андреас
68' Желтая карточка
Ларссон Джейк
90'+4
1
Нильссон
Малькольм
2
Боаки
Томас
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
18
Викстрём
Эмиль
9
Антонссон
Маркус
10
Карим
Садат
1
Аллен
Бобби
24
Али
Хусейн
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
6
Хьертстранд
Бенджамин
18
Хамад
Илоан
89
Валкер
Кевин
17
Мартенссон
Йохан
12
Ларссон
Джейк
11
Бесара
Нахир
9
Мехмети
Агон
Хальмстад
4-4-2
Эребру
4-4-2

История личных встреч

Хальмстад
Эребру

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

6.3%
56.3%
37.4%
1 победа 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:0
А
0:1
А
0:0
А
2:2
А
1:1
А
1:2
А
1:2
А
1:0
А
0:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
А
1:1
ШК
3:0
А
1:2
А
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 6 (2) 0.24
Карим Садат 5 0.2
Аль-Аммари Амир 3 0.12
Боман Микаэль 2 0.08
Кроон Самуэль 2 0.08
Викстрём Эмиль 1 0.04
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Бенгтссон Андреас 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Алланссон Йоэль 0 0
Нильссон Малькольм 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.2
Мехмети Агон 4 0.16
Бесара Нахир 3 (1) 0.12
Колландер Деннис 2 0.08
Сегер Давид 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Броберг Мартин 1 0.04
Герзич Нордин 1 0.04
Валкер Кевин 0 0
Али Хусейн 0 0
Хамад Илоан 0 0
Галль Ромен 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Куртулус Эдвин 4 0
Боаки Томас 2 1
Алланссон Йоэль 3 0
Лундевалль Симон 3 0
Бенгтссон Андреас 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 7 1
Валкер Кевин 5 0
Герзич Нордин 4 0
Мартенссон Йохан 4 0
Аллен Бобби 4 0
Моро Насиру 2 1
Альмебек Михаэль 3 0
Али Хусейн 3 0
Фрайди Ричард 3 0
Сегер Давид 3 0
Бесара Нахир 2 0
Хамад Илоан 2 0
Хуммет Денис 2 0
Хьертстранд Бенджамин 2 0
Райт Кевин 2 0
Колландер Деннис 2 0
Мехмети Агон 1 0
Броберг Мартин 1 0
Бьорндал Эрик 1 0
Ларссон Джейк 1 0
Луан Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
3
30%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Пропущено

8
29
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
1
13%
6
21%
16-30
2
25%
4
14%
31-45
1
13%
3
10%
46-60
1
13%
5
17%
61-75
3
38%
8
28%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
2
20%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
24%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
24%
5
28%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Забито

19
20
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
4
21%
2
10%
1-15
4
21%
4
20%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
3
15%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
5
26%
7
35%
76-90

Пропущено

25
47
12 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
4
16%
5
11%
1-15
3
12%
8
17%
16-30
5
20%
8
17%
31-45
2
8%
5
11%
46-60
5
20%
10
21%
61-75
6
24%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1
Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Мьельбю - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0
Эребру
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1
Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1 АИК - Эребру 2:0 Эребру - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Эребру - Мьельбю 2:2 Сириус - Эребру 1:2 Эребру - АИК 1:1 Эребру - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Эребру 2:1 Юргорден - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эребру - Хеккен 0:1 Эребру - Мальмё 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 25 14 6 5 50 - 26 48
2. Эльфсборг Заявка 25 15 3 7 43 - 26 48
3. АИК Заявка 25 14 5 6 33 - 20 47
4. Юргорден Заявка 25 14 5 6 40 - 26 47
5. Хаммарбю Заявка 25 12 7 6 42 - 33 43
6. Норрчёпинг Заявка 25 12 4 9 39 - 31 40
7. Кальмар Заявка 25 10 8 7 31 - 31 38
8. Хеккен Заявка 25 8 8 9 41 - 36 32
9. Гётеборг Заявка 25 8 7 10 32 - 33 31
10. Сириус Заявка 25 8 6 11 26 - 41 30
11. Варберг БоИС Заявка 25 7 9 9 29 - 32 30
12. Мьельбю Заявка 25 6 10 9 25 - 24 28
13. Дегерфорс Заявка 25 8 4 13 28 - 43 28
14. Хальмстад Заявка 25 5 12 8 20 - 24 27
15. Эребру Заявка 25 4 5 16 18 - 49 17
16. Эстерсунд Заявка 25 3 5 17 24 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
5. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
6. Норрчёпинг Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
7. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
8. Сириус Заявка 12 6 1 5 13 - 13 19
9. Дегерфорс Заявка 12 6 1 5 18 - 16 19
10. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
11. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
12. Варберг БоИС Заявка 12 4 5 3 12 - 13 17
13. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
14. Хальмстад Заявка 12 2 9 1 9 - 8 15
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
2. Мальмё Заявка 12 6 3 3 21 - 12 21
3. Юргорден Заявка 12 5 3 4 13 - 11 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
7. Хаммарбю Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
9. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
10. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
11. АИК Заявка 12 3 3 6 11 - 14 12
12. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 13 2 1 10 8 - 31 7
16. Эстерсунд Заявка 12 0 3 9 6 - 26 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Мехмети Агон бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Samuel Kroon бьет в цель!
  • 12'
    Антонссон Маркус уходит с поля. Боман Микаэль выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хальмстад 1:1 Эребру онлайн




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