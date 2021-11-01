  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Эстудиантес Ла Плата
1:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
6' Желтая карточка
Зидан Энцо
0:1
45' Гол
Рохас Роберт
1:1
51' Гол
Leandro Diaz III
72' Желтая карточка
Пеллегрини Матиас
80' Желтая карточка
Тобио Фернандо
90'+6
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
2
Тобио
Фернандо
18
Ногера
Фабьян
13
Агиррегарай
Матиас
8
Сукуи
Фернандо
5
David
Ayala
17
Кастро
Мануэль
10
Gustavo
Del
Prete
9
Leandro
Diaz
III
1
Армани
Франко
2
Рохас
Роберт
28
Пенья
Фелипе
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
31
Симон
Сантьяго
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
8
Палавесино
Агустин
30
Рольхейсер
Бенхамин
9
Альварес
Хулиан
Эстудиантес Ла Плата
5-3-2
Ривер Плейт
4-4-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Ривер Плейт

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

23 матча

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
2:1
С
0:2
К
2:0
С
1:0
С
2:0
П
1:1
П
2:1
ТМ(
0:0
П
0:1
КС
3:2
КС
1:2
П
0:0
ТМ(
1:1
П
1:2
П
1:0
П
0:2
ПА
1:1
ПА
0:4
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:1
ПАК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Мануэль 7 0.37
Gustavo Del Prete 5 0.26
Juan Apaolaza 4 0.21
Leandro Diaz III 3 0.16
Leonardo Godoy 2 0.11
Ногера Фабьян 2 0.11
Пеллегрини Матиас 2 (1) 0.11
Айови Хайме 1 0.05
Паскини Николас 1 0.05
Сукуи Фернандо 0 0
Franco Zapiola 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Nicolas Palavecino 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 11 0.58
Ромеро Брайан 7 0.37
Де ла Крус Николас 4 0.21
Суарес Матиас 3 0.16
Карраскаль Хорхе 3 0.16
Сукулини Бруно 2 0.11
Рохас Роберт 2 0.11
Перес Энцо 2 0.11
Зидан Энцо 1 0.05
Диас Пауло 1 0.05
Анхилери Фабрисио 0 0
Палавесино Агустин 0 0
Каско Милтон 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 6 0
Ногера Фабьян 4 0
Jorge Rodriguez I 4 0
Juan Apaolaza 4 0
Пеллегрини Матиас 4 0
Айови Хайме 3 0
Тобио Фернандо 2 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Паскини Николас 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Рохель Агустин 2 0
Агиррегарай Матиас 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Gustavo Del Prete 1 0
Bautista Kociubinski 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 5 0
Каско Милтон 4 0
Сукулини Бруно 4 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Диас Пауло 3 0
Пенья Фелипе 1 1
Ромеро Брайан 2 0
Армани Франко 2 0
Анхилери Фабрисио 2 0
Agustin Fontana 2 0
Зидан Энцо 2 0
Парадела Хосе 2 0
Виго Алекс 2 0
Рольхейсер Бенхамин 2 0
Суарес Матиас 1 0
Пинола Хавьер II 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
14%
2
12%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
6
35%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
6
43%
3
18%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
7%
2
11%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
4
27%
4
21%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
21%
1
14%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Забито

29
36
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
3
10%
4
11%
1-15
5
17%
2
6%
16-30
4
14%
9
25%
31-45
5
17%
6
17%
46-60
4
14%
8
22%
61-75
8
28%
7
19%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
4
20%
3
20%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
8
40%
2
13%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Митре 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альварадо - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Темперлей 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо 2:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Каравел 2:3 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Бубали - Ривер Плейт 0:5 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2
Ривер Плейт - Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Уракан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 13 4 2 38 - 13 43
2. Тальерес Кордоба 19 11 3 5 28 - 19 36
3. Ланус 19 10 4 5 34 - 29 34
4. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
5. Дефенса и Хустисия 19 8 7 4 27 - 18 31
6. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
7. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
8. Химнасия Ла-Плата 19 7 7 5 17 - 18 28
9. Индепендьенте Авельянеда 19 7 7 5 19 - 17 28
10. Эстудиантес Ла Плата 19 7 7 5 28 - 21 28
11. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
12. Годой Крус 19 7 5 7 28 - 24 26
13. Унион Санта-Фе 19 7 4 8 23 - 26 25
14. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
15. Росарио Сентраль 19 7 3 9 27 - 28 24
16. Расинг Авельянеда 19 5 8 6 16 - 14 23
17. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
18. Атлетико Платенсе 19 5 8 6 24 - 23 23
19. Атлетико Тукуман 19 5 6 8 20 - 30 21
20. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
21. Ньюэллс Олд Бойз 19 5 5 9 19 - 26 20
22. Сан-Лоренсо 19 5 5 9 17 - 25 20
23. Банфилд 19 3 9 7 15 - 22 18
24. Патронато Парана 18 3 8 7 18 - 24 17
25. Арсенал Саранди 19 3 7 9 8 - 23 16
26. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
3. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Ланус 10 4 4 2 18 - 15 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
16. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
17. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
18. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 2 4 13 - 14 14
19. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
20. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
21. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
22. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
23. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
24. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
25. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
4. Тальерес Кордоба 10 4 2 4 13 - 15 14
5. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
6. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
13. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
14. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
15. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
16. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
17. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
18. Росарио Сентраль 10 2 3 5 13 - 18 9
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Рохас Роберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Энцо Фернандес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт онлайн


 

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 