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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 37066
Атлетик Б
0'
56' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
1:0
58' Пенальти
Исак Александр
59' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
71' Желтая карточка
Исак Александр
74' Желтая карточка
Янузай Аднан
78' Желтая карточка
Мерино Микель
84' Вторая желтая карточка
Иньиго Мартинес
1:1
90' Гол
Муньяин Икер
90' Желтая карточка
Гевара Андер
90'+6
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
15
Рико
Диего
21
Сильва
Давид
3
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
23
Сорлот
Александр
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
15
Лекуе
Иньиго
7
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
Реал Сосьедад
4-4-2
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Атлетик Б

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
КК
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
П
2:1
П
1:3
ТМК
1:0
П
3:1
П
0:0
П
0:2
П
3:2
П
0:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:3
П
2:0
П
2:0
П
1:2
П
2:1
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.5
Ариц Элустондо 3 0.25
Исак Александр 3 (1) 0.25
Лобете Хулен 2 0.17
Мерино Микель 1 0.08
Барренечеа Андер 1 0.08
Сорлот Александр 1 0.08
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0
Субименди Мартин 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 3 0.27
Муньяин Икер 2 (1) 0.18
Гарсия Рауль 2 0.18
Иньиго Мартинес 2 0.18
Вивиан Даниэль 1 0.09
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Айхен 3 1
Мерино Микель 3 0
Ле Норман Робен 3 0
Янузай Аднан 2 0
Горосабел Андони 2 0
Ариц Элустондо 2 0
Порту Кристиан 2 0
Исак Александр 2 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Гевара Андер 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 3 1
Гарсия Дани 4 0
Беренгер Алекс 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Унай Симон 1 0
Йерай Альварес 1 0
Нуньес Унай 1 0
Венседор Унай 1 0
Уильямс Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

12
6
1 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
33%
1
17%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
5
42%
1
17%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

17
10
2 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
1
6%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
7
41%
2
20%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Реал Сосьедад - Уэска 6:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1
Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Уэска - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 17 - 10 25
2. Реал Мадрид Заявка 11 7 3 1 26 - 12 24
3. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
4. Атлетико М Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
5. Бетис Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
7. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
8. Атлетик Б Заявка 11 4 6 1 11 - 7 18
9. Барселона Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
10. Валенсия Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
11. Мальорка Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
12. Эспаньол Заявка 12 3 5 4 12 - 13 14
13. Вильярреал Заявка 11 2 6 3 13 - 12 12
14. Алавес Заявка 11 3 1 7 6 - 14 10
15. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
16. Сельта Заявка 11 3 1 7 10 - 14 10
17. Кадис Заявка 12 1 6 5 11 - 19 9
18. Гранада Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
19. Леванте Заявка 11 0 6 5 11 - 20 6
20. Хетафе Заявка 12 1 3 8 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
6. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Валенсия Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
8. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
9. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
10. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
12. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
13. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
18. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
20. Сельта Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
10. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
11. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
12. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
16. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Реал Сосьедад 79.5% (105)
X 15.2% (20)
Атлетик Б 5.3% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б

Исход игры
Реал Сосьедад
79.5% (105)
Ничья
15.2% (20)
Атлетик Б
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
55.38% (72)
Меньше
44.62% (58)
Обе команды забьют
Да
66.15% (86)
Нет
33.85% (44)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
47.7% (63)
1:0 Реал Сосьедад
25% (33)
1:1 Ничья
10.6% (14)
2:0 Реал Сосьедад
3.8% (5)
1:2 Атлетик Б
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
0:1 Атлетик Б
1.5% (2)
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