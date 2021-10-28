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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Норрчёпинг
2:2
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
1:0
49' Гол
Адегбенро Самуэль
71' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
2:0
77' Гол
Нюман Кристоффер
2:1
79' Гол
Нильссон Джоэл
2:2
90' Гол
Сарр Амин
90'+7
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
2
Кастегрен
Хенрик
4
Лунд
Марко
8
Абдулразак
Исхак
26
Хазени
Кристоффер
7
Франссон
Александер
15
Бьёрк
Карл
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
9
Адегбенро
Самуэль
13
Эрикссон
Карлйохан
4
Ватсон
Макс
17
Грасия
Карлос
6
Magnus
Woerts
9
Нильссон
Джоэл
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
96
Андерссон
Элиас
5
Ходжич
Кадир
11
Сарр
Амин
16
Бергстрем
Якоб
Норрчёпинг
3-4-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Норрчёпинг
Мьельбю

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
3:2
А
1:2
КШ
2:0
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
0:3
С
1:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адегбенро Самуэль 15 0.6
Бьёрк Карл 5 0.2
Нюман Кристоффер 4 0.16
Леви Йонатан 2 (1) 0.08
Вальквист Линус 2 0.08
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.08
Скуласон Ари 2 0.08
Сема Майч 2 0.08
Агардиус Виктор 1 0.04
Хазени Кристоффер 1 0.04
Кастегрен Хенрик 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Хакшабанович Сеад 0 0
Абдулразак Исхак 0 0
Франссон Александер 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Амин 6 0.24
Нильссон Джоэл 5 0.2
Бергстрем Якоб 5 0.2
Моро Мамудо 4 0.16
Ходжич Кадир 2 (1) 0.08
Андерссон Элиас 1 0.04
Бьёркандер Эрик 1 0.04
Джонсон Сэм 1 0.04
Лёфквист Дэвид 0 0
Густавссон Йеспер 0 0
Аду Энох 0 0
Блумквист Андреас 0 0
Ватсон Макс 0 0
Густафссон Виктор 0 0

Карточки

Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Марко 6 0
Скуласон Ари 4 0
Агардиус Виктор 4 0
Кастегрен Хенрик 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Вальквист Линус 2 0
Франссон Александер 2 0
Адегбенро Самуэль 2 0
Леви Йонатан 2 0
Хазени Кристоффер 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Бьёрк Карл 1 0
Лима Лукас 1 0
Кусу Манассе 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 7 1
Густавссон Йеспер 7 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Ходжич Кадир 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Аду Энох 2 1
Ватсон Макс 3 0
Моро Мамудо 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Грасия Карлос 2 0
Блумквист Андреас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Сарр Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
13
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
13%
2
15%
1-15
3
13%
2
15%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
8
35%
4
31%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
17%
3
19%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
12%
3
23%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
2
12%
3
23%
76-90

Пропущено

18
7
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
1
6%
1
14%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
2
11%
1
14%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
3
43%
61-75
5
28%
1
14%
76-90

Забито

40
26
17 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
5
13%
5
19%
1-15
7
18%
3
12%
16-30
5
13%
2
8%
31-45
3
8%
5
19%
46-60
10
25%
4
15%
61-75
10
25%
7
27%
76-90

Пропущено

30
23
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 14
3
10%
4
17%
1-15
7
23%
3
13%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
7
23%
4
17%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
7
23%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1
Сириус - Норрчёпинг 2:4 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Вяермбольс - Норрчёпинг 0:4 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Мальмё 3:2 Норрчёпинг - Эребру 1:0 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:0 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1
Мьельбю
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0
Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Хальмстад 1:2 АИК - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Хеккен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 25 14 6 5 50 - 26 48
2. Эльфсборг Заявка 25 15 3 7 43 - 26 48
3. АИК Заявка 25 14 5 6 33 - 20 47
4. Юргорден Заявка 25 14 5 6 40 - 26 47
5. Хаммарбю Заявка 25 12 7 6 42 - 33 43
6. Норрчёпинг Заявка 25 12 4 9 39 - 31 40
7. Кальмар Заявка 25 10 8 7 31 - 31 38
8. Хеккен Заявка 25 8 8 9 41 - 36 32
9. Гётеборг Заявка 25 8 7 10 32 - 33 31
10. Сириус Заявка 25 8 6 11 26 - 41 30
11. Варберг БоИС Заявка 25 7 9 9 29 - 32 30
12. Мьельбю Заявка 25 6 10 9 25 - 24 28
13. Дегерфорс Заявка 25 8 4 13 28 - 43 28
14. Хальмстад Заявка 25 5 12 8 20 - 24 27
15. Эребру Заявка 25 4 5 16 18 - 49 17
16. Эстерсунд Заявка 25 3 5 17 24 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
5. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
6. Норрчёпинг Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
7. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
8. Сириус Заявка 12 6 1 5 13 - 13 19
9. Дегерфорс Заявка 12 6 1 5 18 - 16 19
10. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
11. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
12. Варберг БоИС Заявка 12 4 5 3 12 - 13 17
13. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
14. Хальмстад Заявка 12 2 9 1 9 - 8 15
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
2. Мальмё Заявка 12 6 3 3 21 - 12 21
3. Юргорден Заявка 12 5 3 4 13 - 11 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
7. Хаммарбю Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
9. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
10. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
11. АИК Заявка 12 3 3 6 11 - 14 12
12. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 13 2 1 10 8 - 31 7
16. Эстерсунд Заявка 12 0 3 9 6 - 26 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Норрчёпинг 2:2 Мьельбю онлайн




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