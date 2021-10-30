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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
5:2
Конец матча

Стадион:
Миовени
0'
10' Желтая карточка
Сербаника Даниел
1:0
17' Гол
Иван Андрей
2:0
21' Пенальти
Иван Андрей
2:1
34' Гол
Bogdan Rusu
2:2
39' Гол
Bogdan Rusu
45' Желтая карточка
Guilherme Gomes Garutti
3:2
45' Пенальти
Иван Андрей
67' Желтая карточка
Alexandru Iacob
4:2
83' Гол
Иван Андрей
90' Желтая карточка
Иванов Антоний
5:2
90' Гол
Маркович Йован
90'+4
13
Пильячелли
Мирко
33
Кэпэцынэ
Михай
25
Гэман
Валеричэ
6
Скречу
Владимир
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
14
Крецу
Александру
15
Хури
Льес
28
Кымпану
Георге
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
68
Дукан
Рэзван
25
Балаур
Ионуц
14
Alexandru
Iacob
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
24
Сано
Мусса
23
Панаит
Андрей
5
Adrian
Cierpka
30
Сербаника
Даниел
19
Stefan
Blanaru
90
Bogdan
Rusu
Университатя Крайова
Миовени

История личных встреч

Университатя Крайова
Миовени

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ЛIГЛ
4:2
ЛIГЛ
0:0
ЛI
1:2
ДА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 7 (2) 0.27
Маркович Йован 6 0.23
Густаво Важенин 3 0.12
Claudiu Cristian Balan 3 0.12
Нистор Дан 2 0.08
Кымпану Георге 2 0.08
William Baeten 2 0.08
Сидибе Секу 2 0.08
Баярам Штефан 2 0.08
Банку Никусор 1 0.04
Кэпэцынэ Михай 1 0.04
Бауса Хуан 1 0.04
Хури Льес 1 (1) 0.04
Виейра Угу 1 0.04
Рогульич Анте 1 0.04
Кольич Элвир 1 0.04
Alexandru Raicea 1 0.04
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 5 0.36
Бузьюк Александру 2 (2) 0.14
Думитриу Лучан 1 0.07
Guilherme Gomes Garutti 1 0.07
Stefan Blanaru 0 0
Сано Мусса 0 0
Daniel Toma 0 0
Dorinel Oancea 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 5 0
Constantin Albu 3 1
Банку Никусор 4 0
Скречу Владимир 4 0
Radu Alexandru Negru 4 0
Вынэ Йонуц 3 0
Маркович Йован 3 0
Andrea Compagno 1 1
Мариус Марсел Константин 2 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Сидибе Секу 2 0
Баярам Штефан 2 0
Vlad Pop 2 0
William Baeten 2 0
Виейра Угу 1 0
Нистор Дан 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Крецу Александру 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Рогульич Анте 1 0
Феделе Маттео 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Ван Дурмен Бенжамен 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Бауса Хуан 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Кымпану Георге 1 0
Alexandru Raicea 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузьюк Александру 3 1
Скарлатаче Адриан 4 0
Dorinel Oancea 2 1
Думитриу Лучан 3 0
Дукан Рэзван 3 0
Daniel Toma 3 0
Сербаника Даниел 3 0
Панаит Андрей 3 0
Кристя Андрей 2 0
Балаур Ионуц 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Alexandru Iacob 1 0
Bogdan Rusu 1 0
Сано Мусса 1 0
Ionut Burnea 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
7
9 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 2
14 Не забивали 9
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
11%
3
43%
31-45
9
33%
2
29%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
7
26%
2
29%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
2
25%
3
18%
61-75
1
13%
7
41%
76-90

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
19 Не забивали 12
0
0%
1
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

16
5
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 4
6
38%
1
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
1
6%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
20%
76-90

Забито

38
9
13 В 1-м тайме 4
25 Во 2-м тайме 5
14 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
5%
1
11%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
5
13%
3
33%
31-45
11
29%
3
33%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
10
26%
2
22%
76-90

Пропущено

24
22
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 11
6
25%
2
9%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0
Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Ботошани 1:2
Миовени
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0 Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1
Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Миовени 1:2 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Германнштадт - Миовени 1:2 Миовени - Германнштадт 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Миовени 2:2 Миовени - Дунэря Кэлэраши 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Миовени 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 26 12 4 10 36 - 26 40
2. ЧФР Клуж 0:0 14 11 1 2 19 - 8 34
3. Волунтари 0:0 14 8 1 5 17 - 15 25
4. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
5. Ботошани 14 6 6 2 13 - 11 24
6. УТА Арад 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Рапид Бухарест 13 6 4 3 16 - 10 22
8. Арджеш 13 6 3 4 12 - 7 21
9. Вииторул Констанца 13 6 3 4 17 - 8 21
10. Киндия Тырговиште 13 3 5 5 8 - 9 14
11. Миовени 14 3 3 8 9 - 22 12
12. Газ-Метан Медиаш 13 3 2 8 10 - 17 11
13. Сепси 13 1 7 5 10 - 15 10
14. Динамо Бухарест 13 2 2 9 11 - 29 8
15. Академика Клинчени 13 0 3 10 9 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 14 9 3 2 26 - 9 30
2. ЧФР Клуж 0:0 8 7 1 0 14 - 4 22
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 0:0 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 7 3 3 1 7 - 4 12
7. Рапид Бухарест 7 3 1 3 6 - 5 10
8. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
9. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Газ-Метан Медиаш 7 2 2 3 6 - 7 8
11. Динамо Бухарест 7 2 2 3 10 - 11 8
12. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
13. Сепси 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Миовени 6 1 2 3 2 - 5 5
15. Академика Клинчени 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 7 4 3 0 9 - 5 15
2. Арджеш 7 4 2 1 9 - 3 14
3. Университатя Крайова 13 4 1 8 10 - 19 13
4. Рапид Бухарест 6 3 3 0 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 0:0 6 4 0 2 5 - 4 12
6. УТА Арад 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Волунтари 0:0 7 3 1 3 7 - 10 10
8. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
9. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
10. Киндия Тырговиште 7 1 3 3 2 - 4 6
11. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
12. Сепси 6 0 4 2 3 - 6 4
13. Газ-Метан Медиаш 6 1 0 5 4 - 10 3
14. Академика Клинчени 7 0 1 6 5 - 21 1
15. Динамо Бухарест 6 0 0 6 1 - 18 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Университатя Крайова 5:2 Миовени онлайн




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