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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Эспаньол
0'
13' Желтая карточка
Митрович Стефан
22' Желтая карточка
Унал Энес
27' Желтая карточка
Дардер Серхи
1:0
32' Гол
Унал Энес
33'
13
Сория
Давид
4
Ньом
Аллан
23
Митрович
Стефан
2
Дьене
Даконам
22
Дамиан
Суарес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
28
Акуругу
Аманква
11
Аленья
Карлес
10
Унал
Энес
19
Поведа
Дарио
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
6
Ману
Морланес
10
Дардер
Серхи
23
Эмбарба
Адриан
14
Мелендо
Оскар
21
Рибаудо
Нико
18
Димата
Ландри
Хетафе
3-4-1-2
Эспаньол
4-2-3-1

Ход матча

13'
Митрович Стефан
 
22'
Унал Энес
 
27'
 
Дардер Серхи
32'
Унал Энес
(Акуругу Аманква)
1:0

Владение мячом

История личных встреч

Хетафе
Эспаньол

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
64%
16%
5 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
2:0
П
0:0
П
0:2
П
0:2
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
1:3
П
3:1
П
1:1
П
0:2
КК
1:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 2 0.17
Митрович Стефан 1 0.08
Унал Энес 1 0.08
Аленья Карлес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Кабако Эрик 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 6 (2) 0.5
Видаль Алеш 2 0.17
Кабрера Леандро 1 0.08
Ману Морланес 1 0.08
Рибаудо Нико 1 0.08
Эмбарба Адриан 0 0
Баре Кейди 0 0
Педроса Адриа 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 1
Дамиан Суарес 4 0
Оливера Матиас 4 0
Дьене Даконам 2 1
Кабако Эрик 2 1
Унал Энес 3 0
Чема Родригес 1 1
Сория Давид 2 0
Тимор Давид 2 0
Рамирес Сандро 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Ньом Аллан 1 0
Митрович Стефан 1 0
Сильва Хонатан 1 0
Мата Хайме 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Масиас Хосе 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рауль де Томас 2 1
Хиль Оскар II 3 0
Серхи Гомес 1 1
Лопес Диего 2 0
Кабрера Леандро 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Видаль Алеш 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Эррера Янгель 1 0
Баре Кейди 1 0
Педроса Адриа 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
7
0 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

4
11
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
3
75%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

17
11
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
24%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
18%
1
9%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
6
35%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 0:3 Леванте - Хетафе 0:0 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1
Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1 Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0 Гранада - Хетафе 0:0 Хетафе - Леванте 2:1
Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1
Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Понферрадина - Эспаньол 1:4 Эспаньол - Картахена 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 7 3 1 26 - 12 24
2. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
3. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 16 - 9 24
4. Атлетико М Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
5. Бетис Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
7. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
10. Валенсия Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
11. Мальорка Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
12. Эспаньол 0:1 Заявка 12 3 5 4 11 - 12 14
13. Вильярреал Заявка 11 2 6 3 13 - 12 12
14. Алавес Заявка 11 3 1 7 6 - 14 10
15. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
16. Сельта Заявка 11 3 1 7 10 - 14 10
17. Кадис Заявка 12 1 6 5 11 - 19 9
18. Гранада Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
19. Леванте Заявка 11 0 6 5 11 - 20 6
20. Хетафе 1:0 Заявка 12 1 3 8 5 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
5. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
6. Валенсия Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7. Эспаньол 0:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
9. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
10. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
12. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
13. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
18. Хетафе 1:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
20. Сельта Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
10. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
11. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
12. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
16. Эспаньол 0:1 Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе 1:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
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  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Хетафе 30% (39)
X 46.2% (60)
Эспаньол 23.8% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Эспаньол
2.65
3.00
4.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хетафе 1:0 Эспаньол онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Эспаньол

Исход игры
Хетафе
30.1% (41)
Ничья
46.3% (63)
Эспаньол
23.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
20.3% (27)
Меньше
79.7% (106)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (56)
1:0 Хетафе
17.6% (24)
0:1 Эспаньол
11.8% (16)
2:1 Хетафе
8.8% (12)
1:2 Эспаньол
8.1% (11)
0:0 Ничья
4.4% (6)
3:1 Хетафе
1.5% (2)
0:2 Эспаньол
1.5% (2)
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