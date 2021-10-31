Аргентина: Лига професьональ 2021
0:0
Первый тайм: 20'
8' Желтая карточкаMarco Campagnaro
55
Tomas
Jacob
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Tomas JacobЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
56 Roman Bravo
-
Главный тренер: Adrian Blas Taffarel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
11 Gaston Togni
-
26 Zarza
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
-
36 David Sayago
-
Главный тренер: Julio Falcioni
Ход матча
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|5
|0.26
|Игнасио Скокко
|4
|0.21
|Juan Fernando Garro
|2
|0.11
|Кристальдо Хонатан
|2 (1)
|0.11
|Justo Giani
|1
|0.05
|Maximiliano Comba
|1
|0.05
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.05
|Manuel Capasso
|1
|0.05
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.05
|Белуччи Фернандо
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|7
|0.37
|Alan Sonora
|3
|0.16
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.16
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.05
|Lucas Daniel Romero
|1
|0.05
|Ayrton Costa
|1
|0.05
|Rodrigo Marquez
|1
|0.05
|Braian Martinez
|1
|0.05
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Alan Velasco
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|6
|0
|Игнасио Скокко
|4
|1
|Juan Sforza
|5
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Franco Negri
|3
|0
|Jeronimo Cacciabue
|3
|0
|Mateo Maccari
|3
|0
|Биттоло Мариано
|2
|0
|Nicolas Castro
|2
|0
|Alan Aguerre
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|2
|0
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Manuel Capasso
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Francisco Gonzalez2
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бланко Доминго
|5
|2
|Sergio Barreto
|5
|1
|Инсаурральде Хуан
|5
|0
|Alan Velasco
|5
|0
|Lucas Daniel Romero
|4
|0
|Соса Себастьян
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
1
11%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
2
22%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
3
21%
5
56%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
3
50%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
19
20
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
3
16%
7
35%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
25
15
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
20%
3
20%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
6
24%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Палестино 3:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сантос 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|13
|3
|2
|37 - 12
|42
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|3
|5
|28 - 19
|36
|3.
|Ланус
|19
|10
|4
|5
|34 - 29
|34
|4.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|7
|4
|27 - 15
|31
|5.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|7
|4
|27 - 18
|31
|6.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|19
|7
|8
|4
|19 - 16
|29
|8.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|9.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|7
|7
|5
|17 - 18
|28
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|12.
|Годой Крус
|19
|7
|5
|7
|28 - 24
|26
|13.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|4
|8
|23 - 26
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|19
|7
|3
|9
|27 - 28
|24
|16.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|17.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|18.
|Атлетико Платенсе
|19
|5
|8
|6
|24 - 23
|23
|19.
|Атлетико Тукуман
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|20.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|21.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|5
|9
|17 - 25
|20
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|19
|4
|6
|9
|18 - 26
|18
|23.
|Банфилд
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|24.
|Патронато Парана
|18
|3
|8
|7
|18 - 24
|17
|25.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|7
|9
|8 - 23
|16
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|3.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Ланус
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|16.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|20.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|22.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|23.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|24.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|25.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|15.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|17.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|18.
|Росарио Сентраль
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2