  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Бетис

История личных встреч

Атлетико М
Бетис

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

24 матча

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
58.3%
4.2%
9 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
5:1
П
0:1
ТМК
3:0
П
0:2
П
5:0
П
1:0
КК
1:1
КК
2:0
П
2:4
П
2:2
П
0:2
П
0:2
П
2:0
ПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 6 (1) 0.6
Корреа Анхель 3 0.3
Лемар Тома 2 0.2
Карраско Янник 1 0.1
Гризманн Антуан 1 0.1
Кунья Матеус 1 0.1
Врсалько Шиме 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0
Фелиш Жоау 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 5 0.45
Виллиан Жозе 5 (1) 0.45
Иглесиас Борха 3 (1) 0.27
Фекир Набиль 1 0.09
Каналес Серхио 1 0.09
Родри Родриго 1 0.09
Песселья Херман 1 0.09
Морено Алекс 1 0.09
Эрмосо Кике 1 0.09
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 3 1
Хименес Хосе 4 0
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Диего Симеоне 1 1
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Корреа Анхель 2 0
Фелипе Аугусто IV 2 0
Кунья Матеус 2 0
Триппьер Киран 1 0
Эррера Эктор 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 5 0
Фекир Набиль 4 0
Песселья Херман 1 1
Хуанми Мигель 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Гидо Родригес 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Браво Клаудио 1 0
Силва Руи 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
5
26%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
6
43%
4
21%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0
Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1
Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1
Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 11 7 3 1 16 - 9 24
2. Реал Мадрид Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Севилья Заявка 10 6 3 1 17 - 7 21
4. Бетис Заявка 11 6 3 2 19 - 12 21
5. Атлетико М Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
6. Осасуна Заявка 11 5 4 2 14 - 13 19
7. Райо Вальекано Заявка 11 6 1 4 18 - 12 19
8. Атлетик Б Заявка 10 4 5 1 10 - 6 17
9. Барселона Заявка 10 4 3 3 15 - 11 15
10. Эспаньол Заявка 11 3 5 3 11 - 11 14
11. Мальорка Заявка 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Валенсия Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
13. Вильярреал Заявка 10 2 6 2 13 - 10 12
14. Эльче Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15. Сельта Заявка 11 3 1 7 10 - 14 10
16. Алавес Заявка 10 3 0 7 5 - 13 9
17. Гранада Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
18. Кадис Заявка 11 1 5 5 10 - 18 8
19. Леванте Заявка 11 0 6 5 11 - 20 6
20. Хетафе Заявка 11 0 3 8 4 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2. Барселона Заявка 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 5 4 1 0 4 - 0 13
4. Севилья Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
5. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
6. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8. Атлетико М Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
10. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
11. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
12. Валенсия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
13. Эльче Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Леванте Заявка 5 0 4 1 6 - 8 4
18. Кадис Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
19. Сельта Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
20. Хетафе Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Бетис Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Атлетик Б Заявка 5 1 4 0 3 - 2 7
8. Сельта Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Кадис Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
10. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
11. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 11 4
12. Вильярреал Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
13. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
14. Эспаньол Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
16. Гранада Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
20. Хетафе Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2021, осталось 2 дня 10 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Атлетико М 88.9% (32)
    X 11.1% (4)
    Бетис 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Бетис
    1.60
    4.25
    7.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетико М - Бетис онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Бетис

    Исход игры
    Атлетико М
    88.9% (32)
    Ничья
    11.1% (4)
    Бетис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (17)
    Меньше
    52.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    47.22% (17)
    Нет
    52.78% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    38.9% (14)
    2:1 Атлетико М
    33.3% (12)
    1:0 Атлетико М
    8.3% (3)
    3:0 Атлетико М
    5.6% (2)
    2:2 Ничья
    5.6% (2)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей для ставок АПЛ
    1500 рублей для новых игроков!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    30 000 рублей бонусы!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     