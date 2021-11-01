Испания: Ла Лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Кампо де Вальекас Зрители: 9580
45' Желтая карточкаГалан Хави
51' Желтая карточкаСолари Аугусто
65' Желтая карточкаВалентин Оскар
69' Желтая карточкаБраис Мендес
69' Желтая карточкаПаласон Иси
70' Желтая карточкаФонтан Хосе
81' Желтая карточкаТапия Ренато
90' Желтая карточкаИраола Андони
20
Балью
Иван
12
Лопес
Унаи
20
Васкес
Кевин
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Касми ЯсинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Вратарь
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
Ход матча
45'
51'
65'
69'
69'
70'
81'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Райо Вальекано
Сельта
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалькао Радамель
|4
|0.33
|Гарсия Альваро III
|4
|0.33
|Нтекья Ранди
|3
|0.25
|Трехо Оскар
|2 (2)
|0.17
|Гвардиола Серхи
|1
|0.08
|Комесанья Санти
|1
|0.08
|Сисс Пате
|1
|0.08
|Паласон Иси
|1
|0.08
|Эрнандес Марио
|1
|0.08
|Бебе Тьягу
|0
|0
|Балью Иван
|0
|0
|Катена Алехандро
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мина Сантьяго
|4
|0.33
|Аспас Яго
|3 (1)
|0.25
|Браис Мендес
|1
|0.08
|Денис Суарес
|1
|0.08
|Серви Франко
|1
|0.08
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балью Иван
|5
|0
|Трехо Оскар
|4
|0
|Гарсия Альваро III
|3
|0
|Комесанья Санти
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Савельич Эстебан
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
|Валентин Оскар
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браис Мендес
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Тапия Ренато
|4
|0
|Мальо Уго
|2
|1
|Солари Аугусто
|3
|0
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Нолито Агудо
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Мина Сантьяго
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
23%
1
14%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
19
10
11 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
4
21%
1
10%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
1
5%
3
30%
46-60
2
11%
3
30%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
2
14%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
1
9%
5
36%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 3:0 Райо Вальекано - Луго 0:1
Сельта
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1 Эльче - Сельта 1:0
Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0 Сельта - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Сельта 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|17 - 10
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 12
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 7
|18
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 13
|14
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 12
|12
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|15.
|Гранада
|1:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 14
|11
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|6 - 14
|10
|17.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|18.
|Кадис
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 18
|6
|20.
|Леванте
|0:1 Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Леванте
|0:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|20.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|8.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Гранада
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 7
|6
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|11.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Леванте
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Сельта
Исход игры
Райо Вальекано
69.7% (101)
Ничья
22.8% (33)
Сельта
7.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
51.09% (70)
Меньше
48.91% (67)
Обе команды забьют
Да
71.53% (98)
Нет
28.47% (39)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
38.6% (56)
1:1 Ничья
19.3% (28)
1:0 Райо Вальекано
18.6% (27)
2:0 Райо Вальекано
5.5% (8)
1:2 Сельта
4.1% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Райо Вальекано
2.1% (3)
0:1 Сельта
1.4% (2)
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