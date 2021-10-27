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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Севилья
 
Позже

Стадион:
Осасуна

История личных встреч

Севилья
Осасуна

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

20 матчей

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
П
5:0
П
3:4
П
1:2
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
0:0
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
0:2
П
0:0
П
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 4 0.4
Мир Рафа 4 0.4
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.3
Фернандо Режес 1 0.1
Торрес Оливер 1 0.1
Гомес Алехандро 1 0.1
Мунир Эль-Хаддади 1 0.1
Карлос Диего Сантос 1 0.1
Монтьель Гонсало 1 0.1
Навас Хесус 0 0
Делани Томас 0 0
Акунья Маркос 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.18
Гарсия Давид III 2 0.18
Авила Эсекьель 2 0.18
Кике Гарсия 2 (1) 0.18
Санчес Мануэль 1 0.09
Анхель Хосе 1 0.09
Монкайола Хон 1 0.09
Перес Иньиго 1 0.09
Торро Лукас 1 0.09
Мартинес Хавьер II 1 0.09
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 4 0
Делани Томас 2 1
Ракитич Иван 3 0
Фернандо Режес 3 0
Карлос Диего Сантос 1 1
Навас Хесус 2 0
Акунья Маркос 2 0
Хордан Хоан 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Гудель Неманья 1 0
Окампос Лукас 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хулен Лопетеги 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 4 0
Унаи Гарсия 4 0
Гарсия Давид III 3 0
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Эррера Серхио 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Монкайола Хон 2 0
Авила Эсекьель 2 0
Анхель Хосе 0 1
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Видаль Начо 1 0
Эрнандес Аридане 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
4
31%
1
10%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
4
40%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
4
24%
2
13%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
5
33%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1
Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0
Осасуна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
2. Севилья Заявка 10 6 3 1 17 - 7 21
3. Реал Сосьедад Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. Бетис Заявка 11 6 3 2 19 - 12 21
5. Осасуна Заявка 11 5 4 2 14 - 13 19
6. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
10. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Мальорка Заявка 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Валенсия Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
13. Вильярреал Заявка 10 2 6 2 13 - 10 12
14. Эльче Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 10 - 12 10
16. Алавес Заявка 10 3 0 7 5 - 13 9
17. Кадис Заявка 11 1 5 5 10 - 18 8
18. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
4. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
5. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
10. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
11. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
12. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
6. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 32
    Севилья 100% (32)
    X 0% (0)
    Осасуна 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Осасуна
    1.55
    4.48
    7.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Осасуна онлайн


    Прогнозы на матч Севилья - Осасуна

    Исход игры
    Севилья
    100% (32)
    Ничья
    0% (0)
    Осасуна
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.25% (10)
    Меньше
    68.75% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (8)
    Нет
    75% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    50% (16)
    2:1 Севилья
    21.9% (7)
    1:0 Севилья
    18.8% (6)
    3:0 Севилья
    6.3% (2)
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