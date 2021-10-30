Швеция: Аллсвенскан 2021
0:1
Первый тайм: 15'
Стадион: Бравида Арена
0:1
4' ГолРинг Джонатан
32
Хёгг
Лукас
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мааруф СамирПолузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Рхосе ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
4'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Хеккен
Кальмар
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
25 матчей
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|10 (5)
|0.38
|Валемарк Патрик
|6
|0.23
|Бенгтссон Лео
|6
|0.23
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.12
|Экполо Годсвилл
|3
|0.12
|Траоре Бени
|2
|0.08
|Ирандуст Далехо
|2
|0.08
|Юссеф Али
|2
|0.08
|Берггрен Густав
|1
|0.04
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Линдгрен Расмус
|1
|0.04
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|Туоминен Яссе
|1
|0.04
|Фрайберг Эрик
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|10 (3)
|0.38
|Ринг Джонатан
|5 (1)
|0.19
|Янссон Исак
|5
|0.19
|Фролинг Нильс
|3
|0.12
|Ромариньо Перейра
|3
|0.12
|Ринг Себастьян
|2
|0.08
|Бергквист Дуг
|1
|0.04
|Шёстедт Расмус
|1
|0.04
|Стенмарк Йохан
|1
|0.04
|Юханссон Петр
|0
|0
|Саетра Ларс
|0
|0
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальцетас Александр
|7
|0
|Хаммар Юхан
|6
|0
|Карлссон Тобиас III
|5
|0
|Берггрен Густав
|5
|0
|Бенгтссон Лео
|5
|0
|Фрайберг Эрик
|4
|0
|Ольссон Мартин
|2
|1
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|Экполо Годсвилл
|3
|0
|Валемарк Патрик
|3
|0
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Дальберг Понтус
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Траоре Бени
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Себастьян
|8
|0
|Ромариньо Перейра
|4
|0
|Нури Эмин
|3
|0
|Ринг Джонатан
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Хёгг Лукас
|3
|0
|Юханссон Петр
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Берг Оливер
|1
|0
|Лефквист Хенрик
|1
|0
|Фролинг Нильс
|1
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|0
|Ольссон Элиас
|1
|0
|Шамун Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
14
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
4
16%
3
21%
16-30
9
36%
1
7%
31-45
8
32%
6
43%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
16%
2
14%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
5
29%
29%
5
29%
29%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
4
24%
4
24%
76-90
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
3
20%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
5
33%
5
29%
29%
61-75
1
7%
4
24%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
15%
4
29%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
6
30%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
3
15%
2
14%
76-90
Забито
40
31
18 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
3
8%
2
6%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
11
28%
4
13%
31-45
12
30%
8
26%
46-60
5
13%
7
23%
61-75
5
13%
6
19%
76-90
Пропущено
37
31
14 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
8
22%
9
29%
29%
1-15
2
5%
3
10%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
8
22%
5
16%
46-60
8
22%
3
10%
61-75
7
19%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3 Хеккен - АИК 2:1
Кальмар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1
Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Юргорден - Кальмар 2:3 Мальмё - Кальмар 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|53 - 28
|51
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|43 - 26
|48
|3.
|АИК
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|33 - 20
|47
|4.
|Юргорден
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|40 - 26
|47
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|42 - 33
|43
|6.
|Кальмар
|1:0 Заявка
|26
|11
|8
|7
|32 - 31
|41
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|39 - 31
|40
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|32 - 32
|33
|9.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|26
|8
|8
|10
|41 - 37
|32
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 33
|31
|11.
|Сириус
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|28 - 44
|30
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|25 - 24
|28
|13.
|Дегерфорс
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|28 - 43
|28
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|25
|5
|12
|8
|20 - 24
|27
|15.
|Эребру
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|18 - 49
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|24 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Кальмар
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 16
|19
|11.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|26 - 17
|18
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 8
|16
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|2
|9
|1
|9 - 8
|15
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|3.
|Кальмар
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 17
|21
|4.
|Юргорден
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 11
|18
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 18
|13
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|11.
|АИК
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 14
|12
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 31
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|6 - 29
|3