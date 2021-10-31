Головой пробил Рауль Гарсия, но голкипер отбил его в поле!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Ремиро Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

45' Плохо сыграл Ариц Элустондо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Сильва Давид не смог попасть в створ ударом издали

44' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

41' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Рауль Гарсия делает длинную передачу вперед

38' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Исак Александр пробует нанести удар издали, но Унаи Симон держит все под контролем

37' Отличные скиллы показывает Исак Александр , обводя своих соперников

37' Рико Диего из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Лекуе Иньиго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б в офсайде

29' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Плохо сыграл Мерино Микель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Исак Александр нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

19' Плохо сыграл Де Маркос Оскар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

17' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Атлетик Б пробьет пенальти!

3' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Рауль Гарсия нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

2' Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки , обводя своих соперников

2' ШАНС! Уильямс Иньяки вышел один на один с голкипером...

2' Игрок команды Атлетик Б отправляет мяч за спину защитников.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру