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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Леванте
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Гранада
0'
0:1
7' Гол
Санчес Герман
21' Желтая карточка
Санчес Герман
25' Желтая карточка
Малса Микаэль
30'
1
Айтор
Фернандес
3
Франкеза
Энрик
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
19
Клерк
Карлос
12
Малса
Микаэль
18
Де
Фрутос
Хорхе
25
Мартинес
Пабло
II
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
16
Сольдадо
Роберто
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
6
Санчес
Герман
15
Нева
Карлос
21
Рочина
Рубен
5
Милья
Луис
19
Монторо
Анхель
7
Соро
Альберто
23
Видаль
Молина
9
Суарес
Луис
III
Леванте
4-1-4-1
Гранада
4-4-2

Ход матча

7'
0:1
Санчес Герман
(Рочина Рубен)
21'
 
Санчес Герман
25'
Малса Микаэль
 

Владение мячом

История личных встреч

Леванте
Гранада

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
П
5:1
П
1:2
П
2:1
П
0:1
П
0:2
П
0:1
П
1:1
П
3:1
П
3:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 4 0.33
Рохер Марти 2 (1) 0.17
Барди Энис 2 (2) 0.17
Мелеро Гонсало 1 0.08
Кампанья Хосе 1 0.08
Робер Пьер 1 0.08
Де Фрутос Хорхе 0 0
Гомес Даниэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчес Герман 2 0.18
Суарес Луис III 2 0.18
Рочина Рубен 1 0.09
Милья Луис 1 (1) 0.09
Монторо Анхель 1 0.09
Видаль Молина 1 0.09
Дуарте Домингуш 1 0.09
Эскудеро Серхио 0 0
Бакка Карлос 0 0

Карточки

Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 4 0
Робер Пьер 2 1
Моралес Луис 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Пепелу 3 0
Кампанья Хосе 2 0
Рохер Марти 2 0
Малса Микаэль 2 0
Мирамон Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Постиго Серхио 1 0
Сольдадо Роберто 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Везу Рубен 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Кантеро Алехандро 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 4 0
Монторо Анхель 3 0
Гоналон Максим 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Санчес Герман 3 0
Суарес Луис III 3 0
Рочина Рубен 2 0
Бакка Карлос 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Мончу Рамон 2 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Абрам Луис 1 0
Милья Луис 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0
Роберт Морено 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
29%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
25%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
6
30%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Леванте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0
Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2 Хетафе - Леванте 2:1
Гранада
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0
Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Бетис - Гранада 2:1 Гранада - Кадис 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 17 - 10 25
2. Реал Мадрид Заявка 11 7 3 1 26 - 12 24
3. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
4. Атлетико М Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
5. Бетис Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Райо Вальекано Заявка 12 6 2 4 18 - 12 20
7. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
8. Атлетик Б Заявка 11 4 6 1 11 - 7 18
9. Барселона Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
10. Валенсия Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
11. Мальорка Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
12. Эспаньол Заявка 12 3 5 4 12 - 13 14
13. Вильярреал Заявка 11 2 6 3 13 - 12 12
14. Сельта Заявка 12 3 2 7 10 - 14 11
15. Гранада 1:0 Заявка 11 2 5 4 9 - 14 11
16. Алавес Заявка 11 3 1 7 6 - 14 10
17. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
18. Кадис Заявка 12 1 6 5 11 - 19 9
19. Хетафе Заявка 12 1 3 8 6 - 18 6
20. Леванте 0:1 Заявка 12 0 6 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
6. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Валенсия Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
8. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
9. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
10. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
12. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
13. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада 1:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Леванте 0:1 Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
19. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
20. Сельта Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
8. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Гранада 1:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 7 6
10. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
11. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
16. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Хетафе Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Леванте 0:1 Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Леванте 52.8% (76)
X 39.6% (57)
Гранада 7.6% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Гранада
4.66
3.60
4.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Леванте 0:1 Гранада онлайн


Прогнозы на матч Леванте 0:1 Гранада

Исход игры
Леванте
52.8% (76)
Ничья
39.6% (57)
Гранада
7.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
24.44% (33)
Меньше
75.56% (102)
Обе команды забьют
Да
55.56% (75)
Нет
44.44% (60)
Популярный счёт
1:0 Леванте
31.3% (45)
1:1 Ничья
29.2% (42)
2:1 Леванте
16.7% (24)
0:0 Ничья
6.9% (10)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Леванте
2.1% (3)
1:2 Гранада
2.1% (3)
0:1 Гранада
1.4% (2)
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