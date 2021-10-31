Второй тайм

76' Рейна Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Алекс Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Карселен Исаак из команды Кадис

72' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

72' Родригес Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Альфонсо Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Иван Чапела получил травму и заменен. Арзамендия Сантьяго выходит на поле.

69' Ох, нехорошо это выглядит. Иван Чапела получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Иван Чапела на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Лосано Энтони из команды Кадис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

66' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

65' Ли Кан Ин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Кадис выполняет удар от ворот.

64' Переа Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

62' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Баба Иддрису выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Руссо Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

57' Иван Чапела из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

57' Мальорка выполняет удар от ворот.

56' Иван Чапела из команды Кадис делает неудачный навес.

56' Удар от ворот произведет Кадис

56' Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Херемиас Ледесма отбил мяч на угловой после удара Анхель Луис из штрафной площади.

54' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Оливан Бриан наказан за толчок Иван Чапела

53' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Седлар Александр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Баба Иддрису выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Хименес Фали уходит с поля и его заменяет Виктор Чуст