Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хорошую попытку сделал Паун-Александру Константин . Удар в створ, но вратарь начеку

93' Сако Хади нанес удар, мяч был парирован, но Mihai Popa не удержал его в руках.

93' ШАНС! Сако Хади вышел один на один с голкипером...

92' Волунтари выполняет удар от ворот.

92' Матч возобновлен

92' Кристиан Бэлгрэдян отбил мяч на угловой после удара Раца Вадим из штрафной площади.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Тактическая замена. Cristian Costin уходит с поля и его заменяет Фюлёп Лоран

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Г О О О О Л - Омрани Билель левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

89' Раца Вадим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Кулио Хуан получил желтую карточку от судьи

88' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Mihai Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Кулио Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Волунтари выполняет удар от ворот.

80' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Волунтари

78' Петрила Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

77' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Дроппа Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Раца Вадим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Матч возобновлен

73' Тавареш Элдер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Камора Мауру пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

72' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

67' Удар от ворот произведет Волунтари

67' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Волунтари

65' Дяк Чиприан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

64' Отличные скиллы показывает Омрани Билель , обводя своих соперников

62' Удар от ворот произведет Волунтари

62' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Cristian Costin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Рикардинью XI совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Удар от ворот произведет Волунтари

58' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Боатенг Бисмарк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Буэнна Рашид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

55' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Рикардинью XI предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Cristian Costin из команды Волунтари направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Кулио Хуан пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

51' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

49' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Cristian Costin из команды Волунтари делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

46' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника