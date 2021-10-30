Швеция: Аллсвенскан 2021
3:0
Конец матча
Стадион: Varberg Energi Arena Зрители: 1823
1:0
11' ГолСтанисич Оливер
16' Желтая карточкаФрицсон Людвиг
2:0
48' ГолМэтьюз Ташрик
72' Желтая карточкаВейманс Марко
3:0
85' ГолМун Райан
30
Лукич
Стоян
- Основной состав
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Менса ГидеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Мун РайанНападающий
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Авад АхмедНападающий
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
11'
1:0
16'
48'
72'
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Варберг БоИС
Эстерсунд
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мун Райан
|6 (1)
|0.23
|Мэтьюз Ташрик
|5
|0.19
|Станисич Оливер
|5
|0.19
|Карлссон Аджей Симон
|4 (1)
|0.15
|Симович Робин
|3
|0.12
|Йоханссон Александр
|2
|0.08
|Карлссон Виктор
|2
|0.08
|Лильенбэк Антон
|1
|0.04
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.04
|Транберг Робин
|1
|0.04
|Альфонси Оливер
|1
|0.04
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Фофана Адама
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тёрготт Блэйр
|10
|0.38
|Кпозо Патрик
|2
|0.08
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.08
|Мукийби Рональд
|2
|0.08
|Хёрберг Феликс
|1
|0.04
|Кроон Симон
|1
|0.04
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.04
|Авад Ахмед
|1
|0.04
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.04
|Вейманс Марко
|1
|0.04
|Штольт Малкольм
|1
|0.04
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.04
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Перри Небию
|0
|0
|Бельман Хенрик
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Ру Люк
|6
|2
|Закриссон Хампус
|7
|0
|Винбо Альбин
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Менса Гидеон
|6
|0
|Салес Жеан Карлос
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Мун Райан
|4
|0
|Станисич Оливер
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0
|Лильенбэк Антон
|3
|0
|Йоханссон Александр
|3
|0
|Лукич Стоян
|2
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Фофана Адама
|2
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менса Самуэль
|4
|1
|Сонко-Сундберг Ноа
|5
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Фрицсон Людвиг
|5
|0
|Арин Франк
|3
|1
|Тёрготт Блэйр
|4
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Вейманс Марко
|4
|0
|Штольт Малкольм
|2
|1
|Ссеванкамбо Исак
|3
|0
|Кейта Али II
|3
|0
|Досис Николаос
|3
|0
|Кпозо Патрик
|2
|0
|Бельман Хенрик
|2
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Колкетт Чарли
|1
|0
|Селларс Джерелл
|1
|0
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 21
3
20%
3
38%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
25%
76-90
Пропущено
13
27
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
1
8%
3
11%
1-15
2
15%
4
15%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
5
38%
2
7%
61-75
3
23%
9
33%
76-90
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
1
6%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
4
24%
5
26%
76-90
Пропущено
19
19
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
21%
3
16%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
6
32%
4
21%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
4
21%
4
21%
76-90
Забито
32
27
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 11
4
13%
5
19%
1-15
6
19%
4
15%
16-30
5
16%
5
19%
31-45
3
9%
3
11%
46-60
6
19%
3
11%
61-75
8
25%
7
26%
76-90
Пропущено
32
46
16 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
5
16%
6
13%
1-15
3
9%
7
15%
16-30
8
25%
8
17%
31-45
1
3%
7
15%
46-60
8
25%
5
11%
61-75
7
22%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Сириус - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0
Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1
Эстерсунд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1
Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 АИК - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сириус 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|53 - 28
|51
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|43 - 26
|48
|3.
|АИК
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|33 - 20
|47
|4.
|Юргорден
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|40 - 26
|47
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|42 - 33
|43
|6.
|Кальмар
|1:0 Заявка
|26
|11
|8
|7
|32 - 31
|41
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|39 - 31
|40
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|32 - 32
|33
|9.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|26
|8
|8
|10
|41 - 37
|32
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 33
|31
|11.
|Сириус
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|28 - 44
|30
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|25 - 24
|28
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|28 - 43
|28
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|25
|5
|12
|8
|20 - 24
|27
|15.
|Эребру
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 49
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|24 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Кальмар
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 16
|19
|11.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|26 - 17
|18
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|2
|9
|1
|9 - 8
|15
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|3.
|Кальмар
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|4.
|Юргорден
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|11.
|АИК
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 14
|12
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 31
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|6 - 29
|3