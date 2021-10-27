Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Месталья
История личных встреч
Валенсия
Вильярреал
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
31 матч
41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.27
|Солер Карлос
|3 (2)
|0.27
|Гайя Хосе
|2
|0.18
|Дуро Уго
|2
|0.18
|Васс Даниэль
|1
|0.09
|Габриэль Паулиста
|1
|0.09
|Макси Гомес
|1
|0.09
|Андре Маркос
|1
|0.09
|Альдерете Омар
|1
|0.09
|Черышев Денис
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|5
|0.5
|Тригерос Мануэль
|2
|0.2
|Пино Йереми
|1
|0.1
|Диа Булайе
|1
|0.1
|Коклен Франсис
|1
|0.1
|Морено Альберто
|1
|0.1
|Морено Херард
|1
|0.1
|Торрес Пау II
|1
|0.1
|Парехо Даниэль
|0
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
|Алькасер Пако
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альдерете Омар
|6
|0
|Макси Гомес
|4
|1
|Гильямон Уго
|3
|1
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|Фулкье Димитри
|3
|0
|Вальехо Ману
|3
|0
|Васс Даниэль
|2
|0
|Гайя Хосе
|2
|0
|Джейсон
|2
|0
|Солер Карлос
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капу Этьен
|4
|0
|Фойт Хуан
|2
|1
|Коклен Франсис
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Морено Херард
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Алькасер Пако
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Раба Даниэль
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
13
6
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
5
38%
1
17%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Пропущено
17
9
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
5
29%
29%
2
22%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0
Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1
Вильярреал
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2
Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 13
|19
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 10
|12
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 12
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|5 - 13
|9
|17.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|19.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|9 - 18
|5
|20.
|Хетафе
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|3 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|3.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|10.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Валенсия - Вильярреал
Исход игры
Валенсия
61.3% (19)
Ничья
32.3% (10)
Вильярреал
6.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.29% (19)
Меньше
38.71% (12)
Обе команды забьют
Да
87.1% (27)
Нет
12.9% (4)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
48.4% (15)
1:1 Ничья
25.8% (8)
1:0 Валенсия
9.7% (3)
1:2 Вильярреал
6.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!