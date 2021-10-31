Корреа вырезал пас в штрафную, куда врывался Коке, но пробить ему в борьбе с Монтойей не удалось.

Перехватил мяч в центре поля Коке и тут же забросил на ход Суаресу, но тому убежать в штрафную не позволил Гонсалес.

Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

В центре поля Гризманна руками уложил на газон Карвалью. Штрафной удар исполнять будут игроки "Атлетико".

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

42' Проникающий пас в штрафную Хуанми отдавал на ход Родри, но тому добраться до мяча не позволил Эрмосо.

40' Очередная остановка в нашей игре. Гризманн в столкновении с соперником получил по ногам и не смог сразу подняться на ноги.

39' С правого фланга Триппьер забрасывал в штрафную на Суареса, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с Гонсалесом.

38' В центре поля в верховой борьбе Де Пауль получил по лицу от Морено. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

37' Забросил в штрафную соперника Каналес на ход Виллиану, но у того не было ни единого шанса в борьбе с двумя высокорослыми защитниками.

36' Пауза в матче. Триппьер получил повреждение на ровном месте и присел на газон. Потребуется ему помощь медиков.

35' Прострелил с фланга Триппьер в штрафную, но здесь первым оказался Песселье и вынес снаряд в центр поля.

34' С фланга Карраско вырезал в штрафную на Гризманна, который не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

33' Долго катают мяч в центре поля хозяева, торопиться им некуда, ведь счет вполне их устраивает.

31' Выиграл подбор в штрафной соперника Де Пауль и пробил по воротам. Отбил перед собой Браво, а добивание Эрмосо оказалось неточным.

30' С левого фланга Карраско прострелил в центр штрафной на Корреа, но тот в окружении двоих защитников не смог пробить по воротам.

29' Диагональ исполнял Де Пауль на правый фланг, куда забегал Триппьер, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

28' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Янник Карраско! Удалось выйти вперед "матрасникам". Все сделал сам Карраско, получил он мяч на левом флангу, ворвался в штрафную, убрал на замахе защитника и мощно пробил точно в ближний верхний угол.

27' По флангу Монтойя забросил вперед на ход Каналесу, но тот выпустил сферу за боковую линию в борьбе с защитником.

26' Отличный пас вырезал Родри в штрафную на Хуанми, но тому пробить в силовой борьбе не поозволил Савич.

25' В центре поля Карраско получил по ногам от Каналеса. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

24' С углового навесил Карраско в центр штрафной, но вышел из ворот Браво и перехватил мяч без проблем.

23' Столкнулись в штрафной гостей Триппьер и Гуадрадо. Потребуется медицинская помощь игроку "Бетиса".

22' Зацепился за мяч в чужой штрафной Суарес и головой сбросил на Гризманна, который пробил с разворота, но не попал в створ ворот.

21' Мягко забросил в штрафную соперника Де Пауль на ход Триппьеру, но того опередил защитник и не позволил пробить.

20' Неудачно разыграли угловой "матрасники", после подачи на ближнюю штангу от Карраско сферу далеко в центр поля вынес Гонсалес.

19' Ворвался в штрафную соперника Гризманн после паса от Корреа и пробил в ближний угол, но Браво смог перевести на угловой.

18' В медленном темпе проходит старт нашей игры, команды присматриваются друг к другу и не спешат раскрываться.

17' Убежал по флангу Триппьер и низом прострелил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.

16' Накрутил соперника на фланге Карраско, покатил в центр, но здесь пробить вторым касанием Корреа не позволил Карвалью.

15' Проникающий пас в штрафную вырезал Каналес на ход Родри, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

14' Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Де Пауль. Потребуется медицинская помощь футболисту.

13' Выиграл подбор на линии чужой штрафной Де Пауль и в попытке пробить по воротам налетел на ногу Карвалью. Судья проигнорировал этот эпизод.

12' Убежал по флангу Карраско и низом прострелил в центр штрафной, где пробил в касание Де Пауль, но мяч полетел точно в руки Браво.

11' Проникающий пас в штрафную Морено отдавал на ход Родри, но не удалось тому догнать снаряд в пределах поля.

9' Сместился с левого фланга к линии штрафной Корреа и попытался закрутить в дальний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

8' С фланга навесил Монтойя в центр штрафной, но здесь выиграл верх Хименес и не позволил пробить сопернику.

7' Прострелил низом в штрафную соперника Каналес в штрафную на Виллина, но того опередил Савич и вынес сферу в аут.

6' Дальний заброс исполнял Химене на левый фланг, куда забегал Корреа, но перехватил этот пас Морено.

5' Убегал по флангу Монтойя и навесил в центр штрафной, где удалось пробить Каналесу, но крайне неточно.

4' Пробивал головой Эрмосо после навеса с угла поля, но мяч полетел слабо и точно в руки голкиперу.

3' Забрасывал в штрафную соперника Коке на ход Суаресу, но того опередил защитник и головой вынес мяч на угловой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красно-синих цветах, гости выбрали себе зелено-белый комплект формы.