  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Варберг БоИС
1:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Эстерсунд
0'
1:0
11' Гол
Станисич Оливер
16' Желтая карточка
Фрицсон Людвиг
42'
30
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
23
Лильенбэк
Антон
8
Ле
Ру
Люк
88
Эджупи
Альберт
36
Салес
Жеан
Карлос
21
Карлссон
Виктор
99
Симович
Робин
17
Мэтьюз
Ташрик
16
Молин
Сикстен
29
Карлссон
Грач
Себастьян
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
13
Фрицсон
Людвиг
6
Досис
Николаос
28
Вейманс
Марко
7
Тёрготт
Блэйр
17
Штольт
Малкольм
11
Бельман
Хенрик
Варберг БоИС
3-4-3
Эстерсунд
4-3-3

Ход матча

11'
Станисич Оливер
(Мэтьюз Ташрик)
1:0
16'
 
Фрицсон Людвиг

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 7
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Варберг БоИС
Эстерсунд

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

А
1:2
А
0:4
А
1:1
К
2:1
С
4:1
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
0:3
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мун Райан 5 (1) 0.19
Станисич Оливер 5 0.19
Мэтьюз Ташрик 4 0.15
Карлссон Аджей Симон 4 (1) 0.15
Симович Робин 3 0.12
Йоханссон Александр 2 0.08
Карлссон Виктор 2 0.08
Лильенбэк Антон 1 0.04
Линднер Йоаким 1 0.04
Мёрфельт Альбин 1 0.04
Транберг Робин 1 0.04
Альфонси Оливер 1 0.04
Салес Жеан Карлос 0 0
Фофана Адама 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тёрготт Блэйр 10 0.38
Кпозо Патрик 2 0.08
Йно-Батист Фрэнсис 2 0.08
Мукийби Рональд 2 0.08
Хёрберг Феликс 1 0.04
Кроон Симон 1 0.04
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.04
Авад Ахмед 1 0.04
Фрицсон Людвиг 1 0.04
Вейманс Марко 1 0.04
Штольт Малкольм 1 0.04
Карлссон Грач Себастьян 1 0.04
Ссеванкамбо Исак 0 0
Перри Небию 0 0
Бельман Хенрик 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Ру Люк 6 2
Закриссон Хампус 7 0
Винбо Альбин 7 0
Транберг Робин 6 0
Менса Гидеон 6 0
Салес Жеан Карлос 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Симович Робин 4 0
Мун Райан 4 0
Станисич Оливер 4 0
Мэтьюз Ташрик 4 0
Лильенбэк Антон 3 0
Йоханссон Александр 3 0
Лукич Стоян 2 0
Линднер Йоаким 2 0
Фофана Адама 2 0
Биркфельдт Йон 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менса Самуэль 4 1
Сонко-Сундберг Ноа 5 0
Хауган Эйрик 5 0
Фрицсон Людвиг 5 0
Арин Франк 3 1
Тёрготт Блэйр 4 0
Хёрберг Феликс 4 0
Штольт Малкольм 2 1
Ссеванкамбо Исак 3 0
Кейта Али II 3 0
Вейманс Марко 3 0
Досис Николаос 3 0
Кпозо Патрик 2 0
Бельман Хенрик 2 0
Кроон Симон 1 0
Колкетт Чарли 1 0
Селларс Джерелл 1 0
Йно-Батист Фрэнсис 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
15 Не забивали 20
2
17%
3
38%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Пропущено

13
24
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
8%
2
8%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
5
38%
2
8%
61-75
3
23%
8
33%
76-90

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
1
6%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
4
24%
5
26%
76-90

Пропущено

19
19
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
21%
3
16%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
6
32%
4
21%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
4
21%
4
21%
76-90

Забито

29
27
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
3
10%
5
19%
1-15
6
21%
4
15%
16-30
5
17%
5
19%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
6
21%
3
11%
61-75
7
24%
7
26%
76-90

Пропущено

32
43
16 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
5
16%
5
12%
1-15
3
9%
7
16%
16-30
8
25%
8
19%
31-45
1
3%
6
14%
46-60
8
25%
5
12%
61-75
7
22%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0
Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1
Эстерсунд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1
Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 АИК - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сириус 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 26 14 7 5 50 - 26 49
2. Эльфсборг Заявка 25 15 3 7 43 - 26 48
3. АИК Заявка 25 14 5 6 33 - 20 47
4. Юргорден Заявка 25 14 5 6 40 - 26 47
5. Хаммарбю Заявка 25 12 7 6 42 - 33 43
6. Норрчёпинг Заявка 25 12 4 9 39 - 31 40
7. Кальмар Заявка 25 10 8 7 31 - 31 38
8. Варберг БоИС 1:0 Заявка 26 8 9 9 30 - 32 33
9. Хеккен Заявка 25 8 8 9 41 - 36 32
10. Сириус 0:0 Заявка 26 8 7 11 26 - 41 31
11. Гётеборг Заявка 25 8 7 10 32 - 33 31
12. Мьельбю Заявка 25 6 10 9 25 - 24 28
13. Дегерфорс Заявка 25 8 4 13 28 - 43 28
14. Хальмстад Заявка 25 5 12 8 20 - 24 27
15. Эребру Заявка 25 4 5 16 18 - 49 17
16. Эстерсунд 0:1 Заявка 26 3 5 18 24 - 47 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Мальмё 0:0 Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
5. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
6. Норрчёпинг Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
7. Сириус 0:0 Заявка 13 6 2 5 13 - 13 20
8. Варберг БоИС 1:0 Заявка 13 5 5 3 13 - 13 20
9. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
10. Дегерфорс Заявка 12 6 1 5 18 - 16 19
11. Хеккен Заявка 12 5 3 4 26 - 16 18
12. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
13. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
14. Хальмстад Заявка 12 2 9 1 9 - 8 15
15. Эстерсунд 0:1 Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 12 22
2. Эльфсборг Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
3. Юргорден Заявка 12 5 3 4 13 - 11 18
4. Кальмар Заявка 12 5 3 4 14 - 17 18
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
7. Хаммарбю Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Варберг БоИС 1:0 Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
9. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
10. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
11. АИК Заявка 12 3 3 6 11 - 14 12
12. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Сириус 0:0 Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 13 2 1 10 8 - 31 7
16. Эстерсунд 0:1 Заявка 13 0 3 10 6 - 27 3
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Эстерсунд
1.60
9.21
8.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варберг БоИС 1:0 Эстерсунд онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 