Второй тайм

95' Университатя Крайова заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Отличные скиллы показывает Маркович Йован , обводя своих соперников

93' Отличная индивидуальная работа от Маркович Йован , гол забит с изяществом.

91' Балаур Ионуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Отличные скиллы показывает Маркович Йован , обводя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Бузьюк Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Матч возобновится спорным мячом

85' Ох, нехорошо это выглядит. Bogdan Rusu получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Г О О О О Л - Иван Андрей забивает с правой ноги!

83' ШАНС! Иван Андрей вышел один на один с голкипером...

82' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Вратарь парирует удар, который нанес Густаво Важенин , и мяч снова в игре

79' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Александру Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Александру Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Иванов Антоний нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

76' Stefan Blanaru из команды Миовени нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

76' Скречу Владимир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Александру Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Бузьюк Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Удар от ворот произведет Миовени

68' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Иванов Антоний

68' Хури Льес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Александру Якоб получил желтую карточку от судьи

65' Гэман Валеричэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Stefan Blanaru из команды Миовени сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

64' Ionut Radescu из команды Миовени делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Миовени выполняет удар от ворот.

63' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Сано Мусса из команды Миовени направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

59' Удар от ворот произведет Миовени

58' Нистор Дан не смог попасть в створ ударом издали

58' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Adrian Cierpka нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

56' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Bogdan Rusu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' George Cimpanu из команды Университатя Крайова отправил кросс в штрафную...

55' Александру Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Bogdan Rusu из команды Миовени наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

53' George Cimpanu нанес удар, но тот был заблокирован.

53' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' George Cimpanu из команды Университатя Крайова разыграл угловой с правого угла.

50' George Cimpanu исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

49' Александру Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок Bogdan Rusu из команды Миовени неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля