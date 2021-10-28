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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Гётеборг
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Юргорден
0'
1:0
19' Гол
Эрлингмарк Огюст
26'
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
19
Эрлингмарк
Огюст
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
20
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
9
Радетинац
Харис
4
Ларссон
Якоб
3
Экдаль
Хьяльмар
5
Кёкк
Эллиот
12
Банда
Эммануэль
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
17
Хольмберг
Карл
19
Беркрот
Никлас
Гётеборг
4-4-2
Юргорден
4-3-3

Ход матча

19'
Эрлингмарк Огюст
(Свенссон Густаф)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Гётеборг
Юргорден

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

31 матч

29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

А
0:0
А
2:2
А
1:2
А
0:1
А
2:1
А
2:0
ТМК
1:2
А
1:3
А
1:3
А
1:0
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
2:2
А
0:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
0:0
КШ
1:1
А
1:0
А
2:3
А
1:2
А
0:4
ШК
1:0
А
2:0
А
1:1
А
0:0
А
6:0
А
3:1
А
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 6 0.24
Сана Тобиас 5 (3) 0.2
Сигторссон Колбейнн 4 0.16
Вендт Оскар 2 0.08
Якоб Кевин 2 0.08
Сёдер Робин 2 0.08
Юханссон Карл II 2 0.08
Терн Симон 1 0.04
Айеш Хосам 1 0.04
Яллоу Александр 1 0.04
Гамшик Марек 1 0.04
Эрикссон Себастьян 1 0.04
Юсуф Альхассан 0 0
Норлин Густаф 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чилуфя Эдвард 6 0.24
Витри Аслак Фонн 5 (2) 0.2
Эрикссон Магнус 4 0.16
Беркрот Никлас 4 0.16
Экдаль Хьяльмар 4 0.16
Радетинац Харис 3 0.12
Ларссон Якоб 3 0.12
Банда Эммануэль 3 0.12
Финнделл Хампус 3 0.12
Асоро Йоэль 2 0.08
Хольмберг Карл 1 0.04
Лёфгрен Йеспер 1 0.04
Кёкк Эллиот 0 0
Шуллер Расмус 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 7 0
Юханссон Карл II 6 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Берг Маркус 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Терн Симон 2 0
Айеш Хосам 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Каллей Яхья 2 0
Вендт Оскар 1 0
Вернблум Понтус 1 0
Сана Тобиас 1 0
Сигторссон Колбейнн 1 0
Якоб Кевин 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 5 1
Ларссон Якоб 3 0
Кёкк Эллиот 3 0
Финнделл Хампус 3 0
Эрикссон Магнус 2 0
Хольмберг Карл 2 0
Витри Аслак Фонн 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Банда Эммануэль 2 0
Куйович Эмир 1 0
Радетинац Харис 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
5
33%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

12
27
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
2
17%
4
15%
1-15
3
25%
6
22%
16-30
1
8%
6
22%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
2
17%
7
26%
61-75
3
25%
3
11%
76-90

Пропущено

19
15
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
6
32%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
6
40%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
3
16%
3
20%
76-90

Забито

28
40
12 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 13
9 Не забивали 7
3
11%
6
15%
1-15
4
14%
8
20%
16-30
5
18%
10
25%
31-45
5
18%
4
10%
46-60
4
14%
7
18%
61-75
7
25%
5
13%
76-90

Пропущено

34
23
19 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
7
21%
1
4%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
7
21%
2
9%
31-45
9
26%
7
30%
46-60
3
9%
4
17%
61-75
3
9%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мьельбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2
Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Гётеборг - Брондбю 1:2 Юргорден - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Сириус 2:2
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3
Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Юргорден - Кальмар 2:3 Юргорден - Гётеборг 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 25 14 6 5 50 - 26 48
2. Эльфсборг 1:0 Заявка 25 15 3 7 42 - 25 48
3. АИК Заявка 25 14 5 6 33 - 20 47
4. Юргорден 0:1 Заявка 25 14 5 6 40 - 24 47
5. Хаммарбю Заявка 25 12 7 6 42 - 33 43
6. Норрчёпинг 0:0 Заявка 25 12 4 9 37 - 29 40
7. Кальмар Заявка 25 10 8 7 31 - 31 38
8. Хеккен Заявка 25 8 8 9 41 - 36 32
9. Гётеборг 1:0 Заявка 25 8 7 10 30 - 33 31
10. Сириус Заявка 25 8 6 11 26 - 41 30
11. Варберг БоИС Заявка 25 7 9 9 29 - 32 30
12. Хальмстад 1:0 Заявка 25 6 11 8 20 - 23 29
13. Мьельбю 0:0 Заявка 25 6 10 9 23 - 22 28
14. Дегерфорс 0:1 Заявка 25 8 4 13 27 - 42 28
15. Эребру 0:1 Заявка 25 4 4 17 17 - 49 16
16. Эстерсунд Заявка 25 3 5 17 24 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден 0:1 Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
5. Эльфсборг 1:0 Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
6. Норрчёпинг 0:0 Заявка 12 7 3 2 21 - 10 24
7. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
8. Сириус Заявка 12 6 1 5 13 - 13 19
9. Дегерфорс 0:1 Заявка 12 6 1 5 17 - 15 19
10. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
11. Гётеборг 1:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
12. Варберг БоИС Заявка 12 4 5 3 12 - 13 17
13. Хальмстад 1:0 Заявка 12 3 8 1 9 - 7 17
14. Мьельбю 0:0 Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру 0:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 1:0 Заявка 12 7 1 4 18 - 12 22
2. Мальмё Заявка 12 6 3 3 21 - 12 21
3. Юргорден 0:1 Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг 0:0 Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
7. Хаммарбю Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
9. Гётеборг 1:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
10. Мьельбю 0:0 Заявка 13 2 6 5 11 - 14 12
11. АИК Заявка 12 3 3 6 11 - 14 12
12. Хальмстад 1:0 Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
14. Дегерфорс 0:1 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру 0:1 Заявка 13 2 0 11 7 - 31 6
16. Эстерсунд Заявка 12 0 3 9 6 - 26 3
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Юргорден
3.18
3.54
2.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гётеборг 1:0 Юргорден онлайн




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