Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

94' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Гевара Андер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Г О О О О Л - Муньяин Икер правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Горосабел Андони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Нико Уильямс наказан за толчок Порту Кристиан

83' Нико Уильямс из команды Атлетик Б сбивает игрока соперника — это фол.

81' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Тактическая замена. Беренгер Алекс уходит с поля и его заменяет Нико Уильямс

78' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Порту Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Горосабел Андони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Янузай Аднан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

71' Исак Александр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Сильва Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Беренгер Алекс оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Алекс Ремиро перевел мяч на угловой.

68' Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки , обводя своих соперников

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Мерино Микель получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Сансет Ойян

66' Мерино Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Иньиго Мартинес пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро ловит мяч

62' Сегодняшная посещаемость составляет 37066 болельщиков

62' Ремиро Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Горосабел Андони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Сорлот Александр наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!

60' Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Де Маркос Оскар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' 'Г О О О О О Л - Исак Александр из команды Реал Сосьедад забил правой с пенальти! Унаи Симон решил остаться по центру ворот.'

56' Иньиго Мартинес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Плохо сыграл Йерай Альварес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

55' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

50' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Головой пробил Рауль Гарсия, но голкипер отбил его в поле!

48' Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

48' Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ремиро Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Беренгер Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника