Испания: Ла Лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla
18' Желтая карточкаДьедью Амат
20' Желтая карточкаХименес Фали
0:1
29' ГолБаба Иддрису
31' Желтая карточкаРодригес Даниэль
51' Желтая карточкаСедлар Александр
71' Undefined phrase: football_event_Карселен Исаак
74' Желтая карточкаБаба Иддрису
77' Желтая карточкаКала Хуан
82' Красная карточкаГарсия Луис
87' Вторая желтая карточкаСедлар Александр
90' Желтая карточкаАларкон Томас
90' Желтая карточкаРейна Маноло
1:1
90' ПенальтиНегредо Альваро
16
Кала
Хуан
27
Чапела
Иван
15
Маффео
Пабло
12
Баба
Иддрису
23
Дьедью
Амат
19
Ли
Кан
Ин
22
Анхель
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Анхель ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
-
25 Хопп МэттьюНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
20'
29'
0:1
31'
51'
71'
74'
77'
82'
87'
90'
90'
90'
1:1
Владение мячом
История личных встреч
Кадис
Мальорка
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.33
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.17
|Альфонсо Луис
|2
|0.17
|Негредо Альваро
|2 (2)
|0.17
|Ароян Вараздат
|1
|0.08
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|0
|Хименес Фали
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|2
|0.17
|Фернандо Ниньо
|2
|0.17
|Баба Иддрису
|2
|0.17
|Ли Кан Ин
|1
|0.08
|Оливан Бриан
|1
|0.08
|Анхель Луис
|1
|0.08
|Санчес Антонио
|1
|0.08
|Сальва Севилья
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|5
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Кала Хуан
|3
|1
|Альфонсо Луис
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Лосано Энтони
|2
|0
|Акапо Карлос
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Переа Альберто
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Седлар Александр
|3
|1
|Дьедью Амат
|4
|0
|Баба Иддрису
|4
|0
|Родригес Даниэль
|3
|0
|Оливан Бриан
|3
|0
|Коста Хауме
|1
|1
|Гарсия Луис
|1
|1
|Ли Кан Ин
|1
|1
|Рейна Маноло
|2
|0
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Пратс Абдон
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Анхель Луис
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Руссо Франко
|1
|0
|Мбула Хорди
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
4
44%
6
46%
76-90
Забито
7
6
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
5
50%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
7
37%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0
Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0 Barbate - Кадис 0:6 Леванте - Кадис 2:2
Мальорка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальорка - Севилья 1:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Леванте 1:0
Мальорка - Осасуна 2:3 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Мальорка - Эспаньол 1:0 Алавес - Мальорка 0:1 Мальорка - Бетис 1:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Мальорка - Уэска 0:1 Брест - Мальорка 1:2 Мальорка - Эйбар 1:0 Мальорка - УД Ибица 2:1 Мальорка - Картахена 1:0 Мальорка - Побленсе 1:0 Понферрадина - Мальорка 2:2 Мальорка - Сарагоса 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|4.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 10
|22
|5.
|Бетис
|0:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 12
|12
|14.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|6 - 14
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|16.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|17.
|Кадис
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|11 - 20
|6
|20.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|5.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|6.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Бетис
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|18.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|19.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Бетис
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|10.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|11.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|12.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Кадис 1:1 Мальорка
Исход игры
Кадис
34.8% (47)
Ничья
47.4% (64)
Мальорка
17.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
24.43% (32)
Меньше
75.57% (99)
Обе команды забьют
Да
66.41% (87)
Нет
33.59% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (55)
1:0 Кадис
19.3% (26)
2:1 Кадис
13.3% (18)
1:2 Мальорка
9.6% (13)
0:0 Ничья
5.2% (7)
0:1 Мальорка
5.2% (7)
2:0 Кадис
1.5% (2)
0:2 Мальорка
1.5% (2)
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