Румыния: Первая лига 2021-2022
5:2
Конец матча
Стадион: Ион Облеменко
10' Желтая карточкаСербаника Даниел
1:0
17' ГолИван Андрей
2:0
21' ПенальтиИван Андрей
2:1
34' ГолBogdan Rusu
2:2
39' ГолBogdan Rusu
45' Желтая карточкаGuilherme Gomes Garutti
3:2
45' ПенальтиИван Андрей
67' Желтая карточкаAlexandru Iacob
4:2
83' ГолИван Андрей
90' Желтая карточкаИванов Антоний
5:2
90' ГолМаркович Йован
16
Нистор
Дан
15
Хури
Льес
19
Кольич
Элвир
68
Дукан
Рэзван
25
Балаур
Ионуц
24
Сано
Мусса
90
Bogdan
Rusu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сано МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
Ход матча
10'
17'
1:0
21'
2:0
34'
2:1
39'
2:2
45'
3:2
67'
83'
4:2
90'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Университатя Крайова
Миовени
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|7 (2)
|0.27
|Маркович Йован
|6
|0.23
|Густаво Важенин
|3
|0.12
|Claudiu Cristian Balan
|3
|0.12
|Нистор Дан
|2
|0.08
|Кымпану Георге
|2
|0.08
|William Baeten
|2
|0.08
|Сидибе Секу
|2
|0.08
|Баярам Штефан
|2
|0.08
|Банку Никусор
|1
|0.04
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.04
|Бауса Хуан
|1
|0.04
|Хури Льес
|1 (1)
|0.04
|Виейра Угу
|1
|0.04
|Рогульич Анте
|1
|0.04
|Кольич Элвир
|1
|0.04
|Alexandru Raicea
|1
|0.04
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|5
|0.36
|Бузьюк Александру
|2 (2)
|0.14
|Думитриу Лучан
|1
|0.07
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0.07
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Сано Мусса
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|5
|0
|Constantin Albu
|3
|1
|Банку Никусор
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Radu Alexandru Negru
|4
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Andrea Compagno
|1
|1
|Мариус Марсел Константин
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Сидибе Секу
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Alexandru Raicea
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузьюк Александру
|3
|1
|Скарлатаче Адриан
|4
|0
|Dorinel Oancea
|2
|1
|Думитриу Лучан
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Daniel Toma
|3
|0
|Сербаника Даниел
|3
|0
|Панаит Андрей
|3
|0
|Кристя Андрей
|2
|0
|Балаур Ионуц
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Alexandru Iacob
|1
|0
|Bogdan Rusu
|1
|0
|Сано Мусса
|1
|0
|Ionut Burnea
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
7
9 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 2
14 Не забивали 9
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
11%
3
43%
31-45
9
33%
2
29%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
7
26%
2
29%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
2
25%
3
18%
61-75
1
13%
7
41%
76-90
Забито
11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
19 Не забивали 12
0
0%
1
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
16
5
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 4
6
38%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
1
6%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
20%
76-90
Забито
38
9
13 В 1-м тайме 4
25 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
5%
1
11%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
5
13%
3
33%
31-45
11
29%
3
33%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
10
26%
2
22%
76-90
Пропущено
24
22
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 11
6
25%
2
9%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Ботошани 1:2
Миовени
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0 Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1
Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Миовени 1:2 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Германнштадт - Миовени 1:2 Миовени - Германнштадт 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Миовени 2:2 Миовени - Дунэря Кэлэраши 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Миовени 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|26
|12
|4
|10
|36 - 26
|40
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|14
|11
|1
|2
|19 - 8
|34
|3.
|Волунтари
|0:0
|14
|8
|1
|5
|17 - 15
|25
|4.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|5.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|13 - 11
|24
|6.
|УТА Арад
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Рапид Бухарест
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|8.
|Арджеш
|13
|6
|3
|4
|12 - 7
|21
|9.
|Вииторул Констанца
|13
|6
|3
|4
|17 - 8
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|11.
|Миовени
|14
|3
|3
|8
|9 - 22
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|13.
|Сепси
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|13
|2
|2
|9
|11 - 29
|8
|15.
|Академика Клинчени
|13
|0
|3
|10
|9 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|3
|2
|26 - 9
|30
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|8
|7
|1
|0
|14 - 4
|22
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|0:0
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|12.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|13.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Миовени
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|7
|4
|3
|0
|9 - 5
|15
|2.
|Арджеш
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Университатя Крайова
|13
|4
|1
|8
|10 - 19
|13
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|0:0
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Волунтари
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|9.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Сепси
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Академика Клинчени
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0