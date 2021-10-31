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Аргентина: Лига професьональ 2021

Унион Санта-Фе
2:1
Перерыв
Росарио Сентраль
0'
1:0
1' Гол
Mauro Luna Diale
21' Желтая карточка
Michael Covea
2:0
25' Гол
Imanol Machuca
2:1
31' Гол
Рубен Марко
39' Желтая карточка
Enzo Roldan
42' Желтая карточка
Gino Infantino
45' Желтая карточка
Ricardo Garay
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
28
Juan
Portillo
3
Корвалан
Клаудио
39
Imanol
Machuca
30
Juan
Ignacio
Nardoni
8
Enzo
Roldan
15
Gaston
Gonzalez2
23
Mauro
Luna
Diale
9
Фернандо
Андре
Маркес
19
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
48
Ricardo
Garay
3
Lautaro
Blanco
27
Gino
Infantino
6
Leandro
Desábato
III
30
Michael
Covea
18
Francesco
Lo
Celso
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
Унион Санта-Фе
4-4-2
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

КДМЭП
2:2
С
0:0
С
0:4
С
1:0
ТМК
0:1
ТМК
0:2
ТМК
0:1
П
2:0
П
0:1
НБ
0:1
НБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Gonzalez2 4 0.21
Mauro Luna Diale 4 0.21
Фернандо Андре Маркес 2 0.11
Juan Manuel Garcia 2 0.11
Franco Calderon 2 0.11
Nicolas Cordero 2 (1) 0.11
Martin Ezequiel Canete 1 0.05
Cristian Insaurralde 1 0.05
Emanuel Britez 1 0.05
Imanol Machuca 1 0.05
Lucas Esquivel 1 0.05
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Federico Vera 0 0
Корвалан Клаудио 0 0
Enzo Roldan 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 8 0.42
Lucas Emanuel Gamba 4 0.21
Gaston Avilla 3 0.16
Gino Infantino 3 0.16
Emiliano Vecchio 2 0.11
Damian Alberto Martinez 1 0.05
Alan Marinelli 1 0.05
Luciano Ferreyra 1 0.05
Luca Martinez Dupuy 1 0.05
Каральо Милтон 1 0.05
Facundo Almada 1 0.05
Russo Cordero 1 0.05
Lautaro Blanco 0 0
Diego Zabala 0 0
Michael Covea 0 0
Nicolas Ferreyra 0 0
Pedro Ojeda 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корвалан Клаудио 6 0
Emanuel Britez 4 1
Juan Portillo 3 1
Franco Calderon 2 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Lucas Esquivel 1 1
Juan Manuel Garcia 2 0
Enzo Roldan 2 0
Nicolas Penailillo 1 0
Cristian Insaurralde 1 0
Marco Borgnino 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Gaston Gonzalez2 1 0
Daniel Juarez 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Vecchio 4 1
Damian Alberto Martinez 5 0
Pedro Ojeda 5 0
Gaston Avilla 3 1
Facundo Almada 3 0
Ricardo Garay 3 0
Gino Infantino 3 0
Рубен Марко 2 0
Diego Zabala 2 0
Michael Covea 2 0
Fernando Torrent 2 0
Francesco Lo Celso 2 0
Nicolas Ferreyra 0 1
Броун Хорхе 1 0
Leandro Desábato III 1 0
Alan Marinelli 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Rafael Sangiovani 1 0
Julio Luques 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
10%
1
7%
1-15
4
40%
2
13%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
3
20%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
0
0%
4
27%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
8
53%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Забито

20
27
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
1
5%
5
19%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
4
20%
3
11%
31-45
3
15%
3
11%
46-60
5
25%
2
7%
61-75
5
25%
10
37%
76-90

Пропущено

25
24
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
3
12%
1
4%
1-15
5
20%
3
13%
16-30
3
12%
8
33%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
6
24%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2
Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2
Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль - Тачира 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 13 3 2 37 - 12 42
2. Тальерес Кордоба 19 11 3 5 28 - 19 36
3. Ланус 19 10 4 5 34 - 29 34
4. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
5. Дефенса и Хустисия 19 8 7 4 27 - 18 31
6. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
7. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
8. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
9. Химнасия Ла-Плата 19 7 7 5 17 - 18 28
10. Индепендьенте Авельянеда 18 7 7 4 19 - 16 28
11. Эстудиантес Ла Плата 18 7 6 5 27 - 20 27
12. Годой Крус 0:1 19 7 5 7 28 - 24 26
13. Унион Санта-Фе 2:1 19 7 4 8 22 - 26 25
14. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
15. Росарио Сентраль 1:2 19 7 3 9 27 - 27 24
16. Расинг Авельянеда 19 5 8 6 16 - 14 23
17. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
18. Атлетико Платенсе 19 5 8 6 24 - 23 23
19. Атлетико Тукуман 19 5 6 8 20 - 30 21
20. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
21. Сан-Лоренсо 1:0 19 5 5 9 17 - 25 20
22. Банфилд 19 3 9 7 15 - 22 18
23. Ньюэллс Олд Бойз 18 4 5 9 18 - 26 17
24. Патронато Парана 18 3 8 7 18 - 24 17
25. Арсенал Саранди 19 3 7 9 8 - 23 16
26. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
3. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Ланус 10 4 4 2 18 - 15 16
9. Годой Крус 0:1 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 1:2 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Унион Санта-Фе 2:1 10 4 2 4 13 - 10 14
16. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
17. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
18. Сан-Лоренсо 1:0 9 4 2 3 11 - 9 14
19. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
20. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
21. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
22. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
23. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
24. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
25. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
4. Тальерес Кордоба 10 4 2 4 13 - 15 14
5. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
6. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
13. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
14. Унион Санта-Фе 2:1 9 3 2 4 9 - 16 11
15. Годой Крус 0:1 9 3 1 5 12 - 13 10
16. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
17. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
18. Росарио Сентраль 1:2 10 2 3 5 13 - 17 9
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 1:0 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
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Унион Санта-Фе
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Росарио Сентраль
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