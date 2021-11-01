Второй тайм

95' Гранада заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок Кантеро Алехандро из команды Леванте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

92' Вукчевич Никола из команды Леванте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Судье надоело, что Эскудеро Серхио тянет время и он наказал его горчичником

90' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

87' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновится спорным мячом

86' Милья Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Леванте выполняет удар от ворот.

83' Рефери не любит споров - именно за это Вукчевич Никола сейчас получил желтую

83' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Милья Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Милья Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Сольдадо Роберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Леванте выполняет удар от ворот.

77' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Леванте выполняет удар от ворот.

74' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Сон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Барди Энис получил желтую карточку от судьи

70' Фанатам команды Леванте все осточертело. Они покидают трибуны.

69' Фантастический гол, где все сам сделал Пуэртас Антонио

69' Г О О О О Л - Пуэртас Антонио забивает ударом с левой ноги!

69' Отличные скиллы показывает Пуэртас Антонио , обводя своих соперников

68' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Игра в одни ворота сейчас. Леванте доминирует и владеет мячом

67' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Барди Энис пробует нанести удар издали, но Луис Максимиано держит все под контролем

66' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Барди Энис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Выглядело как неплохой момент. Клерк Карлос из команды Леванте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

62' Удар от ворот произведет Гранада

62' Как он промахнулся? Де Фрутос Хорхе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

62' Сон из команды Леванте увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

61' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Санчес Герман из команды Гранада

61' Барди Энис завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

61' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Игрок Видаль Молина из команды Гранада неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

59' Суарес Луис III нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

58' Суарес Луис III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Сегодняшная посещаемость составляет 14512 болельщиков

58' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Гранада

55' Как он промахнулся? Барди Энис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

55' Плохо сыграл Виктор Диаз - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Сон из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

52' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Машимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

51' Клерк Карлос из команды Леванте навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

51' Отличные скиллы показывает Клерк Карлос , обводя своих соперников

50' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Хорошую попытку сделал Рочина Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

47' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля