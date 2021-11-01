Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Матч возобновится спорным мячом

94' Ох, нехорошо это выглядит. Мараш Никола получил травму и медбригада забирает его с поля.

94' Мараш Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Аспас Яго пробил со штрафного прямо в стенку

92' Рефери не любит споров - именно за это Andoni Iraola сейчас получил желтую

92' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

92' Удар от ворот произведет Сельта

91' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Сисс Пате не смог попасть в створ ударом издали

90' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

90' Дитуро Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Сисс Пате выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Мараш Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Аспас Яго бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

84' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

83' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Аспас Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Тапия Ренато - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

78' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

76' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Мараш Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Удар от ворот произведет Сельта

74' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Араухо Нестор получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Араухо Нестор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

71' Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Фонтан Хосе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Тапия Ренато бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

69' Матч возобновлен

69' Паласон Иси получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Браис Мендес получает желтую карточку за неспортивное поведение

69' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

68' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' После штрафного удара,который нанес Браис Мендес мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

66' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Валентин Оскар получил желтую карточку от судьи

64' Удар от ворот произведет Сельта

63' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Дитуро Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

53' Солари Аугусто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матиас Дитуро отбил мяч на угловой после удара Гарсия Франсиско III из штрафной площади.

52' Фалькао Радамель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Матч возобновлен

51' Солари Аугусто получает желтую карточку за неспортивное поведение

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Фалькао Радамель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Сельта выполняет удар от ворот.

47' Отличный пас сделал Браис Мендес из команды Сельта . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

47' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Катена Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

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