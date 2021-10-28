Швеция: Аллсвенскан 2021
2:2
Конец матча
Стадион: Platinumcars Arena
1:0
49' ГолАдегбенро Самуэль
71' Желтая карточкаГуставссон Йеспер
2:0
77' ГолНюман Кристоффер
2:1
79' ГолНильссон Джоэл
2:2
90' ГолСарр Амин
15
Бьёрк
Карл
10
Леви
Йонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Защитник
-
17 Раск ТеодорЗащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
23 Сема МайчНападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сарр АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
Ход матча
49'
77'
2:0
79'
2:1
90'
2:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Норрчёпинг
Мьельбю
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адегбенро Самуэль
|15
|0.6
|Бьёрк Карл
|5
|0.2
|Нюман Кристоффер
|4
|0.16
|Леви Йонатан
|2 (1)
|0.08
|Вальквист Линус
|2
|0.08
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.08
|Скуласон Ари
|2
|0.08
|Сема Майч
|2
|0.08
|Агардиус Виктор
|1
|0.04
|Хазени Кристоффер
|1
|0.04
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
|Франссон Александер
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Амин
|6
|0.24
|Нильссон Джоэл
|5
|0.2
|Бергстрем Якоб
|5
|0.2
|Моро Мамудо
|4
|0.16
|Ходжич Кадир
|2 (1)
|0.08
|Андерссон Элиас
|1
|0.04
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.04
|Джонсон Сэм
|1
|0.04
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|Густавссон Йеспер
|0
|0
|Аду Энох
|0
|0
|Блумквист Андреас
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
Карточки
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Марко
|6
|0
|Скуласон Ари
|4
|0
|Агардиус Виктор
|4
|0
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Вальквист Линус
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Адегбенро Самуэль
|2
|0
|Леви Йонатан
|2
|0
|Хазени Кристоффер
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Бьёрк Карл
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|7
|1
|Густавссон Йеспер
|7
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Ходжич Кадир
|4
|0
|Густафссон Виктор
|4
|0
|Аду Энох
|2
|1
|Ватсон Макс
|3
|0
|Моро Мамудо
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Блумквист Андреас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
13
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
13%
2
15%
1-15
3
13%
2
15%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
8
35%
4
31%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
17%
3
19%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
12%
3
23%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
2
12%
3
23%
76-90
Пропущено
18
7
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
1
6%
1
14%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
3
43%
61-75
5
28%
1
14%
76-90
Забито
40
26
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
5
13%
5
19%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
5
13%
2
8%
31-45
3
8%
5
19%
46-60
10
25%
4
15%
61-75
10
25%
7
27%
76-90
Пропущено
30
23
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 14
3
10%
4
17%
1-15
7
23%
3
13%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
7
23%
4
17%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
7
23%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1
Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Мальмё 3:2 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:0 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1
Мьельбю
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0
Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Хальмстад 1:2 АИК - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|50 - 26
|48
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|43 - 26
|48
|3.
|АИК
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|33 - 20
|47
|4.
|Юргорден
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|40 - 26
|47
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|42 - 33
|43
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|39 - 31
|40
|7.
|Кальмар
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|31 - 31
|38
|8.
|Хеккен
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 36
|32
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 33
|31
|10.
|Сириус
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 41
|30
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|29 - 32
|30
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|25 - 24
|28
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|28 - 43
|28
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|25
|5
|12
|8
|20 - 24
|27
|15.
|Эребру
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 49
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|24 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|7.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|8.
|Сириус
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 16
|19
|10.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 13
|17
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|2
|9
|1
|9 - 8
|15
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|2.
|Мальмё
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Юргорден
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|11.
|АИК
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 14
|12
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 31
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3