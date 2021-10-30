Остро играли каталонцы в первой половине тайма, но в последнее время ничего по-настоящему опасного не происходит поблизости ворот, которые защищает Сивера.

Потянул немного время вратарь "Алавеса" в очередной раз, вызвав солидную порцию свиста в свой адрес с трибун "Камп Ноу".

"Алавес" к этом минуте набегал уже почти на два километра больше. "Барселона" пока что выкладывается не на все 100%.

Гави в середине поля подыграл себе рукой, чтобы не потерять контроль над мячом, но такая дерзкая хитрость не ушла от внимания главного арбитра встречи.

Правым флангом провели атаку гости, откуда следовала подача на дальний край штрафной площади на Риоху, который пытался с лёту прострелить, но промахнулся по мячу.

32' Теперь со стандарта с правого фланга каталонцы подавали мяч в чужую штрафную площадку, но там в борьбе за мяч правила нарушил Агуэро, который откровенно помогал себе руками.

31' Отозвал замену пока что Хави Кальеха, учитывая, что Эдгар вроде бы разбегался, и, похоже, способен хотя бы до перерыва доиграть.

30' Штрафной удар в глубине поля заработали баски ближе к левому флангу. Со стандарта последовала подача на дальний край штрафной площади, откуда пробивал головой вернувшийся на поле Эдгар Мендес, но не попал в дальний угол ворот.

29' Депай отдал короткий пас на Нико, который смело пошёл в дриблинг в чужую штрафную площадку, но там у него мяч из-под ног удалось чисто выбить Лежёну.

28' Да, готовится ещё одна замена у скамейки "Алавеса". С очень серьёзными кадровыми проблемами в этот вечер вынужден столкнуться Хави Кальеха.

27' Эдгар Мендес теперь присел на газон. Похоже, он также получил повреждение без контакта с соперником. Не исключено, что потребуется ещё одна вынужденная замена.

26' Левым флангом попытались подобие контратаки соорудить баски, но Пике спокойно опередил Хоселу, после чего просто отпасовал на тер Штегена.

24' 72 на 28 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении на данную минуту в пользу "Барселоны".

23' Агуэро с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч улетел выше и существенно правее створа ворот. Сивера не будет торопиться вводить мяч в игру ударом от ворот.

22' По левому флангу обостряли игру хозяева в очередной атаке, но навесная подача в район линии вратарской площади стала добычей для Сиверы.

21' Вынужденная замена в составе "Алавеса": вместо имеющего проблемы с коленом Химо Наварро на поле вышел Мартин Агиррегабириа.

20' Заброс на левый край штрафной площади снова проходил на Альбу, который пытался пробить по воротам с лёту, но банально не попал по мячу.

19' Ещё один угловой с левого фланга подали каталонцы, но на этот раз борьбу на "втором этаже" смогли выиграть баски.

18' ОПАСНО! Два угловых кряду, по одному с разных флангов, подали футболисты "Барселоны". И после подачи слева головой опасно пробивал Эрик Гарсия, но Сивера в броске парировал мяч.

17' На правый край штрафной площади следовала передача на Депая, но того опередил Лежён, но голландец всё же сумел угловой хотя бы для своей команды заработать.

15' Снова угловой на левом фланге разыграли "сине-гранатовые", после чего Депай выполнял навес на ближнюю штангу, но там защитники "Алавеса" снова хороши.

14' Ничего интересного после розыгрыша углового накоротке на левом фланге каталонцы у чужих ворот создать не смогли. А тем временем колено побаливает у Химо Наварро.

13' Бускетс теперь забросил мяч на левый край штрафной площади на Альбу, который с лёту простреливал в центр, но мяч от ноги одного из защитников ушёл на угловой.

12' Бускетс пытался вертикальной передачей низом найти в чужой штрафной площади Агуэро, но защитники "Алавеса" начеку, снова сумев перехватить мяч.

11' С левого фланга прошла подача у каталонцев на дальнюю штангу, откуда Агуэро головой выполнял скидку в центр на Деста, но не дошёл мяч до адресата.

10' Риоха с левого фланга выполнял подачу в штрафную площадь хозяев поля, но мяч задел ногу Мингесы, от которой срикошетил в руки тер Штегену.

9' Эрик Гарсия сыграл на левый край штрафной площади на Агуэро, который мягко подавал в центр штрафной площади, но Десту там до мяча добраться не удалось.

8' У Серхи Бархуана было очень мало времени для того, чтобы что-то поменять в первой команде "блауграны", так что каталонцы продолжают играть в футбол Рональда Кумана.

7' На своей половине поля пасовались гости, но под прессингом "Барселоны" ошиблись, выпустив мяч на левом фланге за боковую линию.

6' Первую контратаку баски провели левым флангом, откуда следовала передача в штрафную площадку, но Пике разрядил обстановку выносом мяча в аут.

5' Альба в центре поля отмахнулся от соперника, и вполне мог получить жёлтую карточку, но арбитр на первый раз решил ограничиться устным внушением.

4' Нико забрасывал мяч на левый фланг атаки на забегание Альбы, но слишком сильным пас получился, и мяч вышел за боковую линию поля.

3' "Алавес" закрылся на своей половине поля на стартовых минутах, да и "Барселона" не особо настроена включать максимальную агрессию в своих наступательных действиях.

2' Первую атаку провели каталонцы правым флангом, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но Сивера уверенно забрал мяч на перехвате.