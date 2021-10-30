Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Константин Рэдулеску
29
Буэнна
Рашид
45
Камора
Мауру
19
Кулио
Хуан
10
Дяк
Чиприан
77
Алибек
Денис
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
-
77 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
25 Сако ХадиПолузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
28 Ionut Andres
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
Владение мячом
История личных встреч
ЧФР Клуж
Волунтари
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
14 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрила Клаудиу
|4
|0.29
|Дяк Чиприан
|3
|0.21
|Омрани Билель
|2
|0.14
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.14
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.07
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.07
|Тахири Анас
|1
|0.07
|Кулио Хуан
|1
|0.07
|Кипчу Александру
|1
|0.07
|Буэнна Рашид
|1
|0.07
|Бурка Андрей
|1
|0.07
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.07
|Камора Мауру
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|4
|0.29
|Костин Кристиан
|4
|0.29
|Георге Ион
|3
|0.21
|Немец Адам
|3
|0.21
|Лопеш Марселу
|1
|0.07
|Фюлёп Лоран
|1
|0.07
|Армаш Игорь
|1
|0.07
|Дроппа Лукаш
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Бордеяну Михай
|1
|1
|Кулио Хуан
|2
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Немец Адам
|4
|0
|Дроппа Лукаш
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Лопеш Марселу
|4
|0
|Армаш Игорь
|3
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Илие Александру
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Влад Александру
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Бричаг Марьюс
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
2
29%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
4
40%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
2
11%
1
6%
1-15
5
26%
3
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
32%
4
24%
46-60
4
21%
4
24%
61-75
1
5%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
2
25%
5
33%
61-75
1
13%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1
ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2
Волунтари
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1
Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Волунтари - Германнштадт 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|26
|12
|4
|10
|36 - 26
|40
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|14
|11
|1
|2
|19 - 8
|34
|3.
|Волунтари
|0:0
|14
|8
|1
|5
|17 - 15
|25
|4.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|5.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|13 - 11
|24
|6.
|УТА Арад
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Рапид Бухарест
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|8.
|Арджеш
|13
|6
|3
|4
|12 - 7
|21
|9.
|Вииторул Констанца
|13
|6
|3
|4
|17 - 8
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|11.
|Миовени
|14
|3
|3
|8
|9 - 22
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|13.
|Сепси
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|13
|2
|2
|9
|11 - 29
|8
|15.
|Академика Клинчени
|13
|0
|3
|10
|9 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|3
|2
|26 - 9
|30
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|8
|7
|1
|0
|14 - 4
|22
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|0:0
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|12.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|13.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Миовени
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|7
|4
|3
|0
|9 - 5
|15
|2.
|Арджеш
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Университатя Крайова
|13
|4
|1
|8
|10 - 19
|13
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|0:0
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Волунтари
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|9.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Сепси
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Академика Клинчени
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0