Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
13' Желтая карточкаМитрович Стефан
22' Желтая карточкаУнал Энес
27' Желтая карточкаДардер Серхи
1:0
32' ГолУнал Энес
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
19
Поведа
Дарио
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
10
Дардер
Серхи
21
Рибаудо
Нико
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
22'
27'
32'
1:0
Владение мячом
История личных встреч
Хетафе
Эспаньол
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
64%
16%
5 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Сандро
|2
|0.17
|Митрович Стефан
|1
|0.08
|Унал Энес
|1
|0.08
|Аленья Карлес
|0
|0
|Максимович Неманья
|0
|0
|Кабако Эрик
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|6 (2)
|0.5
|Видаль Алеш
|2
|0.17
|Кабрера Леандро
|1
|0.08
|Ману Морланес
|1
|0.08
|Рибаудо Нико
|1
|0.08
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|4
|1
|Дамиан Суарес
|4
|0
|Оливера Матиас
|4
|0
|Дьене Даконам
|2
|1
|Кабако Эрик
|2
|1
|Унал Энес
|3
|0
|Чема Родригес
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Тимор Давид
|2
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Максимович Неманья
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Митрович Стефан
|1
|0
|Сильва Хонатан
|1
|0
|Мата Хайме
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|2
|1
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Кабрера Леандро
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Видаль Алеш
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
|Баре Кейди
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
7
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Забито
4
11
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
3
75%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
17
11
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
24%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
6
35%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0 Гранада - Хетафе 0:0 Хетафе - Леванте 2:1
Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1
Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Понферрадина - Эспаньол 1:4 Эспаньол - Картахена 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Осасуна
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|12.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 12
|12
|14.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|6 - 14
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|16.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|17.
|Кадис
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|11 - 20
|6
|20.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|5 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|6.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|18.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|20.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|10.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|11.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|12.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Эспаньол
Исход игры
Хетафе
30.1% (41)
Ничья
46.3% (63)
Эспаньол
23.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
20.3% (27)
Меньше
79.7% (106)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (56)
1:0 Хетафе
17.6% (24)
0:1 Эспаньол
11.8% (16)
2:1 Хетафе
8.8% (12)
1:2 Эспаньол
8.1% (11)
0:0 Ничья
4.4% (6)
3:1 Хетафе
1.5% (2)
0:2 Эспаньол
1.5% (2)
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