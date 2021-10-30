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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
0:1
Первый тайм: 15'

Стадион:
Кальмар
0'
0:1
4' Гол
Ринг Джонатан
15'
26
Абрахамссон
Петер
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
21
Линдгрен
Расмус
5
Экполо
Годсвилл
22
Карлссон
Тобиас
III
17
Берггрен
Густав
25
Kristoffer
Lund
Hansen
23
Валемарк
Патрик
10
Туоминен
Яссе
7
Бенгтссон
Лео
32
Хёгг
Лукас
7
Юханссон
Петр
39
Саетра
Ларс
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
11
Ринг
Джонатан
17
Густафссон
Карл
29
Ромариньо
Перейра
10
Сахпекидис
Филип
31
Фролинг
Нильс
20
Берг
Оливер
Хеккен
3-4-3
Кальмар
4-4-2

Ход матча

4'
0:1
Ринг Джонатан
(Ромариньо Перейра)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Хеккен
Кальмар

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

25 матчей

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

А
2:3
А
0:0
А
0:2
А
1:1
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
2:0
А
0:1
А
2:3
А
1:1
А
3:0
А
0:1
А
2:3
А
4:1
А
0:1
А
0:0
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
1:1
А
0:0
А
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 10 (5) 0.38
Валемарк Патрик 6 0.23
Бенгтссон Лео 6 0.23
Хейнтс Тобиас 3 0.12
Экполо Годсвилл 3 0.12
Траоре Бени 2 0.08
Ирандуст Далехо 2 0.08
Юссеф Али 2 0.08
Берггрен Густав 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Линдгрен Расмус 1 0.04
Тойвио Йоона 1 0.04
Туоминен Яссе 1 0.04
Фрайберг Эрик 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 10 (3) 0.38
Ринг Джонатан 5 (1) 0.19
Янссон Исак 5 0.19
Фролинг Нильс 3 0.12
Ромариньо Перейра 3 0.12
Ринг Себастьян 2 0.08
Бергквист Дуг 1 0.04
Шёстедт Расмус 1 0.04
Стенмарк Йохан 1 0.04
Юханссон Петр 0 0
Саетра Ларс 0 0
Сахпекидис Филип 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальцетас Александр 7 0
Хаммар Юхан 6 0
Карлссон Тобиас III 5 0
Берггрен Густав 5 0
Бенгтссон Лео 5 0
Фрайберг Эрик 4 0
Ольссон Мартин 2 1
Линдгрен Расмус 3 0
Абрахамссон Петер 3 0
Экполо Годсвилл 3 0
Валемарк Патрик 3 0
Тойвио Йоона 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Дальберг Понтус 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Ирандуст Далехо 2 0
Kristoffer Lund Hansen 2 0
Сверриссон Оскар 1 0
Траоре Бени 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Себастьян 8 0
Ромариньо Перейра 4 0
Нури Эмин 3 0
Ринг Джонатан 3 0
Саетра Ларс 3 0
Хёгг Лукас 3 0
Юханссон Петр 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Янссон Исак 2 0
Густафссон Карл 2 0
Бакман Виктор 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Берг Оливер 1 0
Лефквист Хенрик 1 0
Фролинг Нильс 1 0
Стенмарк Йохан 1 0
Ольссон Элиас 1 0
Шамун Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
14
13 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
4
16%
3
21%
16-30
9
36%
1
7%
31-45
8
32%
6
43%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
16%
2
14%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
5
29%
29%
5
29%
29%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
4
24%
1
6%
61-75
4
24%
4
24%
76-90

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
3
20%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
5
33%
5
29%
29%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
15%
4
29%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
6
30%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
3
15%
2
14%
76-90

Забито

40
31
18 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 6
3
8%
2
6%
1-15
4
10%
4
13%
16-30
11
28%
4
13%
31-45
12
30%
8
26%
46-60
5
13%
7
23%
61-75
5
13%
6
19%
76-90

Пропущено

37
31
14 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
8
22%
9
29%
29%
1-15
2
5%
3
10%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
8
22%
5
16%
46-60
8
22%
3
10%
61-75
7
19%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Хеккен - Норрчёпинг 5:0 Эребру - Хеккен 1:2
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Мьельбю 0:0 Эльфсборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Гётеборг 3:2 АИК - Хеккен 2:1 Утсиктенс - Хеккен 1:5 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Юргорден - Хеккен 2:1 Хеккен - Абердин 2:0 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Абердин - Хеккен 5:1 Норрчёпинг - Хеккен 0:1 Кальмар - Хеккен 2:3 Хеккен - АИК 2:1
Кальмар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Юргорден - Кальмар 3:2 Мьельбю - Кальмар 4:0 Кальмар - Сириус 3:1
Гётеборг - Кальмар 0:2 Кальмар - АИК 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:1 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Лундс ФФ - Кальмар 1:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Кальмар 1:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Кальмар - Юргорден 0:1 АИК - Кальмар 2:0 Кальмар - Хеккен 2:3 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Юргорден - Кальмар 2:3 Мальмё - Кальмар 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 26 15 6 5 53 - 28 51
2. Эльфсборг Заявка 25 15 3 7 43 - 26 48
3. АИК Заявка 25 14 5 6 33 - 20 47
4. Юргорден Заявка 25 14 5 6 40 - 26 47
5. Хаммарбю Заявка 25 12 7 6 42 - 33 43
6. Кальмар 1:0 Заявка 26 11 8 7 32 - 31 41
7. Норрчёпинг Заявка 25 12 4 9 39 - 31 40
8. Варберг БоИС Заявка 26 8 9 9 32 - 32 33
9. Хеккен 0:1 Заявка 26 8 8 10 41 - 37 32
10. Гётеборг Заявка 25 8 7 10 32 - 33 31
11. Сириус Заявка 26 8 6 12 28 - 44 30
12. Мьельбю Заявка 25 6 10 9 25 - 24 28
13. Дегерфорс Заявка 25 8 4 13 28 - 43 28
14. Хальмстад Заявка 25 5 12 8 20 - 24 27
15. Эребру Заявка 25 4 5 16 18 - 49 17
16. Эстерсунд Заявка 26 3 5 18 24 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
5. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
6. Норрчёпинг Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
7. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Кальмар 1:0 Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
9. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
10. Дегерфорс Заявка 12 6 1 5 18 - 16 19
11. Хеккен 0:1 Заявка 13 5 3 5 26 - 17 18
12. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
13. Мьельбю Заявка 12 4 4 4 12 - 8 16
14. Хальмстад Заявка 12 2 9 1 9 - 8 15
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 12 2 4 6 10 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 13 7 3 3 24 - 14 24
2. Эльфсборг Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
3. Кальмар 1:0 Заявка 13 6 3 4 15 - 17 21
4. Юргорден Заявка 12 5 3 4 13 - 11 18
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Хеккен 0:1 Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
7. Хаммарбю Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
8. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
9. Гётеборг Заявка 12 3 4 5 13 - 18 13
10. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
11. АИК Заявка 12 3 3 6 11 - 14 12
12. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 13 2 1 10 8 - 31 7
16. Эстерсунд Заявка 13 0 3 10 6 - 29 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Ринг Джонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Кальмар
2.19
3.72
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хеккен 0:1 Кальмар онлайн




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