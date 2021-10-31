Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

94' Команда Кадис сравняла счет! Игра продолжается!

94' Г О О О О О Л - Негредо Альваро из команды Кадис забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Маноло Рейна прыгнул не в ту сторону.

93' Рефери не любит споров - именно за это Рейна Маноло сейчас получил желтую

92' Батталья Родриго пробует нанести удар издали, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

92' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Аларкон Томас получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Удар от ворот произведет Мальорка

88' Ли Кан Ин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Руссо Франко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Алекс Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Седлар Александр получает вторую желтую карточку

85' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

85' Анхель Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Кадис выполняет удар от ворот.

84' Антонио Санчес нанес удар, но промахнулся очень сильно.

84' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

82' Луис Гарсия Пласа получает красную карточку за не спортивное поведение

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Мальорка выполняет удар от ворот.

79' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

78' Ли Кан Ин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Кала Хуан получил желтую карточку от судьи

76' Рейна Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Алекс Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Карселен Исаак из команды Кадис

72' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

72' Родригес Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Альфонсо Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

69' Иван Чапела получил травму и заменен. Арзамендия Сантьяго выходит на поле.

69' Ох, нехорошо это выглядит. Иван Чапела получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Иван Чапела на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Лосано Энтони из команды Кадис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

66' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

65' Ли Кан Ин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Кадис выполняет удар от ворот.

64' Переа Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

62' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Баба Иддрису выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Руссо Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Рейна Маноло взял и забрал мяч на выходе

57' Иван Чапела из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

57' Мальорка выполняет удар от ворот.

56' Иван Чапела из команды Кадис делает неудачный навес.

56' Удар от ворот произведет Кадис

56' Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Херемиас Ледесма отбил мяч на угловой после удара Анхель Луис из штрафной площади.

54' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Оливан Бриан наказан за толчок Иван Чапела

53' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Седлар Александр - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Баба Иддрису выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Хименес Фали уходит с поля и его заменяет Виктор Чуст