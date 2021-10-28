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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Дегерфорс
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1894
Эльфсборг
0'
0:1
6' Гол
Вяйсянен Лео
0:2
61' Гол
Оккельс Йеппе
65' Желтая карточка
Рёмер Андре
71' Желтая карточка
Ольссон Симон
76' Желтая карточка
Экрот Оливер
77' Желтая карточка
Хольст Фредерик
1:2
81' Гол
Эдвардсен Виктор
90'+6
1
Уайтмэн
Элфи
4
Сабеткар
Шон
5
Экрот
Оливер
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
21
Карлен
Адам
22
Салмон
Джастин
3
Тамими
Джонатан
9
Бертильссон
Юхан
16
Эдвардсен
Виктор
19
Саиди
Абдельрахман
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
4
Маквей
Кристофер
20
Странд
Симон
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
10
Ольссон
Симон
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
Дегерфорс
3-4-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Эльфсборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

А
3:0
К
0:1
ШК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 13 (1) 0.52
Бертильссон Юхан 5 (2) 0.2
Саиди Абдельрахман 4 0.16
Джурджич Никола 2 0.08
Дальстрём Виллиам 2 0.08
Аяз Ферхад 1 0.04
Карлен Адам 1 0.04
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Линделль Эрик 0 0
Экрот Оливер 0 0
Абрахам Саргон 0 0
Гранат Густав 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Пер 6 0.24
Оккельс Йеппе 6 0.24
Ндионе Мароки 5 (1) 0.2
Бернхардссон Александер 4 0.16
Альм Расмус 4 0.16
Ларссон Йохан 3 0.12
Вяйсянен Лео 3 0.12
Гудьонсен Свейнн 3 0.12
Ольссон Симон 2 0.08
Хольст Фредерик 1 0.04
Гояни Роберт 1 0.04
Рёмер Андре 1 (1) 0.04
Ондрейка Якоб 1 0.04
Мауду 1 0.04
Холмен Самуэль 1 (1) 0.04
Странд Симон 0 0
Касем Ахмед 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 5 1
Гравиус Христос 5 0
Экрот Оливер 5 0
Сабеткар Шон 5 0
Эдвардсен Виктор 3 1
Ольссон Себастьян II 4 0
Джурджич Никола 3 0
Диавара Исмаэль 3 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Линделль Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Край Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Гранат Густав 1 0
Салмон Джастин 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 8 0
Фрик Пер 6 0
Холмен Самуэль 5 0
Хольст Фредерик 5 0
Роннинг Тим 3 1
Странд Симон 4 0
Ндионе Мароки 4 0
Ларссон Йохан 3 0
Альм Расмус 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Мауду 1 1
Гояни Роберт 2 0
Вяйсянен Лео 2 0
Гудьонсен Свейнн 0 1
Ольссон Симон 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Седерберг Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
19
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
17%
5
26%
1-15
4
22%
3
16%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
6
33%
4
21%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Забито

11
24
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 11
18 Не забивали 13
0
0%
7
29%
29%
1-15
3
27%
2
8%
16-30
3
27%
5
21%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
1
9%
4
17%
76-90

Пропущено

26
13
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
12%
2
15%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
4
15%
3
23%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
6
23%
6
46%
76-90

Забито

29
43
14 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 19
9 Не забивали 3
3
10%
12
28%
1-15
7
24%
5
12%
16-30
4
14%
6
14%
31-45
5
17%
5
12%
46-60
3
10%
7
16%
61-75
7
24%
8
19%
76-90

Пропущено

42
26
18 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
4
10%
3
12%
1-15
6
14%
2
8%
16-30
8
19%
3
12%
31-45
7
17%
5
19%
46-60
8
19%
3
12%
61-75
9
21%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1
Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - Эребру 3:0
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Сириус 3:0 Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0
Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1 Милсами - Эльфсборг 0:5 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Милсами 4:0 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 25 14 6 5 50 - 26 48
2. Эльфсборг Заявка 25 15 3 7 43 - 26 48
3. АИК Заявка 25 14 5 6 33 - 20 47
4. Юргорден Заявка 25 14 5 6 40 - 26 47
5. Хаммарбю Заявка 25 12 7 6 42 - 33 43
6. Норрчёпинг Заявка 25 12 4 9 39 - 31 40
7. Кальмар Заявка 25 10 8 7 31 - 31 38
8. Хеккен Заявка 25 8 8 9 41 - 36 32
9. Гётеборг Заявка 25 8 7 10 32 - 33 31
10. Сириус Заявка 25 8 6 11 26 - 41 30
11. Варберг БоИС Заявка 25 7 9 9 29 - 32 30
12. Мьельбю Заявка 25 6 10 9 25 - 24 28
13. Дегерфорс Заявка 25 8 4 13 28 - 43 28
14. Хальмстад Заявка 25 5 12 8 20 - 24 27
15. Эребру Заявка 25 4 5 16 18 - 49 17
16. Эстерсунд Заявка 25 3 5 17 24 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
5. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
6. Норрчёпинг Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
7. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
8. Сириус Заявка 12 6 1 5 13 - 13 19
9. Дегерфорс Заявка 12 6 1 5 18 - 16 19
10. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
11. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
12. Варберг БоИС Заявка 12 4 5 3 12 - 13 17
13. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
14. Хальмстад Заявка 12 2 9 1 9 - 8 15
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
2. Мальмё Заявка 12 6 3 3 21 - 12 21
3. Юргорден Заявка 12 5 3 4 13 - 11 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
7. Хаммарбю Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
9. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
10. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
11. АИК Заявка 12 3 3 6 11 - 14 12
12. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 13 2 1 10 8 - 31 7
16. Эстерсунд Заявка 12 0 3 9 6 - 26 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Вяйсянен Лео бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дегерфорс 1:2 Эльфсборг онлайн




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