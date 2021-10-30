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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Вильярреал
0'
1:0
43' Гол
Гильямон Уго
47' Желтая карточка
Гильямон Уго
53' Желтая карточка
Данджума Арно
55'
13
Силлессен
Яспер
20
Фулкье
Димитри
5
Габриэль
Паулиста
15
Альдерете
Омар
14
Гайя
Хосе
6
Гильямон
Уго
11
Кошта
Элдер
8
Рачич
Урош
18
Васс
Даниэль
22
Андре
Маркос
7
Гуэдеш
Гонсалу
13
Рульи
Херонимо
25
Орье
Серж
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
19
Коклен
Франсис
21
Пино
Йереми
23
Гомес
Мойсес
15
Данджума
Арно
Валенсия
4-1-4-1
Вильярреал
4-3-3

История личных встреч

Валенсия
Вильярреал

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

31 матч

41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ТМС
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:3
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
1:3
П
0:2
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:3
П
2:1
П
4:1
П
1:0
П
2:2
П
5:0
КК
4:2
КК
0:0
П
1:1
П
2:0
П
4:1
П
3:1
П
3:3
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 3 0.25
Солер Карлос 3 (2) 0.25
Гайя Хосе 2 0.17
Дуро Уго 2 0.17
Васс Даниэль 1 0.08
Габриэль Паулиста 1 0.08
Макси Гомес 1 0.08
Андре Маркос 1 0.08
Альдерете Омар 1 0.08
Гильямон Уго 1 0.08
Фулкье Димитри 0 0
Черышев Денис 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 5 0.45
Тригерос Мануэль 2 0.18
Пино Йереми 1 0.09
Диа Булайе 1 0.09
Коклен Франсис 1 0.09
Морено Альберто 1 0.09
Морено Херард 1 0.09
Торрес Пау II 1 0.09
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Алькасер Пако 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 6 0
Макси Гомес 4 1
Гильямон Уго 3 1
Дьякаби Муктар 4 0
Фулкье Димитри 3 0
Вальехо Ману 3 0
Васс Даниэль 2 0
Гайя Хосе 2 0
Джейсон 2 0
Солер Карлос 2 0
Лато Тони 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 4 0
Фойт Хуан 2 1
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Морено Херард 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Раба Даниэль 1 0
Диа Булайе 1 0
Пино Йереми 1 0
Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

13
6
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
5
38%
1
17%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
5
29%
29%
2
22%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0
Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1
Вильярреал
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2
Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 7 3 1 26 - 12 24
2. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
3. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 16 - 9 24
4. Бетис Заявка 11 6 3 2 19 - 12 21
5. Атлетико М Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
6. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
7. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Валенсия 1:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
10. Барселона Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
11. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
12. Мальорка Заявка 11 3 4 4 10 - 16 13
13. Вильярреал 0:1 Заявка 11 2 6 3 13 - 11 12
14. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
15. Сельта Заявка 11 3 1 7 10 - 14 10
16. Алавес Заявка 10 3 0 7 5 - 13 9
17. Гранада Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
18. Кадис Заявка 11 1 5 5 10 - 18 8
19. Леванте Заявка 11 0 6 5 11 - 20 6
20. Хетафе Заявка 11 0 3 8 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
5. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Валенсия 1:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
8. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
9. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
10. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
12. Вильярреал 0:1 Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
13. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
18. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
19. Сельта Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Валенсия 1:0 Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Вильярреал 0:1 Заявка 6 0 4 2 3 - 5 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • 56'
    Подача на Солера, который до мяча не добирается. Капу помешал. 
  • 55'
    "Летучие мыши" перехватили мяч в центре, затем сразу несколько фолов случилось, но игра продолжалась, так как мяч был у хозяев. В итоге все же свистнул арбитр. Стандарт для хозяев. 
  • Желтая карточка
    54'
    Данджума получил желтую за споры с арбитром. 
  • Замена
    53'
    Да, вынужденная замена в стане хозяев. Вместо Рачича выходит Солер. 
  • Травма, повреждение
    52'
    Рачич как и в начале первого тайма оказывается на газоне. Возможно, теперь придется его менять.
  • 51'
    Гомес долго держит мяч, затем подает в зону 11-метровой отметки. Оборона переигрывает своего оппонента.
  • 50'
    Альбиоль диагонально переводит мяч на левый фланг, там аут после которого приходится отыгрывать назад. 
  • Угловой
    49'
    Навес в штрафную "Валенсии" теперь уже с угла поля, и удар Пау Торреса. Выше цели.
  • 48'
    Подача "Вильярреала" с левого фланга в зону линии штрафной, оттуда попытка удара. Заблокировано. 
  • Желтая карточка
    47'
    Гильямон получил желтую за фол в центре поля.
  • Замена
    46'
    Двойная замена от Унаи Эмери. Вместо Парехо и Пино выходят Чуквуэзе и Диа.
  • Второй тайм начался
    Второй тайм начался. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • 45'
    "Валенсия" перехватывает мяч на последней минуте первого тайма и бежит в контратаку, но упускает там владение. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет арбитр. 
  • 44'
    Будем надеяться этот гол разгонит немного игру, которая не радует нас сверхскоростями. 
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Гильямон!!! Давил "Вильярреал", а забила "Валенсия"! Фулькье отдал передачу на Гильямона, который ворвался в штрафную и на скорости ушел от нескольких соперников, затем перекинув голкипера!
  • Угловой
    42'
    Третий навес самый безуспешный. Прямо в руки Силлессену. 
  • Угловой
    41'
    Второй к ряду корнер уже был куда менее опасным. Зато он принес еще одну возможность подать с угла поля.
  • Опасный момент
    40'
    Моментище! Парехо подает с правого угла на Орье на ближнюю штангу. Серж опережает соперника и бьет в ближний. Силлессен сейвит!
  • 39'
    Заброс от Данджумы на одноклубника, Йереми Пино мяч в результате догоняет и зарабатывает угловой. 
  • Офсайд
    38'
    Отличная и очень широкая атака намечалась у "Валенсии", однако Кошта залез в офсайд.
  • 37'
    Андре забрасывает мяч в штрафную соперника, Рульи тут как тут. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Коклен сфолил на Рачиче на половине поля "Валенсии". 
  • 35'
    В очередной раз гости катают мяч в середине поля, набивая процент владения, но с продвижением вперед пока сложно.
  • Угловой
    34'
    Навес в центр, Рульи выходит из ворот и кулаками выбивает мяч. 
  • 33'
    Гедеш передерживает мяч, который затем отскакивает на Кошту. Тот бьет и попадает в защитника. Шестой угловой для "летучих мышей". 
  • 32'
    Кошта боролся за мяч на правом фланге, но, к сожалению для него, заработал только аут. 
  • Опасный момент
    31'
    Угловой теперь для "Вильярреала". Кстати, первый в матче и сразу опасно! Подача на ближнюю и удар Коклена чуть выше цели!
  • Угловой
    30'
    Подача в центр вратарской с левого угла. Защита выбивает мяч, а затем фол в атаке.
  • 29'
    Навес на дальньюю штангу, и Рульи выходит из ворот и кулаком выбивает мяч на корнер. 
  • 28'
    Фолят гости уже раз третий на левом фланге своей половины. И третья возможность подачи для "Валенсии". 
  • 27'
    Гости контролируют мяч в центре, следует отличная передача на Данджуму, который рвется вперед и бьет в ближний. Мимо цели. 
  • 26'
    Не самая увлекательная игра. До сих пор не было ни одного удара в створ, да и только один с натяжкой опасный момент.
  • Угловой
    24'
    Угловой не очень удачный, затем следует повторная подача на Гедеша. Неточно.
  • 23'
    Подача со стандарта от "Валенсии". Защитник опережает соперника и выбивает мяч на корнер.
  • 22'
    77 на 23 владение мячом в пользу "Вильярреала". Удивительно, давненько таких цифр не видел. 
  • 21'
    Атака хозяев по правому флангу и неточный удар. Рульи не спеша вводит мяч в игру. 
  • 20'
    Побежал в контратаку Гедеш, но был остановлен соперником. Показывает футболист, что его держали за футболку, но арбитр фола не углядел. 
  • 19'
    Парехо подает со штрафного, до удара дело не доходит. Мяч улетает в аут на другом фланге. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Не закончилась на этом атака "Вильярреала". Долго они кружились вокруг штрафной соперника, в результате Фулкье сфолил на левом фланге. 
  • 17'
    Подача с правого фланга от Гомеса. Слишком сильно, мяч пролетает мимо всех игроков в штрафной. 
  • 16'
    Заброс от хозяев, сильно неточно. Мяч доходит до Рульи. 
  • Угловой
    15'
    Васс разыгрывает угловой, затем мяч доходит до противоположного фланга. Оттуда с лету бьет Гайя. Мимо ворот.
  • 14'
    "Вильярреал" заметно лучше начал встречу, однако сейчас "Валенсия" начинает отвечать. Подравнивается игра.
  • Угловой
    13'
    Короткий розыгрыш, затем пас на Гайя, который бьет, удар блокируется. Теперь бьет Гедеш. Выше цели.
  • 12'
    Атака хозяев левым флангом, там борьба с защитником и первый угловой в матче. 
  • 11'
    Неудачное вбрасывание из-за боковой от "Валенсии", и гости чуть не получили право на опасную контратаку, благо "летучие мыши" сумели вернуть себе мяч. 
  • 10'
    Вновь через Данджума идет атака, только теперь простреливает Эступиньян. Точно в защитника попадает. 
  • 9'
    Прострел с левого фланга от Данджумы, защитник первый на мяче.
  • 8'
    "Подводники" пока больше контролируют мяч, пытаясь найти уязвимые места в обороне соперника. 
  • 7'
    Гости врываются в чужую штрафную, Фулкье мяч перехватывает, однако довольно быстро его теряет. Атака "Вильярреала" продолжается. 
  • Опасный момент
    6'
    Подача гостей со стандарта, и удар Орье в сторону дальнего угла. Мяч проходит рядом со штангой. Неплохо для начала встречи. 
  • 5'
    Парехо подал с правого края. Капу с Орье боролись за мяч, однако оба промахнулись. Удар от ворот. 
  • 4'
    Рачич между тем вернулся на поле после оказания медицинской помощи. Между тем, "Вильярреал" владеет мячом на своей половине. 
  • 3'
    Возобновляется игра, Орье подает в штрафную, затем рикошет, и Паулиста выбивает мяч. 
  • Травма, повреждение
    2'
    Коклен сфолил на Рачиче на первых минутах встречи. Медики на поле. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм начался. 
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Валенсия" - "Вильярреал". Работать для вас будет Константин Лицин. 
    • Прогнозы 138
    Валенсия 31.2% (43)
    X 48.6% (67)
    Вильярреал 20.3% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Вильярреал
    3.36
    3.58
    6.57
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Валенсия 1:0 Вильярреал онлайн


Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Вильярреал

Исход игры
Валенсия
31.2% (43)
Ничья
48.6% (67)
Вильярреал
20.3% (28)
Тотал 2.5
Больше
45.11% (60)
Меньше
54.89% (73)
Обе команды забьют
Да
85.71% (114)
Нет
14.29% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (54)
2:1 Валенсия
21% (29)
1:2 Вильярреал
13.8% (19)
1:0 Валенсия
7.2% (10)
2:2 Ничья
6.5% (9)
0:1 Вильярреал
4.3% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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