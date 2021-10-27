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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

История личных встреч

Эльче
Реал Мадрид

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
0:2
П
5:1
П
3:0
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетто Дарио 2 0.18
Бое Лукас 2 0.18
Лукас Перес 2 0.18
Мохика Хоан 1 0.09
Роко Энсо 1 0.09
Фидель Чавес 0 0
Фернандес Хосан 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 9 (1) 0.9
Винисиус Жуниор 5 0.5
Асенсио Марко 3 0.3
Алаба Давид 1 0.1
Бэйл Гарет 1 0.1
Иско Аларкон 1 0.1
Начо Фернандес 1 0.1
Карвахаль Даниэль 1 0.1
Васкес Лукас 1 0.1
Камавинга Эдуардо 1 0.1
Модрич Лука 0 0
Азар Эден 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Йович Лука 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 6 0
Касилья Кико 3 0
Маскарель Омар 3 0
Фидель Чавес 2 0
Роко Энсо 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Барраган Антонио 1 0
Гутьеррес Хосе 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Бигас Педро 1 0
Мохика Хоан 1 0
Гумбау Херард 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 4 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
20%
5
38%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

8
24
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
25%
2
8%
1-15
2
25%
3
13%
16-30
1
13%
1
4%
31-45
1
13%
5
21%
46-60
1
13%
5
21%
61-75
1
13%
8
33%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
5
38%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алавес - Эльче 1:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Эльче - Сельта 1:0
Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0 Кадис - Эльче 1:3 Эльче - Алавес 0:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1
Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Севилья 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
2. Севилья Заявка 10 6 3 1 17 - 7 21
3. Реал Сосьедад Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. Бетис Заявка 11 6 3 2 19 - 12 21
5. Осасуна Заявка 11 5 4 2 14 - 13 19
6. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
10. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Мальорка Заявка 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Валенсия Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
13. Вильярреал Заявка 10 2 6 2 13 - 10 12
14. Эльче Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 10 - 12 10
16. Алавес Заявка 10 3 0 7 5 - 13 9
17. Кадис Заявка 11 1 5 5 10 - 18 8
18. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
4. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
5. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
10. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
11. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
12. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
6. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 2 дня 7 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Эльче 2.6% (1)
    X 5.3% (2)
    Реал Мадрид 92.1% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Реал Мадрид
    8.06
    4.60
    1.49
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эльче - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Эльче - Реал Мадрид

    Исход игры
    Эльче
    2.6% (1)
    Ничья
    5.3% (2)
    Реал Мадрид
    92.1% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (17)
    Меньше
    55.26% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    44.74% (17)
    Нет
    55.26% (21)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    47.4% (18)
    1:2 Реал Мадрид
    23.7% (9)
    1:3 Реал Мадрид
    10.5% (4)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
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    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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