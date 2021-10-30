Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Георге Ион пробует нанести удар издали, но Кристиан Бэлгрэдян держит все под контролем

45' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Удар от ворот произведет Волунтари

43' Алибек Денис не смог попасть в створ ударом издали

42' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

41' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Буэнна Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Волунтари выполняет удар от ворот.

37' Камора Мауру из команды ЧФР Клуж направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

37' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Раца Вадим из команды Волунтари сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

34' Плохо сыграл Боатенг Бисмарк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Удар от ворот произведет Волунтари

33' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Волунтари

32' Камора Мауру не смог попасть в створ ударом издали

32' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Боатенг Бисмарк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Раца Вадим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Волунтари выполняет удар от ворот.

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Волунтари выполняет удар от ворот.

25' Боатенг Бисмарк не смог попасть в створ ударом издали

25' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Волунтари

21' Омрани Билель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Петрила Клаудиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Волунтари

18' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Тавареш Элдер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Немец Адам разрезает оборону соперника отличным пасом

17' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Удар от ворот произведет Волунтари

16' Боатенг Бисмарк не смог попасть в створ ударом издали

16' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Георге Ион выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Бричаг Марьюс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Удар от ворот произведет Волунтари

13' Дяк Чиприан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Плохо сыграл Армаш Игорь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Георге Ион из команды Волунтари сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Георге Ион выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Георге Ион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' ШАНС! Георге Ион вышел один на один с голкипером...

6' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Волунтари

3' Камора Мауру не смог попасть в створ ударом издали

3' Mihai Popa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру