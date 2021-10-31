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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
0:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Мальорка
0'
18' Желтая карточка
Дьедью Амат
20' Желтая карточка
Хименес Фали
0:1
29' Гол
Баба Иддрису
31' Желтая карточка
Родригес Даниэль
51' Желтая карточка
Седлар Александр
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Карселен Исаак
74' Желтая карточка
Баба Иддрису
76'
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
27
Чапела
Иван
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
10
Переа
Альберто
21
Собрино
Рубен
9
Лосано
Энтони
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
5
Руссо
Франко
3
Оливан
Бриан
8
Сальва
Севилья
12
Баба
Иддрису
23
Дьедью
Амат
19
Ли
Кан
Ин
14
Родригес
Даниэль
22
Анхель
Луис
Кадис
4-4-2
Мальорка
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Мальорка

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.33
Алекс Фернандес 2 (1) 0.17
Альфонсо Луис 2 0.17
Ароян Вараздат 1 0.08
Негредо Альваро 1 (1) 0.08
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Санчес Сальвадор 0 0
Хименес Фали 0 0
Аларкон Томас 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.17
Фернандо Ниньо 2 0.17
Баба Иддрису 2 0.17
Ли Кан Ин 1 0.08
Оливан Бриан 1 0.08
Анхель Луис 1 0.08
Санчес Антонио 1 0.08
Сальва Севилья 0 0
Маффео Пабло 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 5 0
Аларкон Томас 4 0
Кала Хуан 2 1
Альфонсо Луис 3 0
Хименес Фали 3 0
Лосано Энтони 2 0
Акапо Карлос 2 0
Алехо Иван 2 0
Карселен Исаак 0 1
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Переа Альберто 1 0
Собрино Рубен 1 0
Бастида Альваро 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьедью Амат 4 0
Родригес Даниэль 3 0
Оливан Бриан 3 0
Седлар Александр 3 0
Баба Иддрису 3 0
Коста Хауме 1 1
Ли Кан Ин 1 1
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Рейна Маноло 1 0
Пратс Абдон 1 0
Руис Иньиго 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Маффео Пабло 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Руссо Франко 1 0
Мбула Хорди 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0
Гарсия Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
5
42%
76-90

Забито

7
6
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
7
39%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0
Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0 Barbate - Кадис 0:6 Леванте - Кадис 2:2
Мальорка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0
Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0 Понферрадина - Мальорка 2:2 Мальорка - Сарагоса 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 7 3 1 26 - 12 24
2. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
3. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 16 - 9 24
4. Бетис Заявка 11 6 3 2 19 - 12 21
5. Атлетико М Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
6. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
7. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
10. Мальорка 1:0 Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
11. Валенсия Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
13. Вильярреал Заявка 11 2 6 3 13 - 12 12
14. Алавес Заявка 11 3 1 7 6 - 14 10
15. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
16. Сельта Заявка 11 3 1 7 10 - 14 10
17. Гранада Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
18. Кадис 0:1 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
19. Леванте Заявка 11 0 6 5 11 - 20 6
20. Хетафе Заявка 11 0 3 8 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
5. Валенсия Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
7. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
8. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
9. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Мальорка 1:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
12. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
13. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
18. Кадис 0:1 Заявка 7 0 3 4 3 - 9 3
19. Сельта Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Мальорка 1:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 11 7
10. Кадис 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
11. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
12. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Кадис 34.8% (47)
X 47.4% (64)
Мальорка 17.8% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Мальорка
2.85
4.49
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кадис 0:1 Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Кадис 0:1 Мальорка

Исход игры
Кадис
34.8% (47)
Ничья
47.4% (64)
Мальорка
17.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
24.43% (32)
Меньше
75.57% (99)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (55)
1:0 Кадис
19.3% (26)
2:1 Кадис
13.3% (18)
1:2 Мальорка
9.6% (13)
0:0 Ничья
5.2% (7)
0:1 Мальорка
5.2% (7)
2:0 Кадис
1.5% (2)
0:2 Мальорка
1.5% (2)
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