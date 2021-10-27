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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Алавес

История личных встреч

Барселона
Алавес

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
18.2%
11 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

13 матчей

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:5
ЛЛ
4:1
П
0:2
П
3:0
П
2:1
П
0:2
КК
3:1
П
0:6
П
1:2
КК
3:1
КК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 4 (2) 0.4
Брайтвайт Мартин 2 0.2
Роберто Серхи 2 0.2
Фати Ансу 2 0.2
Пике Херард 1 0.1
Де Йонг Люк 1 0.1
Агуэро Серхио 1 0.1
Коутиньо Филиппе 1 0.1
Араухо Рональд 1 0.1
Дест Серджино 0 0
Де Йонг Френки 0 0
Альба Жорди 0 0
Гави 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 3 (2) 0.3
Лагуардия Виктор 1 0.1
Н'Диайе Лум 1 0.1
Дуарте Рубен 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пике Херард 3 0
Бускетс Серхио 3 0
Гави 3 0
Де Йонг Френки 1 1
Гарсия Эрик 1 1
Араухо Рональд 2 0
Альба Жорди 1 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 3 1
Химо Наварро 4 0
Лежён Флорьян 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Н'Диайе Лум 2 0
Лагуардия Виктор 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Силла Мамаду 1 0
Риоха Луис 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Мойя Антонио 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
2
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 9
4
29%
1
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
36%
1
50%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

15
5
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
4
27%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
5
33%
1
20%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
1
9%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1
Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0 Эйбар - Барселона 0:1 Барселона - Сельта 1:2
Алавес
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1 Осасуна - Алавес 2:1
Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0 Алавес - Гранада 4:2 Эльче - Алавес 0:2 Алавес - Леванте 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
2. Севилья Заявка 10 6 3 1 17 - 7 21
3. Реал Сосьедад Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. Бетис Заявка 11 6 3 2 19 - 12 21
5. Осасуна Заявка 11 5 4 2 14 - 13 19
6. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
10. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Мальорка Заявка 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Валенсия Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
13. Вильярреал Заявка 10 2 6 2 13 - 10 12
14. Эльче Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 10 - 12 10
16. Алавес Заявка 10 3 0 7 5 - 13 9
17. Кадис Заявка 11 1 5 5 10 - 18 8
18. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
4. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
5. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
10. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
11. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
12. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
6. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Барселона 100% (33)
    X 0% (0)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Алавес
    1.31
    6.08
    11.97
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Алавес онлайн


    Прогнозы на матч Барселона - Алавес

    Исход игры
    Барселона
    100% (33)
    Ничья
    0% (0)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.3% (10)
    Меньше
    69.7% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    12.12% (4)
    Нет
    87.88% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    63.6% (21)
    3:0 Барселона
    18.2% (6)
    3:1 Барселона
    12.1% (4)
    1:0 Барселона
    6.1% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
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