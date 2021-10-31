Аргентина: Лига професьональ 2021
2:1
Перерыв
1:0
1' ГолMauro Luna Diale
21' Желтая карточкаMichael Covea
2:0
25' ГолImanol Machuca
2:1
31' ГолРубен Марко
39' Желтая карточкаEnzo Roldan
42' Желтая карточкаGino Infantino
45' Желтая карточкаRicardo Garay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
41 Julio Luques
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
1'
1:0
21'
25'
31'
2:1
39'
42'
45'
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Gonzalez2
|4
|0.21
|Mauro Luna Diale
|4
|0.21
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.11
|Juan Manuel Garcia
|2
|0.11
|Franco Calderon
|2
|0.11
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.11
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.05
|Cristian Insaurralde
|1
|0.05
|Emanuel Britez
|1
|0.05
|Imanol Machuca
|1
|0.05
|Lucas Esquivel
|1
|0.05
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|8
|0.42
|Lucas Emanuel Gamba
|4
|0.21
|Gaston Avilla
|3
|0.16
|Gino Infantino
|3
|0.16
|Emiliano Vecchio
|2
|0.11
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.05
|Alan Marinelli
|1
|0.05
|Luciano Ferreyra
|1
|0.05
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.05
|Каральо Милтон
|1
|0.05
|Facundo Almada
|1
|0.05
|Russo Cordero
|1
|0.05
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Diego Zabala
|0
|0
|Michael Covea
|0
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|0
|Pedro Ojeda
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|6
|0
|Emanuel Britez
|4
|1
|Juan Portillo
|3
|1
|Franco Calderon
|2
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Lucas Esquivel
|1
|1
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|Cristian Insaurralde
|1
|0
|Marco Borgnino
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Vecchio
|4
|1
|Damian Alberto Martinez
|5
|0
|Pedro Ojeda
|5
|0
|Gaston Avilla
|3
|1
|Facundo Almada
|3
|0
|Ricardo Garay
|3
|0
|Gino Infantino
|3
|0
|Рубен Марко
|2
|0
|Diego Zabala
|2
|0
|Michael Covea
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Francesco Lo Celso
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|1
|Броун Хорхе
|1
|0
|Leandro Desábato III
|1
|0
|Alan Marinelli
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|Julio Luques
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
10%
1
7%
1-15
4
40%
2
13%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
0
0%
4
27%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
8
53%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Забито
20
27
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
1
5%
5
19%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
4
20%
3
11%
31-45
3
15%
3
11%
46-60
5
25%
2
7%
61-75
5
25%
10
37%
76-90
Пропущено
25
24
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
3
12%
1
4%
1-15
5
20%
3
13%
16-30
3
12%
8
33%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
4
16%
3
13%
61-75
6
24%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2
Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2
Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль - Тачира 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|13
|3
|2
|37 - 12
|42
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|3
|5
|28 - 19
|36
|3.
|Ланус
|19
|10
|4
|5
|34 - 29
|34
|4.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|7
|4
|27 - 15
|31
|5.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|7
|4
|27 - 18
|31
|6.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|7.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|8.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|7
|7
|5
|17 - 18
|28
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|19 - 16
|28
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|12.
|Годой Крус
|0:1
|19
|7
|5
|7
|28 - 24
|26
|13.
|Унион Санта-Фе
|2:1
|19
|7
|4
|8
|22 - 26
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|1:2
|19
|7
|3
|9
|27 - 27
|24
|16.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|17.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|18.
|Атлетико Платенсе
|19
|5
|8
|6
|24 - 23
|23
|19.
|Атлетико Тукуман
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|20.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|21.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|19
|5
|5
|9
|17 - 25
|20
|22.
|Банфилд
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|18 - 26
|17
|24.
|Патронато Парана
|18
|3
|8
|7
|18 - 24
|17
|25.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|7
|9
|8 - 23
|16
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|3.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Ланус
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|Годой Крус
|0:1
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|1:2
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|2:1
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|16.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|20.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|22.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|23.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|24.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|25.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|2:1
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|15.
|Годой Крус
|0:1
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|17.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|18.
|Росарио Сентраль
|1:2
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|1:0
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2