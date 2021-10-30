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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
0:0
Перерыв

Стадион:
Волунтари
0'
34
Бэлгрэдян
Кристиан
4
Маня
Кристьян
29
Буэнна
Рашид
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
19
Кулио
Хуан
21
Боатенг
Бисмарк
10
Дяк
Чиприан
9
Омрани
Билель
77
Алибек
Денис
27
Петрила
Клаудиу
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
98
Костин
Кристиан
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
18
Тавареш
Элдер
6
Бричаг
Марьюс
77
Немец
Адам
8
Георге
Ион
ЧФР Клуж
Волунтари

Владение мячом

История личных встреч

ЧФР Клуж
Волунтари

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

14 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
5:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
Л1
0:3
Л1
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрила Клаудиу 4 0.29
Дяк Чиприан 3 0.21
Омрани Билель 2 0.14
Алибек Денис 2 (1) 0.14
Латовлевич Ясмин 1 0.07
Сигурьонссон Рунар 1 0.07
Тахири Анас 1 0.07
Кулио Хуан 1 0.07
Кипчу Александру 1 0.07
Буэнна Рашид 1 0.07
Бурка Андрей 1 0.07
Дебелюх Габриэл 1 0.07
Камора Мауру 0 0
Маня Кристьян 0 0
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 4 0.29
Костин Кристиан 4 0.29
Георге Ион 3 0.21
Немец Адам 3 0.21
Лопеш Марселу 1 0.07
Фюлёп Лоран 1 0.07
Армаш Игорь 1 0.07
Дроппа Лукаш 0 0
Бричаг Марьюс 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 4 0
Бордеяну Михай 1 1
Кулио Хуан 2 0
Бэлгрэдян Кристиан 2 0
Омрани Билель 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Костаче Ионуц 1 0
Кипчу Александру 1 0
Майк Сестор 1 0
Паун-Александру Константин 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бурка Андрей 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Дан Петреску 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 5 0
Аким Космин 3 1
Немец Адам 4 0
Дроппа Лукаш 4 0
Рикардинью XI 4 0
Лопеш Марселу 4 0
Армаш Игорь 3 0
Костин Кристиан 1 1
Илие Александру 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Раца Вадим 1 0
Влад Александру 1 0
Тавареш Элдер 1 0
Бричаг Марьюс 1 0
Георге Ион 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
2
14%
1
14%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
2
29%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
2
11%
1
6%
1-15
5
26%
3
18%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
32%
4
24%
46-60
4
21%
4
24%
61-75
1
5%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
2
25%
5
33%
61-75
1
13%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1
ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 ЧФР Клуж - Линкольн 2:0 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2
Волунтари
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1
Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Волунтари - Германнштадт 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 26 12 4 10 36 - 26 40
2. ЧФР Клуж 0:0 14 11 1 2 19 - 8 34
3. Волунтари 0:0 14 8 1 5 17 - 15 25
4. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
5. Ботошани 14 6 6 2 13 - 11 24
6. УТА Арад 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Рапид Бухарест 13 6 4 3 16 - 10 22
8. Арджеш 13 6 3 4 12 - 7 21
9. Вииторул Констанца 13 6 3 4 17 - 8 21
10. Киндия Тырговиште 13 3 5 5 8 - 9 14
11. Миовени 14 3 3 8 9 - 22 12
12. Газ-Метан Медиаш 13 3 2 8 10 - 17 11
13. Сепси 13 1 7 5 10 - 15 10
14. Динамо Бухарест 13 2 2 9 11 - 29 8
15. Академика Клинчени 13 0 3 10 9 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 14 9 3 2 26 - 9 30
2. ЧФР Клуж 0:0 8 7 1 0 14 - 4 22
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 0:0 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 7 3 3 1 7 - 4 12
7. Рапид Бухарест 7 3 1 3 6 - 5 10
8. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
9. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Газ-Метан Медиаш 7 2 2 3 6 - 7 8
11. Динамо Бухарест 7 2 2 3 10 - 11 8
12. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
13. Сепси 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Миовени 6 1 2 3 2 - 5 5
15. Академика Клинчени 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 7 4 3 0 9 - 5 15
2. Арджеш 7 4 2 1 9 - 3 14
3. Университатя Крайова 13 4 1 8 10 - 19 13
4. Рапид Бухарест 6 3 3 0 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 0:0 6 4 0 2 5 - 4 12
6. УТА Арад 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Волунтари 0:0 7 3 1 3 7 - 10 10
8. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
9. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
10. Киндия Тырговиште 7 1 3 3 2 - 4 6
11. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
12. Сепси 6 0 4 2 3 - 6 4
13. Газ-Метан Медиаш 6 1 0 5 4 - 10 3
14. Академика Клинчени 7 0 1 6 5 - 21 1
15. Динамо Бухарест 6 0 0 6 1 - 18 0
  • Второй тайм
  • 46'
    Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Волунтари
1.41
4.58
9.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЧФР Клуж 0:0 Волунтари онлайн




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