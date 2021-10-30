Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Мартинес Валеро
22
Мохика
Хоан
16
Фидель
Чавес
12
Лукас
Перес
17
Васкес
Лукас
10
Модрич
Лука
21
Родриго
24
Диас
Мариано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 РодригоНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
40 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эльче
Реал Мадрид
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|2
|0.18
|Бое Лукас
|2
|0.18
|Лукас Перес
|2
|0.18
|Мохика Хоан
|1
|0.09
|Роко Энсо
|1
|0.09
|Фидель Чавес
|0
|0
|Фернандес Хосан
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|9 (1)
|0.9
|Винисиус Жуниор
|5
|0.5
|Асенсио Марко
|3
|0.3
|Алаба Давид
|1
|0.1
|Бэйл Гарет
|1
|0.1
|Иско Аларкон
|1
|0.1
|Начо Фернандес
|1
|0.1
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.1
|Васкес Лукас
|1
|0.1
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.1
|Модрич Лука
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Йович Лука
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|6
|0
|Касилья Кико
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Фидель Чавес
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Барраган Антонио
|1
|0
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Бигас Педро
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Гумбау Херард
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
20%
5
38%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
8
24
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
25%
2
8%
1-15
2
25%
3
13%
16-30
1
13%
1
4%
31-45
1
13%
5
21%
46-60
1
13%
5
21%
61-75
1
13%
8
33%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
5
38%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0
Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0 Кадис - Эльче 1:3 Эльче - Алавес 0:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1
Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Севилья 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|4.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|6.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 13
|19
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 10
|12
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|5 - 13
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|18.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|11 - 20
|6
|20.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|10.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эльче - Реал Мадрид
Исход игры
Эльче
2.1% (3)
Ничья
3.4% (5)
Реал Мадрид
94.5% (138)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (57)
Меньше
57.14% (76)
Обе команды забьют
Да
41.35% (55)
Нет
58.65% (78)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
38.4% (56)
1:2 Реал Мадрид
19.9% (29)
1:3 Реал Мадрид
13% (19)
0:1 Реал Мадрид
10.3% (15)
0:3 Реал Мадрид
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.7% (4)
1:4 Реал Мадрид
1.4% (2)
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