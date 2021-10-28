Швеция: Аллсвенскан 2021
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Гамла Уллеви
1:0
19' ГолЭрлингмарк Огюст
17
Вендт
Оскар
20
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Ход матча
19'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Гётеборг
Юргорден
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
31 матч
29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|6
|0.24
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.2
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.16
|Вендт Оскар
|2
|0.08
|Якоб Кевин
|2
|0.08
|Сёдер Робин
|2
|0.08
|Юханссон Карл II
|2
|0.08
|Терн Симон
|1
|0.04
|Айеш Хосам
|1
|0.04
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Гамшик Марек
|1
|0.04
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.04
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чилуфя Эдвард
|6
|0.24
|Витри Аслак Фонн
|5 (2)
|0.2
|Эрикссон Магнус
|4
|0.16
|Беркрот Никлас
|4
|0.16
|Экдаль Хьяльмар
|4
|0.16
|Радетинац Харис
|3
|0.12
|Ларссон Якоб
|3
|0.12
|Банда Эммануэль
|3
|0.12
|Финнделл Хампус
|3
|0.12
|Асоро Йоэль
|2
|0.08
|Хольмберг Карл
|1
|0.04
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.04
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|Шуллер Расмус
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрлингмарк Огюст
|7
|0
|Юханссон Карл II
|6
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Терн Симон
|2
|0
|Айеш Хосам
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Вернблум Понтус
|1
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|Якоб Кевин
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|5
|1
|Ларссон Якоб
|3
|0
|Кёкк Эллиот
|3
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Витри Аслак Фонн
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Банда Эммануэль
|2
|0
|Куйович Эмир
|1
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
5
33%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
12
27
6 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
2
17%
4
15%
1-15
3
25%
6
22%
16-30
1
8%
6
22%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
2
17%
7
26%
61-75
3
25%
3
11%
76-90
Пропущено
19
15
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
6
32%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
6
40%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
3
16%
3
20%
76-90
Забито
28
40
12 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 13
9 Не забивали 7
3
11%
6
15%
1-15
4
14%
8
20%
16-30
5
18%
10
25%
31-45
5
18%
4
10%
46-60
4
14%
7
18%
61-75
7
25%
5
13%
76-90
Пропущено
34
23
19 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
7
21%
1
4%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
7
21%
2
9%
31-45
9
26%
7
30%
46-60
3
9%
4
17%
61-75
3
9%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мьельбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 0:2
Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Гётеборг - Брондбю 1:2 Юргорден - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Сириус 2:2
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3
Юргорден - Дегерфорс 3:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Сириус - Юргорден 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:0 Карлшлунд - Юргорден 0:4 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - АИК 1:4 Юргорден - Хеккен 2:1 Кальмар - Юргорден 0:1 Юргорден - Сириус 5:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Юргорден - Эребру 3:0 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Юргорден - Кальмар 2:3 Юргорден - Гётеборг 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|50 - 26
|48
|2.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|25
|15
|3
|7
|42 - 25
|48
|3.
|АИК
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|33 - 20
|47
|4.
|Юргорден
|0:1 Заявка
|25
|14
|5
|6
|40 - 24
|47
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|42 - 33
|43
|6.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|25
|12
|4
|9
|37 - 29
|40
|7.
|Кальмар
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|31 - 31
|38
|8.
|Хеккен
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 36
|32
|9.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|30 - 33
|31
|10.
|Сириус
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 41
|30
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|29 - 32
|30
|12.
|Хальмстад
|1:0 Заявка
|25
|6
|11
|8
|20 - 23
|29
|13.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|25
|6
|10
|9
|23 - 22
|28
|14.
|Дегерфорс
|0:1 Заявка
|25
|8
|4
|13
|27 - 42
|28
|15.
|Эребру
|0:1 Заявка
|25
|4
|4
|17
|17 - 49
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|24 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|0:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|5.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|7.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|8.
|Сириус
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|9.
|Дегерфорс
|0:1 Заявка
|12
|6
|1
|5
|17 - 15
|19
|10.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|11.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 13
|17
|13.
|Хальмстад
|1:0 Заявка
|12
|3
|8
|1
|9 - 7
|17
|14.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|1:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 12
|22
|2.
|Мальмё
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Юргорден
|0:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|0:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|9.
|Гётеборг
|1:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|10.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 14
|12
|11.
|АИК
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 14
|12
|12.
|Хальмстад
|1:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|14.
|Дегерфорс
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|0:1 Заявка
|13
|2
|0
|11
|7 - 31
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3