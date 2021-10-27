Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
История личных встреч
Севилья
Осасуна
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
20 матчей
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|4
|0.4
|Мир Рафа
|4
|0.4
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.3
|Фернандо Режес
|1
|0.1
|Торрес Оливер
|1
|0.1
|Гомес Алехандро
|1
|0.1
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.1
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.1
|Монтьель Гонсало
|1
|0.1
|Навас Хесус
|0
|0
|Делани Томас
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.18
|Гарсия Давид III
|2
|0.18
|Авила Эсекьель
|2
|0.18
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.18
|Санчес Мануэль
|1
|0.09
|Анхель Хосе
|1
|0.09
|Монкайола Хон
|1
|0.09
|Перес Иньиго
|1
|0.09
|Торро Лукас
|1
|0.09
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.09
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|4
|0
|Делани Томас
|2
|1
|Ракитич Иван
|3
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Карлос Диего Сантос
|1
|1
|Навас Хесус
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Хордан Хоан
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|4
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Брашанац Дарко
|2
|0
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Авила Эсекьель
|2
|0
|Анхель Хосе
|0
|1
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
4
31%
1
10%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
4
40%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
4
24%
2
13%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
5
33%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1
Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0
Осасуна
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3 Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Осасуна - УД Логроньес 2:0 Осасуна - Мирандес 1:0 Осасуна - Бургос 2:0 Осасуна - Уэска 2:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 13
|19
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 10
|12
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 12
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|5 - 13
|9
|17.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|10.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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Прогнозы на матч Севилья - Осасуна
Исход игры
Севилья
100% (32)
Ничья
0% (0)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (10)
Меньше
68.75% (22)
Обе команды забьют
Да
25% (8)
Нет
75% (24)
Популярный счёт
2:0 Севилья
50% (16)
2:1 Севилья
21.9% (7)
1:0 Севилья
18.8% (6)
3:0 Севилья
6.3% (2)
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