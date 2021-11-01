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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
9' Желтая карточка
Marco Campagnaro
72' Вторая желтая карточка
Marco Campagnaro
90' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
1:0
90' Гол
Roman Bravo
90'+6
12
Ramiro
Macagno
55
Tomas
Jacob
15
Diego
Calcaterra
6
Jose
Maria
Canale
52
Marco
Campagnaro
8
Перес
Пабло
II
31
Jeronimo
Cacciabue
43
Бенитес
Валентин
36
Nicolas
Castro
33
Maximiliano
Comba
32
Игнасио
Скокко
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
3
Thomas
Ortega
21
Carlos
Benavidez
29
Lucas
Daniel
Romero
7
Роа
Андрес
Фелипе
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте Авельянеда

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:2
С
2:3
С
2:2
С
0:1
П
2:4
П
2:3
ТМ(
0:0
П
1:3
П
0:0
П
1:2
ПА
1:1
ПА
4:0
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
4:1
ПА
1:0
ПА
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 5 0.26
Игнасио Скокко 4 0.21
Juan Fernando Garro 2 0.11
Кристальдо Хонатан 2 (1) 0.11
Justo Giani 1 0.05
Maximiliano Comba 1 0.05
Gabriel Compagnucci 1 0.05
Manuel Capasso 1 0.05
Facundo Mansilla Zahir 1 0.05
Roman Bravo 1 0.05
Белуччи Фернандо 0 0
Биттоло Мариано 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 7 0.37
Alan Sonora 3 0.16
Роа Андрес Фелипе 3 0.16
Бустос Фабрисио 1 0.05
Инсаурральде Хуан 1 0.05
Lucas Daniel Romero 1 0.05
Ayrton Costa 1 0.05
Rodrigo Marquez 1 0.05
Braian Martinez 1 0.05
Паласиос Себастьян 0 0
Alan Velasco 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Thomas Ortega 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 6 0
Игнасио Скокко 4 1
Juan Sforza 5 0
Julian Fernandez II 3 0
Franco Negri 3 0
Jeronimo Cacciabue 3 0
Mateo Maccari 3 0
Marco Campagnaro 1 1
Биттоло Мариано 2 0
Nicolas Castro 2 0
Alan Aguerre 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Facundo Mansilla Zahir 2 0
Кристальдо Хонатан 0 1
Перес Пабло II 1 0
Manuel Capasso 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Justo Giani 1 0
Francisco Gonzalez2 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бланко Доминго 5 2
Sergio Barreto 5 1
Инсаурральде Хуан 6 0
Alan Velasco 5 0
Lucas Daniel Romero 4 0
Соса Себастьян 3 0
Thomas Ortega 3 0
Ayrton Costa 3 0
Роа Андрес Фелипе 2 0
Ромеро Сильвио 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Joaquin Laso 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Javier Ostachuk 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
8%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
1
11%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
3
21%
6
60%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
3
50%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

20
20
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
15%
7
35%
31-45
3
15%
3
15%
46-60
5
25%
4
20%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Пропущено

25
16
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
20%
3
19%
31-45
4
16%
2
13%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
6
24%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Палестино 3:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сантос 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:1 19 13 4 2 38 - 13 43
2. Тальерес Кордоба 19 11 3 5 28 - 19 36
3. Ланус 19 10 4 5 34 - 29 34
4. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
5. Дефенса и Хустисия 19 8 7 4 27 - 18 31
6. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
7. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
8. Химнасия Ла-Плата 19 7 7 5 17 - 18 28
9. Индепендьенте Авельянеда 19 7 7 5 19 - 17 28
10. Эстудиантес Ла Плата 1:1 19 7 7 5 28 - 21 28
11. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
12. Годой Крус 19 7 5 7 28 - 24 26
13. Унион Санта-Фе 19 7 4 8 23 - 26 25
14. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
15. Росарио Сентраль 19 7 3 9 27 - 28 24
16. Расинг Авельянеда 19 5 8 6 16 - 14 23
17. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
18. Атлетико Платенсе 19 5 8 6 24 - 23 23
19. Атлетико Тукуман 19 5 6 8 20 - 30 21
20. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
21. Ньюэллс Олд Бойз 19 5 5 9 19 - 26 20
22. Сан-Лоренсо 19 5 5 9 17 - 25 20
23. Банфилд 19 3 9 7 15 - 22 18
24. Патронато Парана 18 3 8 7 18 - 24 17
25. Арсенал Саранди 19 3 7 9 8 - 23 16
26. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:1 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
3. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Ланус 10 4 4 2 18 - 15 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
16. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
17. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
18. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 2 4 13 - 14 14
19. Эстудиантес Ла Плата 1:1 9 3 5 1 13 - 7 14
20. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
21. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
22. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
23. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
24. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
25. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:1 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
4. Тальерес Кордоба 10 4 2 4 13 - 15 14
5. Эстудиантес Ла Плата 1:1 10 4 2 4 15 - 14 14
6. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
13. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
14. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
15. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
16. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
17. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
18. Росарио Сентраль 10 2 3 5 13 - 18 9
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    9'
    Marco Campagnaro получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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