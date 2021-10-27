Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Ванда Метрополитано
История личных встреч
Атлетико М
Бетис
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
24 матча
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
58.3%
4.2%
9 побед 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|6 (1)
|0.6
|Корреа Анхель
|3
|0.3
|Лемар Тома
|2
|0.2
|Карраско Янник
|1
|0.1
|Гризманн Антуан
|1
|0.1
|Кунья Матеус
|1
|0.1
|Врсалько Шиме
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
|Фелиш Жоау
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|5
|0.45
|Виллиан Жозе
|5 (1)
|0.45
|Иглесиас Борха
|3 (1)
|0.27
|Фекир Набиль
|1
|0.09
|Каналес Серхио
|1
|0.09
|Родри Родриго
|1
|0.09
|Песселья Херман
|1
|0.09
|Морено Алекс
|1
|0.09
|Эрмосо Кике
|1
|0.09
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Эрмосо Марио
|3
|1
|Хименес Хосе
|4
|0
|Фелиш Жоау
|2
|1
|Суарес Луис
|3
|0
|Карраско Янник
|3
|0
|Диего Симеоне
|1
|1
|Коке Хорхе
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Лемар Тома
|2
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Фелипе Аугусто IV
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Триппьер Киран
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|5
|0
|Фекир Набиль
|4
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Гидо Родригес
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Каналес Серхио
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
7%
2
11%
1-15
2
14%
5
26%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
6
43%
4
21%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
4
33%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0
Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1
Бетис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бетис - Валенсия 4:1 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Бетис - Байер Л 1:1 Алавес - Бетис 0:1
Вильярреал - Бетис 2:0 Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2 Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Севилья
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|4.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|6.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 13
|19
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 12
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 6
|17
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|11.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|13 - 10
|12
|14.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 14
|10
|16.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|5 - 13
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|18.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|11 - 20
|6
|20.
|Хетафе
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|4 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|4 - 0
|13
|4.
|Севилья
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|12.
|Валенсия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Осасуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Бетис
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|10.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
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Прогнозы на матч Атлетико М - Бетис
Исход игры
Атлетико М
88.9% (32)
Ничья
11.1% (4)
Бетис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (17)
Меньше
52.78% (19)
Обе команды забьют
Да
47.22% (17)
Нет
52.78% (19)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
38.9% (14)
2:1 Атлетико М
33.3% (12)
1:0 Атлетико М
8.3% (3)
3:0 Атлетико М
5.6% (2)
2:2 Ничья
5.6% (2)
1:1 Ничья
5.6% (2)
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