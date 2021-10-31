Второй тайм

99' Унал Энес из команды Хетафе сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Хетафе вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

97' Матч возобновлен

96' Рефери не любит споров - именно за это Мата Хайме сейчас получил желтую

96' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

95' Матч возобновится спорным мячом

95' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

95' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

95' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Рефери не любит споров - именно за это Баре Кейди сейчас получил желтую

93' Удар от ворот произведет Хетафе

92' Педроса Адриа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Рефери не любит споров - именно за это Дамиан Суарес сейчас получил желтую

92' Куэнка Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Мата Хайме из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

90' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Эспаньол выполняет удар от ворот.

89' Мата Хайме оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Эмбарба Адриан пробил со штрафного прямо в стенку

88' Педроса Адриа получает желтую карточку за неспортивное поведение

86' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Ньом Аллан получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Ньом Аллан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Плохо сыграл Митрович Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' Плохо сыграл Сильва Хонатан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Хетафе

77' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Педроса Адриа наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

75' Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Голкипер мог бы сыграть и получше

75' Митрович Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Кабрера Леандро из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

73' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Ньом Аллан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Эспаньол выполняет удар от ворот.

70' Сильва Хонатан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Пуадо Хавьер получил желтую карточку от судьи

69' Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Удар от ворот произведет Эспаньол

67' Удар от ворот произведет Хетафе

67' Эмбарба Адриан из команды Эспаньол наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Эмбарба Адриан пробил со штрафного прямо в стенку

66' Максимович Неманья - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Акуругу Аманква получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Акуругу Аманква на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи

61' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

56' Г О О О О Л - Унал Энес правой ногой классно пробил с лета.

56' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

52' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Хетафе выполняет удар от ворот.

51' Серхи Гомес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Плохо сыграл Митрович Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Сегодняшная посещаемость составляет 4721 болельщиков

48' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля