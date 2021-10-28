Швеция: Аллсвенскан 2021
1:2
Конец матча
Стадион: Стора Валла Зрители: 1894
0:1
6' ГолВяйсянен Лео
0:2
61' ГолОккельс Йеппе
65' Желтая карточкаРёмер Андре
71' Желтая карточкаОльссон Симон
76' Желтая карточкаЭкрот Оливер
77' Желтая карточкаХольст Фредерик
1:2
81' ГолЭдвардсен Виктор
21
Карлен
Адам
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
6'
0:1
61'
0:2
65'
71'
76'
77'
81'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
62 Владение мячом, % 38
История личных встреч
Дегерфорс
Эльфсборг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|13 (1)
|0.52
|Бертильссон Юхан
|5 (2)
|0.2
|Саиди Абдельрахман
|4
|0.16
|Джурджич Никола
|2
|0.08
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.08
|Аяз Ферхад
|1
|0.04
|Карлен Адам
|1
|0.04
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Экрот Оливер
|0
|0
|Абрахам Саргон
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрик Пер
|6
|0.24
|Оккельс Йеппе
|6
|0.24
|Ндионе Мароки
|5 (1)
|0.2
|Бернхардссон Александер
|4
|0.16
|Альм Расмус
|4
|0.16
|Ларссон Йохан
|3
|0.12
|Вяйсянен Лео
|3
|0.12
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0.12
|Ольссон Симон
|2
|0.08
|Хольст Фредерик
|1
|0.04
|Гояни Роберт
|1
|0.04
|Рёмер Андре
|1 (1)
|0.04
|Ондрейка Якоб
|1
|0.04
|Мауду
|1
|0.04
|Холмен Самуэль
|1 (1)
|0.04
|Странд Симон
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|5
|1
|Гравиус Христос
|5
|0
|Экрот Оливер
|5
|0
|Сабеткар Шон
|5
|0
|Эдвардсен Виктор
|3
|1
|Ольссон Себастьян II
|4
|0
|Джурджич Никола
|3
|0
|Диавара Исмаэль
|3
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бертильссон Юхан
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Уайтмэн Элфи
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|8
|0
|Фрик Пер
|6
|0
|Холмен Самуэль
|5
|0
|Хольст Фредерик
|5
|0
|Роннинг Тим
|3
|1
|Странд Симон
|4
|0
|Ндионе Мароки
|4
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Мауду
|1
|1
|Гояни Роберт
|2
|0
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|1
|Ольссон Симон
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
19
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
17%
5
26%
1-15
4
22%
3
16%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
6
33%
4
21%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Забито
11
24
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 11
18 Не забивали 13
0
0%
7
29%
29%
1-15
3
27%
2
8%
16-30
3
27%
5
21%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
1
9%
3
13%
61-75
1
9%
4
17%
76-90
Пропущено
26
13
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
12%
2
15%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
4
15%
3
23%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
6
23%
6
46%
76-90
Забито
29
43
14 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 19
9 Не забивали 3
3
10%
12
28%
1-15
7
24%
5
12%
16-30
4
14%
6
14%
31-45
5
17%
5
12%
46-60
3
10%
7
16%
61-75
7
24%
8
19%
76-90
Пропущено
42
26
18 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 14
4
10%
3
12%
1-15
6
14%
2
8%
16-30
8
19%
3
12%
31-45
7
17%
5
19%
46-60
8
19%
3
12%
61-75
9
21%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1
Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - Эребру 3:0
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Сириус 3:0 Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0
Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1 Милсами - Эльфсборг 0:5 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Милсами 4:0 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|50 - 26
|48
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|43 - 26
|48
|3.
|АИК
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|33 - 20
|47
|4.
|Юргорден
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|40 - 26
|47
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|42 - 33
|43
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|39 - 31
|40
|7.
|Кальмар
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|31 - 31
|38
|8.
|Хеккен
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|41 - 36
|32
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 33
|31
|10.
|Сириус
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 41
|30
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|29 - 32
|30
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|25 - 24
|28
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|28 - 43
|28
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|25
|5
|12
|8
|20 - 24
|27
|15.
|Эребру
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 49
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|24 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|7.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|8.
|Сириус
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|13 - 13
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 16
|19
|10.
|Хеккен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|26 - 16
|18
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 13
|17
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|2
|9
|1
|9 - 8
|15
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|2.
|Мальмё
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Юргорден
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|4.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 17
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|11.
|АИК
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 14
|12
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 31
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|6 - 26
|3