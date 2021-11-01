Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
0:1
7' ГолСанчес Герман
21' Желтая карточкаСанчес Герман
25' Желтая карточкаМалса Микаэль
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
21
Рочина
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Коке ХорхеЗащитник
-
2 СонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
21 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
0:1
21'
25'
Владение мячом
История личных встреч
Леванте
Гранада
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|4
|0.33
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.17
|Барди Энис
|2 (2)
|0.17
|Мелеро Гонсало
|1
|0.08
|Кампанья Хосе
|1
|0.08
|Робер Пьер
|1
|0.08
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчес Герман
|2
|0.18
|Суарес Луис III
|2
|0.18
|Рочина Рубен
|1
|0.09
|Милья Луис
|1 (1)
|0.09
|Монторо Анхель
|1
|0.09
|Видаль Молина
|1
|0.09
|Дуарте Домингуш
|1
|0.09
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Карточки
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клерк Карлос
|4
|0
|Робер Пьер
|2
|1
|Моралес Луис
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Пепелу
|3
|0
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Малса Микаэль
|2
|0
|Мирамон Хорхе
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|4
|0
|Монторо Анхель
|3
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Санчес Герман
|3
|0
|Суарес Луис III
|3
|0
|Рочина Рубен
|2
|0
|Бакка Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|Мончу Рамон
|2
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Милья Луис
|1
|0
|Машимиану Луиш
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Роберт Морено
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
29%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
25%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
15%
4
29%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
6
30%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Леванте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0 Мальорка - Леванте 1:0
Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2 Хетафе - Леванте 2:1
Гранада
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0
Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Бетис - Гранада 2:1 Гранада - Кадис 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|17 - 10
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 12
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 7
|18
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 13
|14
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 12
|12
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|15.
|Гранада
|1:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 14
|11
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|6 - 14
|10
|17.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|18.
|Кадис
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 19
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 18
|6
|20.
|Леванте
|0:1 Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Леванте
|0:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|20.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|8.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Гранада
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 7
|6
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|11.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Леванте
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Леванте 0:1 Гранада
Исход игры
Леванте
52.8% (76)
Ничья
39.6% (57)
Гранада
7.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
24.44% (33)
Меньше
75.56% (102)
Обе команды забьют
Да
55.56% (75)
Нет
44.44% (60)
Популярный счёт
1:0 Леванте
31.3% (45)
1:1 Ничья
29.2% (42)
2:1 Леванте
16.7% (24)
0:0 Ничья
6.9% (10)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Леванте
2.1% (3)
1:2 Гранада
2.1% (3)
0:1 Гранада
1.4% (2)
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