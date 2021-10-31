  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
1:0
Перерыв

Стадион:
Бетис
0'
1:0
26' Гол
Карраско Янник
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
23
Триппьер
Киран
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
8
Гризманн
Антуан
9
Суарес
Луис
25
Браво
Клаудио
2
Монтойя
Мартин
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
14
Карвалью
Вилльям
18
Гуардадо
Андрес
28
Родри
Родриго
10
Каналес
Серхио
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
Атлетико М
3-4-2-1
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

26'
Карраско Янник
(Корреа Анхель)
1:0

Владение мячом

История личных встреч

Атлетико М
Бетис

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

24 матча

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
58.3%
4.2%
9 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
5:1
П
0:1
ТМК
3:0
П
0:2
П
5:0
П
1:0
КК
1:1
КК
2:0
П
2:4
П
2:2
П
0:2
П
0:2
П
2:0
ПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 6 (1) 0.55
Корреа Анхель 3 0.27
Лемар Тома 2 0.18
Карраско Янник 2 0.18
Гризманн Антуан 1 0.09
Кунья Матеус 1 0.09
Врсалько Шиме 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0
Фелиш Жоау 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 5 0.42
Виллиан Жозе 5 (1) 0.42
Иглесиас Борха 3 (1) 0.25
Фекир Набиль 1 0.08
Каналес Серхио 1 0.08
Родри Родриго 1 0.08
Песселья Херман 1 0.08
Морено Алекс 1 0.08
Эрмосо Кике 1 0.08
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 3 1
Хименес Хосе 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Диего Симеоне 1 1
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Корреа Анхель 2 0
Фелипе Аугусто IV 2 0
Кунья Матеус 2 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 5 0
Фекир Набиль 4 0
Песселья Херман 1 1
Хуанми Мигель 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Гидо Родригес 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Браво Клаудио 1 0
Силва Руи 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
5
26%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
6
43%
4
21%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0
Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1
Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1
Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 7 3 1 26 - 12 24
2. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
3. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 16 - 9 24
4. Атлетико М 1:0 Заявка 11 6 4 1 16 - 10 22
5. Бетис 0:1 Заявка 12 6 3 3 19 - 13 21
6. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
7. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
10. Валенсия Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
11. Мальорка Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
12. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
13. Вильярреал Заявка 11 2 6 3 13 - 12 12
14. Алавес Заявка 11 3 1 7 6 - 14 10
15. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
16. Сельта Заявка 11 3 1 7 10 - 14 10
17. Кадис Заявка 12 1 6 5 11 - 19 9
18. Гранада Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
19. Леванте Заявка 11 0 6 5 11 - 20 6
20. Хетафе Заявка 11 0 3 8 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
5. Атлетико М 1:0 Заявка 6 3 3 0 8 - 4 12
6. Валенсия Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8. Бетис 0:1 Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
9. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
10. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
12. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
13. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
18. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
19. Сельта Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Атлетико М 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Бетис 0:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
10. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
11. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
12. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
15. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • 45'
    В центре поля Гризманна руками уложил на газон Карвалью. Штрафной удар исполнять будут игроки "Атлетико".
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    Перехватил мяч в центре поля Коке и тут же забросил на ход Суаресу, но тому убежать в штрафную не позволил Гонсалес.
  • 43'
    Корреа вырезал пас в штрафную, куда врывался Коке, но пробить ему в борьбе с Монтойей не удалось.
  • 42'
    Проникающий пас в штрафную Хуанми отдавал на ход Родри, но тому добраться до мяча не позволил Эрмосо.
  • 40'
    Очередная остановка в нашей игре. Гризманн в столкновении с соперником получил по ногам и не смог сразу подняться на ноги.
  • 39'
    С правого фланга Триппьер забрасывал в штрафную на Суареса, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с Гонсалесом.
  • 38'
    В  центре поля в верховой борьбе Де Пауль получил по лицу от Морено. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 37'
    Забросил в штрафную соперника Каналес на ход Виллиану, но у того не было ни единого шанса в борьбе с двумя высокорослыми защитниками.
  • 36'
    Пауза в матче. Триппьер получил повреждение на ровном месте и присел на газон. Потребуется ему помощь медиков.
  • 35'
    Прострелил с фланга Триппьер в штрафную, но здесь первым оказался Песселье и вынес снаряд в центр поля.
  • 34'
    С фланга Карраско вырезал в штрафную на Гризманна, который не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 33'
    Долго катают мяч в центре поля хозяева, торопиться им некуда, ведь счет вполне их устраивает.
  • 31'
    Выиграл подбор в штрафной соперника Де Пауль и пробил по воротам. Отбил перед собой Браво, а добивание Эрмосо оказалось неточным.
  • 30'
    С левого фланга Карраско прострелил в центр штрафной на Корреа, но тот в окружении двоих защитников не смог пробить по воротам.
  • 29'
    Диагональ исполнял Де Пауль на правый фланг, куда забегал Триппьер, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • Описание гола
    28'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Янник Карраско! Удалось выйти вперед "матрасникам". Все сделал сам Карраско, получил он мяч на левом флангу, ворвался в штрафную, убрал на замахе защитника и мощно пробил точно в ближний верхний угол.
  • 27'
    По флангу Монтойя забросил вперед на ход Каналесу, но тот выпустил сферу за боковую линию в борьбе с защитником.
  • 26'
    Отличный пас вырезал Родри в штрафную на Хуанми, но тому пробить в силовой борьбе не поозволил Савич.
  • 25'
    В центре поля Карраско получил по ногам от Каналеса. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 24'
    С углового навесил Карраско в центр штрафной, но вышел из ворот Браво и перехватил мяч без проблем.
  • 23'
    Столкнулись в штрафной гостей Триппьер и Гуадрадо. Потребуется медицинская помощь игроку "Бетиса".
  • 22'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Суарес и головой сбросил на Гризманна, который пробил с разворота, но не попал в створ ворот.
  • 21'
    Мягко забросил в штрафную соперника Де Пауль на ход Триппьеру, но того опередил защитник и не позволил пробить.
  • 20'
    Неудачно разыграли угловой "матрасники", после подачи на ближнюю штангу от Карраско сферу далеко в центр поля вынес Гонсалес.
  • Угловой
    19'
    Ворвался в штрафную соперника Гризманн после паса от Корреа и пробил в ближний угол, но Браво смог перевести на угловой.
  • 18'
    В медленном темпе проходит старт нашей игры, команды присматриваются друг к другу и не спешат раскрываться. 
  • 17'
    Убежал по флангу Триппьер и низом прострелил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 16'
    Накрутил соперника на фланге Карраско, покатил в центр, но здесь пробить вторым касанием Корреа не позволил Карвалью.
  • 15'
    Проникающий пас в штрафную вырезал Каналес на ход Родри, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 14'
    Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Де Пауль. Потребуется медицинская помощь футболисту.
  • 13'
    Выиграл подбор на линии чужой штрафной Де Пауль и в попытке пробить по воротам налетел на ногу Карвалью. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • 12'
    Убежал по флангу Карраско и низом прострелил в центр штрафной, где пробил в касание Де Пауль, но мяч полетел точно в руки Браво.
  • 11'
    Проникающий пас в штрафную Морено отдавал на ход Родри, но не удалось тому догнать снаряд в пределах поля.
  • Опасный момент
    9'
    Сместился с левого фланга к линии штрафной Корреа и попытался закрутить в дальний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • 8'
    С фланга навесил Монтойя в центр штрафной, но здесь выиграл верх Хименес и не позволил пробить сопернику.
  • 7'
    Прострелил низом в штрафную соперника Каналес в штрафную на Виллина, но того опередил Савич и вынес сферу в аут.
  • 6'
    Дальний заброс исполнял Химене на левый фланг, куда забегал Корреа, но перехватил этот пас Морено.
  • 5'
    Убегал по флангу Монтойя и навесил в центр штрафной, где удалось пробить Каналесу, но крайне неточно.
  • 4'
    Пробивал головой Эрмосо после навеса с угла поля, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.
  • Угловой
    3'
    Забрасывал в штрафную соперника Коке на ход Суаресу, но того опередил защитник и головой вынес мяч на угловой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красно-синих цветах, гости выбрали себе зелено-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Атлетико М 1:0 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Бетис

Исход игры
Атлетико М
86.7% (124)
Ничья
12.6% (18)
Бетис
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.25% (66)
Меньше
50.75% (68)
Обе команды забьют
Да
55.22% (74)
Нет
44.78% (60)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
35% (50)
2:0 Атлетико М
19.6% (28)
1:0 Атлетико М
18.9% (27)
1:1 Ничья
7.7% (11)
3:1 Атлетико М
5.6% (8)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:0 Атлетико М
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 