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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Алавес
0' 36'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
22
Мингеса
Оскар
3
Пике
Херард
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
28
Гонсалес
Нико
2
Дест
Серджино
19
Агуэро
Серхио
9
Депай
Мемфис
13
Сивера
Антонио
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
17
Эдгар
Мендес
20
Понс
Пере
15
Мойя
Антонио
6
Н'Диайе
Лум
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
Барселона
4-3-3
Алавес
4-5-1

Ход матча

20'
 
Агиррегабириа Мартин
Химо Наварро

Владение мячом

История личных встреч

Барселона
Алавес

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
18.2%
11 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

13 матчей

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:5
ЛЛ
4:1
П
0:2
П
3:0
П
2:1
П
0:2
КК
3:1
П
0:6
П
1:2
КК
3:1
КК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 4 (2) 0.36
Брайтвайт Мартин 2 0.18
Роберто Серхи 2 0.18
Фати Ансу 2 0.18
Пике Херард 1 0.09
Де Йонг Люк 1 0.09
Агуэро Серхио 1 0.09
Коутиньо Филиппе 1 0.09
Араухо Рональд 1 0.09
Дест Серджино 0 0
Де Йонг Френки 0 0
Альба Жорди 0 0
Гави 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 3 (2) 0.27
Лагуардия Виктор 1 0.09
Н'Диайе Лум 1 0.09
Дуарте Рубен 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 3 0
Бускетс Серхио 3 0
Гави 3 0
Де Йонг Френки 1 1
Гарсия Эрик 1 1
Араухо Рональд 2 0
Альба Жорди 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 3 1
Химо Наварро 4 0
Лежён Флорьян 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Н'Диайе Лум 2 0
Лагуардия Виктор 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Силла Мамаду 1 0
Риоха Луис 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мойя Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
2
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 9
4
29%
1
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
1
50%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

15
5
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
4
27%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
5
33%
1
20%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1
Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1 Барселона - Сельта 1:2
Алавес
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1
Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0 Алавес - Гранада 4:2 Эльче - Алавес 0:2 Алавес - Леванте 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 7 3 1 26 - 12 24
2. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
3. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 16 - 9 24
4. Бетис Заявка 11 6 3 2 19 - 12 21
5. Атлетико М Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
6. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
7. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона 0:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 11 16
10. Валенсия Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
11. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
12. Мальорка Заявка 11 3 4 4 10 - 16 13
13. Вильярреал Заявка 11 2 6 3 13 - 12 12
14. Алавес 0:0 Заявка 11 3 1 7 5 - 13 10
15. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
16. Сельта Заявка 11 3 1 7 10 - 14 10
17. Гранада Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
18. Кадис Заявка 11 1 5 5 10 - 18 8
19. Леванте Заявка 11 0 6 5 11 - 20 6
20. Хетафе Заявка 11 0 3 8 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3. Барселона 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
5. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Валенсия Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
8. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
9. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
12. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
13. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес 0:0 Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
18. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
19. Сельта Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Алавес 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Первый тайм
  • 37'
    Правым флангом провели атаку гости, откуда следовала подача на дальний край штрафной площади на Риоху, который пытался с лёту прострелить, но промахнулся по мячу.
  • 36'
    Гави в середине поля подыграл себе рукой, чтобы не потерять контроль над мячом, но такая дерзкая хитрость не ушла от внимания главного арбитра встречи.
  • 35'
    "Алавес" к этом минуте набегал уже почти на два километра больше.  "Барселона" пока что выкладывается не на все 100%.
  • 34'
    Потянул немного время вратарь "Алавеса" в очередной раз, вызвав солидную порцию свиста в свой адрес с трибун "Камп Ноу".
  • 33'
    Остро играли каталонцы в первой половине тайма, но в последнее время ничего по-настоящему опасного не происходит поблизости ворот, которые защищает Сивера.
  • Фол, нарушение
    32'
    Теперь со стандарта с правого фланга каталонцы подавали мяч в чужую штрафную площадку, но там в борьбе за мяч правила нарушил Агуэро, который откровенно помогал себе руками.
  • 31'
    Отозвал замену пока что Хави Кальеха, учитывая, что Эдгар вроде бы разбегался, и, похоже, способен хотя бы до перерыва доиграть.
  • Опасный момент
    30'
    Штрафной удар в глубине поля заработали баски ближе к левому флангу. Со стандарта последовала подача на дальний край штрафной площади, откуда пробивал головой вернувшийся на поле Эдгар Мендес, но не попал в дальний угол ворот.
  • 29'
    Депай отдал короткий пас на Нико, который смело пошёл в дриблинг в чужую штрафную площадку, но там у него мяч из-под ног удалось чисто выбить Лежёну.
  • Замена
    28'
    Да, готовится ещё одна замена у скамейки "Алавеса". С очень серьёзными кадровыми проблемами в этот вечер вынужден столкнуться Хави Кальеха.
  • Травма, повреждение
    27'
    Эдгар Мендес теперь присел на газон. Похоже, он также получил повреждение без контакта с соперником. Не исключено, что потребуется ещё одна вынужденная замена.
  • 26'
    Левым флангом попытались подобие контратаки соорудить баски, но Пике спокойно опередил Хоселу, после чего просто отпасовал на тер Штегена.
  • 24'
    72 на 28 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении на данную минуту в пользу "Барселоны".
  • 23'
    Агуэро с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч улетел выше и существенно правее створа ворот. Сивера не будет торопиться вводить мяч в игру ударом от ворот.
  • 22'
    По левому флангу обостряли игру хозяева в очередной атаке, но навесная подача в район линии вратарской площади стала добычей для Сиверы.
  • Замена
    21'
    Вынужденная замена в составе "Алавеса": вместо имеющего проблемы с коленом Химо Наварро на поле вышел Мартин Агиррегабириа.
  • Опасный момент
    20'
    Заброс на левый край штрафной площади снова проходил на Альбу, который пытался пробить по воротам с лёту, но банально не попал по мячу.
  • Угловой
    19'
    Ещё один угловой с левого фланга подали каталонцы, но на этот раз борьбу на "втором этаже" смогли выиграть баски.
  • Опасный момент
    18'
    ОПАСНО! Два угловых кряду, по одному с разных флангов, подали футболисты "Барселоны". И после подачи слева головой опасно пробивал Эрик Гарсия, но Сивера в броске парировал мяч.
  • Угловой
    17'
    На правый край штрафной площади следовала передача на Депая, но того опередил Лежён, но голландец всё же сумел угловой хотя бы для своей команды заработать.
  • Угловой
    15'
    Снова угловой на левом фланге разыграли "сине-гранатовые", после чего Депай выполнял навес на ближнюю штангу, но там защитники "Алавеса" снова хороши.
  • Травма, повреждение
    14'
    Ничего интересного после розыгрыша углового накоротке на левом фланге каталонцы у чужих ворот создать не смогли. А тем временем колено побаливает у Химо Наварро.
  • Угловой
    13'
    Бускетс теперь забросил мяч на левый край штрафной площади на Альбу, который с лёту простреливал в центр, но мяч от ноги одного из защитников ушёл на угловой.
  • 12'
    Бускетс пытался вертикальной передачей низом найти в чужой штрафной площади Агуэро, но защитники "Алавеса" начеку, снова сумев перехватить мяч.
  • 11'
    С левого фланга прошла подача у каталонцев на дальнюю штангу, откуда Агуэро головой выполнял скидку в центр на Деста, но не дошёл мяч до адресата.
  • 10'
    Риоха с левого фланга выполнял подачу в штрафную площадь хозяев поля, но мяч задел ногу Мингесы, от которой срикошетил в руки тер Штегену.
  • 9'
    Эрик Гарсия сыграл на левый край штрафной площади на Агуэро, который мягко подавал в центр штрафной площади, но Десту там до мяча добраться не удалось.
  • 8'
    У Серхи Бархуана было очень мало времени для того, чтобы что-то поменять в первой команде "блауграны", так что каталонцы продолжают играть в футбол Рональда Кумана.
  • 7'
    На своей половине поля пасовались гости, но под прессингом "Барселоны" ошиблись, выпустив мяч на левом фланге за боковую линию.
  • 6'
    Первую контратаку баски провели левым флангом, откуда следовала передача в штрафную площадку, но Пике разрядил обстановку выносом мяча в аут.
  • Фол, нарушение
    5'
    Альба в центре поля отмахнулся от соперника, и вполне мог получить жёлтую карточку, но арбитр на первый раз решил ограничиться устным внушением.
  • 4'
    Нико забрасывал мяч на левый фланг атаки на забегание Альбы, но слишком сильным пас получился, и мяч вышел за боковую линию поля.
  • 3'
    "Алавес" закрылся на своей половине поля на стартовых минутах, да и "Барселона" не особо настроена включать максимальную агрессию в своих наступательных действиях.
  • 2'
    Первую атаку провели каталонцы правым флангом, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но Сивера уверенно забрал мяч на перехвате.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Барселона 0:0 Алавес онлайн


Прогнозы на матч Барселона 0:0 Алавес

Исход игры
Барселона
95.8% (138)
Ничья
1.4% (2)
Алавес
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.56% (47)
Меньше
65.44% (89)
Обе команды забьют
Да
25% (34)
Нет
75% (102)
Популярный счёт
2:0 Барселона
52.8% (76)
3:1 Барселона
11.1% (16)
3:0 Барселона
10.4% (15)
2:1 Барселона
9.7% (14)
1:0 Барселона
7.6% (11)
1:2 Алавес
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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