Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Месталья
1:0
43' ГолГильямон Уго
47' Желтая карточкаГильямон Уго
53' Желтая карточкаДанджума Арно
14
Гайя
Хосе
11
Кошта
Элдер
18
Васс
Даниэль
22
Андре
Маркос
25
Орье
Серж
21
Пино
Йереми
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кошта ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
-
22 Андре МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Васкес ХесусПолузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
-
17 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
43'
1:0
47'
53'
Владение мячом
История личных встреч
Валенсия
Вильярреал
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
31 матч
41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.25
|Солер Карлос
|3 (2)
|0.25
|Гайя Хосе
|2
|0.17
|Дуро Уго
|2
|0.17
|Васс Даниэль
|1
|0.08
|Габриэль Паулиста
|1
|0.08
|Макси Гомес
|1
|0.08
|Андре Маркос
|1
|0.08
|Альдерете Омар
|1
|0.08
|Гильямон Уго
|1
|0.08
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Черышев Денис
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|5
|0.45
|Тригерос Мануэль
|2
|0.18
|Пино Йереми
|1
|0.09
|Диа Булайе
|1
|0.09
|Коклен Франсис
|1
|0.09
|Морено Альберто
|1
|0.09
|Морено Херард
|1
|0.09
|Торрес Пау II
|1
|0.09
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|6
|0
|Макси Гомес
|4
|1
|Гильямон Уго
|3
|1
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Фулкье Димитри
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Васс Даниэль
|2
|0
|Гайя Хосе
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Солер Карлос
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|4
|0
|Фойт Хуан
|2
|1
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Раба Даниэль
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
13
6
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
5
38%
1
17%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Пропущено
17
9
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
5
29%
29%
2
22%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0
Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1
Вильярреал
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2
Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|4.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|6.
|Осасуна
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|9.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|10.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|13.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 11
|12
|14.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|5 - 13
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|18.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|11 - 20
|6
|20.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|12.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|10.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Вильярреал
Исход игры
Валенсия
31.2% (43)
Ничья
48.6% (67)
Вильярреал
20.3% (28)
Тотал 2.5
Больше
45.11% (60)
Меньше
54.89% (73)
Обе команды забьют
Да
85.71% (114)
Нет
14.29% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (54)
2:1 Валенсия
21% (29)
1:2 Вильярреал
13.8% (19)
1:0 Валенсия
7.2% (10)
2:2 Ничья
6.5% (9)
0:1 Вильярреал
4.3% (6)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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