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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Вильярреал

История личных встреч

Валенсия
Вильярреал

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

31 матч

41.9%
19.4%
38.7%
13 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ТМС
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЕ
2:0
ЛЕ
1:3
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
1:3
П
0:2
П
0:2
П
1:0
П
0:0
П
1:3
П
2:1
П
4:1
П
1:0
П
2:2
П
5:0
КК
4:2
КК
0:0
П
1:1
П
2:0
П
4:1
П
3:1
П
3:3
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 3 0.27
Солер Карлос 3 (2) 0.27
Гайя Хосе 2 0.18
Дуро Уго 2 0.18
Васс Даниэль 1 0.09
Габриэль Паулиста 1 0.09
Макси Гомес 1 0.09
Андре Маркос 1 0.09
Альдерете Омар 1 0.09
Черышев Денис 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 5 0.5
Тригерос Мануэль 2 0.2
Пино Йереми 1 0.1
Диа Булайе 1 0.1
Коклен Франсис 1 0.1
Морено Альберто 1 0.1
Морено Херард 1 0.1
Торрес Пау II 1 0.1
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Алькасер Пако 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 6 0
Макси Гомес 4 1
Гильямон Уго 3 1
Дьякаби Муктар 4 0
Фулкье Димитри 3 0
Вальехо Ману 3 0
Васс Даниэль 2 0
Гайя Хосе 2 0
Джейсон 2 0
Солер Карлос 2 0
Лато Тони 1 0
Габриэль Паулиста 1 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 4 0
Фойт Хуан 2 1
Коклен Франсис 2 0
Манди Аисса 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Альберто 2 0
Морено Херард 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Алькасер Пако 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Раба Даниэль 1 0
Диа Булайе 1 0
Пино Йереми 1 0
Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

13
6
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
5
38%
1
17%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
3
19%
1
7%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
4
29%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
5
29%
29%
2
22%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бетис - Валенсия 4:1 Валенсия - Мальорка 2:2 Барселона - Валенсия 3:1 Кадис - Валенсия 0:0
Валенсия - Атлетик Б 1:1 Севилья - Валенсия 3:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Валенсия - Алавес 3:0 Гранада - Валенсия 1:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Валенсия - Милан 0:0 Валенсия - Леванте 1:0 Валенсия - Сарагоса 0:2 Валенсия - Картахена 3:2 Валенсия - Атромитос 3:0 Валенсия - Вильярреал 3:2 Уэска - Валенсия 0:0 Валенсия - Эйбар 4:1
Вильярреал
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Кадис 3:3 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Осасуна 1:2
Вильярреал - Бетис 2:0 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
2. Севилья Заявка 10 6 3 1 17 - 7 21
3. Реал Сосьедад Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. Бетис Заявка 11 6 3 2 19 - 12 21
5. Осасуна Заявка 11 5 4 2 14 - 13 19
6. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
7. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
10. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Мальорка Заявка 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Валенсия Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
13. Вильярреал Заявка 10 2 6 2 13 - 10 12
14. Эльче Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15. Сельта Заявка 10 3 1 6 10 - 12 10
16. Алавес Заявка 10 3 0 7 5 - 13 9
17. Кадис Заявка 11 1 5 5 10 - 18 8
18. Гранада Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
19. Леванте Заявка 10 0 5 5 9 - 18 5
20. Хетафе Заявка 10 0 2 8 3 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
4. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
5. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
10. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
11. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
12. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
3. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
6. Реал Сосьедад Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Валенсия 61.3% (19)
    X 32.3% (10)
    Вильярреал 6.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Вильярреал
    3.45
    3.64
    2.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Валенсия - Вильярреал онлайн


    Прогнозы на матч Валенсия - Вильярреал

    Исход игры
    Валенсия
    61.3% (19)
    Ничья
    32.3% (10)
    Вильярреал
    6.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.29% (19)
    Меньше
    38.71% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    87.1% (27)
    Нет
    12.9% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    48.4% (15)
    1:1 Ничья
    25.8% (8)
    1:0 Валенсия
    9.7% (3)
    1:2 Вильярреал
    6.5% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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