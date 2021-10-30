George Cimpanu исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

George Cimpanu нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Университатя Крайова играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Г О О О О О Л - Иван Андрей из команды Университатя Крайова забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Razvan Ducan прыгнул не в ту сторону.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Guilherme Gomes Garutti тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

44' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Сербаника Даниел наказан за толчок George Cimpanu

41' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Stefan Blanaru сделал результативную передачу.

39' Г О О О О Л - Bogdan Rusu забивает с левой ноги!

39' Stefan Blanaru из команды Миовени сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

37' Александру Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' George Cimpanu из команды Университатя Крайова навешивает в штрафную с рикошетом.

36' Кольич Элвир наказан за толчок Stefan Blanaru

35' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Г О О О О Л - Bogdan Rusu забивает с левой ноги!

32' Панаит Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Хури Льес получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Stefan Blanaru из команды Миовени в офсайде

25' Миовени выполняет удар от ворот.

25' Крецу Александру не смог попасть в створ ударом издали

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Г О О О О О Л - Иван Андрей из команды Университатя Крайова забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Razvan Ducan прыгнул не в ту сторону.

19' George Cimpanu из команды Университатя Крайова делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

17' Г О О О О Л - Иван Андрей первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

17' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Stefan Blanaru из команды Миовени в офсайде

14' Удар от ворот произведет Миовени

13' Иван Андрей нанес удар, мяч был парирован, но Razvan Ducan не удержал его в руках.

13' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Миовени выполняет удар от ворот.

11' Хури Льес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Сербаника Даниел получил желтую карточку от судьи

10' Вратарь парирует удар, который нанес Stefan Blanaru, и мяч снова в игре

10' Плохо сыграл Пильячелли Мирко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Миовени выполняет удар от ворот.

5' Александру Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Александру Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

1' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Миовени начинает с центра поля