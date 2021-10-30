Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
13
Буну
Яссин
23
Кунде
Жюль
18
Делани
Томас
10
Ракитич
Иван
17
Ламела
Эрик
12
Мир
Рафа
32
Аресо
Хесус
16
Анхель
Хосе
21
Перес
Иньиго
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Делани ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
12 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Хуан ПересВратарь
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
-
36 Dario Ramos
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Осасуна
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
20 матчей
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|4
|0.4
|Мир Рафа
|4
|0.4
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.3
|Фернандо Режес
|1
|0.1
|Торрес Оливер
|1
|0.1
|Гомес Алехандро
|1
|0.1
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.1
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.1
|Монтьель Гонсало
|1
|0.1
|Навас Хесус
|0
|0
|Делани Томас
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.18
|Гарсия Давид III
|2
|0.18
|Авила Эсекьель
|2
|0.18
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.18
|Санчес Мануэль
|1
|0.09
|Анхель Хосе
|1
|0.09
|Монкайола Хон
|1
|0.09
|Перес Иньиго
|1
|0.09
|Торро Лукас
|1
|0.09
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.09
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|4
|0
|Делани Томас
|2
|1
|Ракитич Иван
|3
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|1
|Навас Хесус
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Хордан Хоан
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|4
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Брашанац Дарко
|2
|0
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Анхель Хосе
|0
|1
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
4
31%
1
10%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
4
40%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
4
24%
2
13%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
5
33%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1
Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0
Осасуна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 11
|24
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|3.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|4.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|6.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 13
|19
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 10
|12
|14.
|Эльче
|0:2 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|5 - 13
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|18.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|11 - 20
|6
|20.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Эльче
|0:2 Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|10.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|0:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Севилья - Осасуна
Исход игры
Севилья
99.2% (129)
Ничья
0.8% (1)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.67% (58)
Меньше
54.33% (69)
Обе команды забьют
Да
44.09% (56)
Нет
55.91% (71)
Популярный счёт
2:1 Севилья
39.2% (51)
1:0 Севилья
27.7% (36)
2:0 Севилья
24.6% (32)
3:1 Севилья
2.3% (3)
3:0 Севилья
1.5% (2)
3:2 Севилья
1.5% (2)
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