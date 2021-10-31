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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
1:1
Конец матча

Стадион:
Мальорка
0'
18' Желтая карточка
Дьедью Амат
20' Желтая карточка
Хименес Фали
0:1
29' Гол
Баба Иддрису
31' Желтая карточка
Родригес Даниэль
51' Желтая карточка
Седлар Александр
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Карселен Исаак
74' Желтая карточка
Баба Иддрису
77' Желтая карточка
Кала Хуан
82' Красная карточка
Гарсия Луис
87' Вторая желтая карточка
Седлар Александр
90' Желтая карточка
Аларкон Томас
90' Желтая карточка
Рейна Маноло
1:1
90' Пенальти
Негредо Альваро
90'+7
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
27
Чапела
Иван
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
10
Переа
Альберто
21
Собрино
Рубен
9
Лосано
Энтони
1
Рейна
Маноло
15
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
5
Руссо
Франко
3
Оливан
Бриан
8
Сальва
Севилья
12
Баба
Иддрису
23
Дьедью
Амат
19
Ли
Кан
Ин
14
Родригес
Даниэль
22
Анхель
Луис
Кадис
4-4-2
Мальорка
4-2-3-1

История личных встреч

Кадис
Мальорка

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.33
Алекс Фернандес 2 (1) 0.17
Альфонсо Луис 2 0.17
Негредо Альваро 2 (2) 0.17
Ароян Вараздат 1 0.08
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Санчес Сальвадор 0 0
Хименес Фали 0 0
Аларкон Томас 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.17
Фернандо Ниньо 2 0.17
Баба Иддрису 2 0.17
Ли Кан Ин 1 0.08
Оливан Бриан 1 0.08
Анхель Луис 1 0.08
Санчес Антонио 1 0.08
Сальва Севилья 0 0
Маффео Пабло 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 5 0
Аларкон Томас 5 0
Кала Хуан 3 1
Альфонсо Луис 3 0
Хименес Фали 3 0
Лосано Энтони 2 0
Акапо Карлос 2 0
Алехо Иван 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Переа Альберто 1 0
Собрино Рубен 1 0
Бастида Альваро 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Седлар Александр 3 1
Дьедью Амат 4 0
Баба Иддрису 4 0
Родригес Даниэль 3 0
Оливан Бриан 3 0
Коста Хауме 1 1
Гарсия Луис 1 1
Ли Кан Ин 1 1
Рейна Маноло 2 0
Фернандо Ниньо 2 0
Батталья Родриго 2 0
Пратс Абдон 1 0
Руис Иньиго 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Маффео Пабло 1 0
Анхель Луис 1 0
Састре Хуан 1 0
Руссо Франко 1 0
Мбула Хорди 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Санчес Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
4
44%
6
46%
76-90

Забито

7
6
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
5
50%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
7
37%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0
Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0 Barbate - Кадис 0:6 Леванте - Кадис 2:2
Мальорка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0
Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0 Понферрадина - Мальорка 2:2 Мальорка - Сарагоса 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 7 3 1 26 - 12 24
2. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
3. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 16 - 9 24
4. Атлетико М 1:0 Заявка 11 6 4 1 16 - 10 22
5. Бетис 0:1 Заявка 12 6 3 3 19 - 13 21
6. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
7. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
10. Валенсия Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
11. Мальорка Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
12. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
13. Вильярреал Заявка 11 2 6 3 13 - 12 12
14. Алавес Заявка 11 3 1 7 6 - 14 10
15. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
16. Сельта Заявка 11 3 1 7 10 - 14 10
17. Кадис Заявка 12 1 6 5 11 - 19 9
18. Гранада Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
19. Леванте Заявка 11 0 6 5 11 - 20 6
20. Хетафе Заявка 11 0 3 8 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
5. Атлетико М 1:0 Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
6. Валенсия Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8. Бетис 0:1 Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
9. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
10. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
12. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
13. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
18. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
19. Сельта Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Атлетико М 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Бетис 0:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
10. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
11. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
12. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Кадис 34.8% (47)
X 47.4% (64)
Мальорка 17.8% (24)
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Где смотреть матч Кадис 1:1 Мальорка онлайн


Прогнозы на матч Кадис 1:1 Мальорка

Исход игры
Кадис
34.8% (47)
Ничья
47.4% (64)
Мальорка
17.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
24.43% (32)
Меньше
75.57% (99)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (55)
1:0 Кадис
19.3% (26)
2:1 Кадис
13.3% (18)
1:2 Мальорка
9.6% (13)
0:0 Ничья
5.2% (7)
0:1 Мальорка
5.2% (7)
2:0 Кадис
1.5% (2)
0:2 Мальорка
1.5% (2)
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