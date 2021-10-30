Рачич как и в начале первого тайма оказывается на газоне. Возможно, теперь придется его менять.

Да, вынужденная замена в стане хозяев. Вместо Рачича выходит Солер.

Данджума получил желтую за споры с арбитром.

"Летучие мыши" перехватили мяч в центре, затем сразу несколько фолов случилось, но игра продолжалась, так как мяч был у хозяев. В итоге все же свистнул арбитр. Стандарт для хозяев.

Подача на Солера, который до мяча не добирается. Капу помешал.

Двойная замена от Унаи Эмери. Вместо Парехо и Пино выходят Чуквуэзе и Диа.

Гильямон получил желтую за фол в центре поля.

Подача "Вильярреала" с левого фланга в зону линии штрафной, оттуда попытка удара. Заблокировано.

Навес в штрафную "Валенсии" теперь уже с угла поля, и удар Пау Торреса. Выше цели.

Альбиоль диагонально переводит мяч на левый фланг, там аут после которого приходится отыгрывать назад.

Гомес долго держит мяч, затем подает в зону 11-метровой отметки. Оборона переигрывает своего оппонента.

Первый тайм

— Перерыв.

45' "Валенсия" перехватывает мяч на последней минуте первого тайма и бежит в контратаку, но упускает там владение.

45' 2 минуты добавляет арбитр.

44' Будем надеяться этот гол разгонит немного игру, которая не радует нас сверхскоростями.

43' Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Гильямон!!! Давил "Вильярреал", а забила "Валенсия"! Фулькье отдал передачу на Гильямона, который ворвался в штрафную и на скорости ушел от нескольких соперников, затем перекинув голкипера!

42' Третий навес самый безуспешный. Прямо в руки Силлессену.

41' Второй к ряду корнер уже был куда менее опасным. Зато он принес еще одну возможность подать с угла поля.

40' Моментище! Парехо подает с правого угла на Орье на ближнюю штангу. Серж опережает соперника и бьет в ближний. Силлессен сейвит!

39' Заброс от Данджумы на одноклубника, Йереми Пино мяч в результате догоняет и зарабатывает угловой.

38' Отличная и очень широкая атака намечалась у "Валенсии", однако Кошта залез в офсайд.

37' Андре забрасывает мяч в штрафную соперника, Рульи тут как тут.

36' Коклен сфолил на Рачиче на половине поля "Валенсии".

35' В очередной раз гости катают мяч в середине поля, набивая процент владения, но с продвижением вперед пока сложно.

34' Навес в центр, Рульи выходит из ворот и кулаками выбивает мяч.

33' Гедеш передерживает мяч, который затем отскакивает на Кошту. Тот бьет и попадает в защитника. Шестой угловой для "летучих мышей".

32' Кошта боролся за мяч на правом фланге, но, к сожалению для него, заработал только аут.

31' Угловой теперь для "Вильярреала". Кстати, первый в матче и сразу опасно! Подача на ближнюю и удар Коклена чуть выше цели!

30' Подача в центр вратарской с левого угла. Защита выбивает мяч, а затем фол в атаке.

29' Навес на дальньюю штангу, и Рульи выходит из ворот и кулаком выбивает мяч на корнер.

28' Фолят гости уже раз третий на левом фланге своей половины. И третья возможность подачи для "Валенсии".

27' Гости контролируют мяч в центре, следует отличная передача на Данджуму, который рвется вперед и бьет в ближний. Мимо цели.

26' Не самая увлекательная игра. До сих пор не было ни одного удара в створ, да и только один с натяжкой опасный момент.

24' Угловой не очень удачный, затем следует повторная подача на Гедеша. Неточно.

23' Подача со стандарта от "Валенсии". Защитник опережает соперника и выбивает мяч на корнер.

22' 77 на 23 владение мячом в пользу "Вильярреала". Удивительно, давненько таких цифр не видел.

21' Атака хозяев по правому флангу и неточный удар. Рульи не спеша вводит мяч в игру.

20' Побежал в контратаку Гедеш, но был остановлен соперником. Показывает футболист, что его держали за футболку, но арбитр фола не углядел.

19' Парехо подает со штрафного, до удара дело не доходит. Мяч улетает в аут на другом фланге.

18' Не закончилась на этом атака "Вильярреала". Долго они кружились вокруг штрафной соперника, в результате Фулкье сфолил на левом фланге.

17' Подача с правого фланга от Гомеса. Слишком сильно, мяч пролетает мимо всех игроков в штрафной.

16' Заброс от хозяев, сильно неточно. Мяч доходит до Рульи.

15' Васс разыгрывает угловой, затем мяч доходит до противоположного фланга. Оттуда с лету бьет Гайя. Мимо ворот.

14' "Вильярреал" заметно лучше начал встречу, однако сейчас "Валенсия" начинает отвечать. Подравнивается игра.

13' Короткий розыгрыш, затем пас на Гайя, который бьет, удар блокируется. Теперь бьет Гедеш. Выше цели.

12' Атака хозяев левым флангом, там борьба с защитником и первый угловой в матче.

11' Неудачное вбрасывание из-за боковой от "Валенсии", и гости чуть не получили право на опасную контратаку, благо "летучие мыши" сумели вернуть себе мяч.

10' Вновь через Данджума идет атака, только теперь простреливает Эступиньян. Точно в защитника попадает.

9' Прострел с левого фланга от Данджумы, защитник первый на мяче.

8' "Подводники" пока больше контролируют мяч, пытаясь найти уязвимые места в обороне соперника.

7' Гости врываются в чужую штрафную, Фулкье мяч перехватывает, однако довольно быстро его теряет. Атака "Вильярреала" продолжается.

6' Подача гостей со стандарта, и удар Орье в сторону дальнего угла. Мяч проходит рядом со штангой. Неплохо для начала встречи.

5' Парехо подал с правого края. Капу с Орье боролись за мяч, однако оба промахнулись. Удар от ворот.

4' Рачич между тем вернулся на поле после оказания медицинской помощи. Между тем, "Вильярреал" владеет мячом на своей половине.

3' Возобновляется игра, Орье подает в штрафную, затем рикошет, и Паулиста выбивает мяч.

2' Коклен сфолил на Рачиче на первых минутах встречи. Медики на поле.