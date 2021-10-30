Испания: Ла Лига 2021-2022
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
30
Гави
23
Химо
Наварро
17
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
15
Мойя
Антонио
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Санс АльвароПолузащитник
-
11 Демир ЮсуфНападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
-
-
Главный тренер: Sergi Barjuan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
19 Мартин ИванЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Владение мячом
История личных встреч
Барселона
Алавес
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
18.2%
11 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
13 матчей
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|4 (2)
|0.36
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.18
|Роберто Серхи
|2
|0.18
|Фати Ансу
|2
|0.18
|Пике Херард
|1
|0.09
|Де Йонг Люк
|1
|0.09
|Агуэро Серхио
|1
|0.09
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.09
|Араухо Рональд
|1
|0.09
|Дест Серджино
|0
|0
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Альба Жорди
|0
|0
|Гави
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|3 (2)
|0.27
|Лагуардия Виктор
|1
|0.09
|Н'Диайе Лум
|1
|0.09
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пике Херард
|3
|0
|Бускетс Серхио
|3
|0
|Гави
|3
|0
|Де Йонг Френки
|1
|1
|Гарсия Эрик
|1
|1
|Араухо Рональд
|2
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Гонсалес Нико
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|3
|1
|Химо Наварро
|4
|0
|Лежён Флорьян
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Н'Диайе Лум
|2
|0
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Риоха Луис
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Мойя Антонио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
2
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 9
4
29%
1
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
1
50%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
15
5
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
4
27%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
5
33%
1
20%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1
Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1 Барселона - Сельта 1:2
Алавес
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1
Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0 Алавес - Гранада 4:2 Эльче - Алавес 0:2 Алавес - Леванте 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|6.
|Осасуна
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|9.
|Барселона
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 11
|16
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 12
|12
|14.
|Алавес
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|5 - 13
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|16.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|17.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|18.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|11 - 20
|6
|20.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|3.
|Барселона
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|10.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Алавес
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Алавес
Исход игры
Барселона
95.8% (138)
Ничья
1.4% (2)
Алавес
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.56% (47)
Меньше
65.44% (89)
Обе команды забьют
Да
25% (34)
Нет
75% (102)
Популярный счёт
2:0 Барселона
52.8% (76)
3:1 Барселона
11.1% (16)
3:0 Барселона
10.4% (15)
2:1 Барселона
9.7% (14)
1:0 Барселона
7.6% (11)
1:2 Алавес
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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