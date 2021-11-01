Аргентина: Лига професьональ 2021
1:1
Конец матча
6' Желтая карточкаЗидан Энцо
0:1
45' ГолРохас Роберт
1:1
51' ГолLeandro Diaz III
72' Желтая карточкаПеллегрини Матиас
80' Желтая карточкаТобио Фернандо
28
Пенья
Фелипе
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Айови ХаймеНападающий
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Пенья ФелипеЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
-
16 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
Ход матча
6'
45'
51'
80'
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Ривер Плейт
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
23 матча
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Мануэль
|7
|0.37
|Gustavo Del Prete
|5
|0.26
|Juan Apaolaza
|4
|0.21
|Leandro Diaz III
|3
|0.16
|Leonardo Godoy
|2
|0.11
|Ногера Фабьян
|2
|0.11
|Пеллегрини Матиас
|2 (1)
|0.11
|Айови Хайме
|1
|0.05
|Паскини Николас
|1
|0.05
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Nicolas Palavecino
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|11
|0.58
|Ромеро Брайан
|7
|0.37
|Де ла Крус Николас
|4
|0.21
|Суарес Матиас
|3
|0.16
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.16
|Сукулини Бруно
|2
|0.11
|Рохас Роберт
|2
|0.11
|Перес Энцо
|2
|0.11
|Зидан Энцо
|1
|0.05
|Диас Пауло
|1
|0.05
|Анхилери Фабрисио
|0
|0
|Палавесино Агустин
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|6
|0
|Ногера Фабьян
|4
|0
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Juan Apaolaza
|4
|0
|Пеллегрини Матиас
|4
|0
|Айови Хайме
|3
|0
|Тобио Фернандо
|2
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Агиррегарай Матиас
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Gustavo Del Prete
|1
|0
|Bautista Kociubinski
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|5
|0
|Каско Милтон
|4
|0
|Сукулини Бруно
|4
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Пенья Фелипе
|1
|1
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Зидан Энцо
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
14%
2
12%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
6
35%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
6
43%
3
18%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
19
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
7%
2
11%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Забито
29
36
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
3
10%
4
11%
1-15
5
17%
2
6%
16-30
4
14%
9
25%
31-45
5
17%
6
17%
46-60
4
14%
8
22%
61-75
8
28%
7
19%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
20%
3
20%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
8
40%
2
13%
61-75
2
10%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Митре 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альварадо - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Темперлей 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 2:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2
Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Уракан 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|13
|4
|2
|38 - 13
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|3
|5
|28 - 19
|36
|3.
|Ланус
|19
|10
|4
|5
|34 - 29
|34
|4.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|7
|4
|27 - 15
|31
|5.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|7
|4
|27 - 18
|31
|6.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|7.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|7
|7
|5
|17 - 18
|28
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|19
|7
|7
|5
|28 - 21
|28
|11.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|12.
|Годой Крус
|19
|7
|5
|7
|28 - 24
|26
|13.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|4
|8
|23 - 26
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|19
|7
|3
|9
|27 - 28
|24
|16.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|17.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|18.
|Атлетико Платенсе
|19
|5
|8
|6
|24 - 23
|23
|19.
|Атлетико Тукуман
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|20.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|5
|5
|9
|19 - 26
|20
|22.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|5
|9
|17 - 25
|20
|23.
|Банфилд
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|24.
|Патронато Парана
|18
|3
|8
|7
|18 - 24
|17
|25.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|7
|9
|8 - 23
|16
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|3.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Ланус
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|16.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|20.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|21.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|22.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|23.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|24.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|25.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|15.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|17.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|18.
|Росарио Сентраль
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2