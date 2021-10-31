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США: МЛС 2021

2021
Орландо Сити
1:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Нэшвилл
0'
1:0
18' Гол
Дайк Дэрил
40' Желтая карточка
Циммерман Уолкер
49' Желтая карточка
Мендес Джегсон
1:1
53' Гол
Мукхтар Хани
55' Желтая карточка
 56'
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
3
Мас
Эмануэль
9
Мюллер
Крис
11
Урсо
Жуниор
8
Мендес
Джегсон
10
Перейра
Маурисио
18
Дайк
Дэрил
17
Нани
Луиш
1
Уиллис
Джо
5
Махер
Джек
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
12
Джонстон
Алистер
8
Леаль
Рэндэлл
20
Годой
Анибал
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
Орландо Сити
4-4-2
Нэшвилл
3-4-2-1

История личных встреч

Орландо Сити
Нэшвилл

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:2
М
1:1
М
2:3
М
1:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нани Луиш 10 (2) 0.3
Дайк Дэрил 9 (3) 0.27
Мишель Бенжи 4 0.12
Урсо Жуниор 4 0.12
Акинделе Тешо 3 0.09
Мюллер Крис 3 0.09
Ван дер Ватер Силвестр 3 0.09
Янссон Робин 3 0.09
Тейшейра Руан 2 0.06
Карлос Антонио 2 0.06
Перея Андрес 2 0.06
Перейра Маурисио 1 0.03
Смит Кайл 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Мас Эмануэль 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 14 (1) 0.42
Сапонг Чарльз 12 0.36
Леаль Рэндэлл 8 0.24
Циммерман Уолкер 3 0.09
Мьюл Алекс 3 (1) 0.09
Кадис Хондер 2 0.06
Хакенсон Люк 2 0.06
Риос Даниэль 1 0.03
Ake Arnaud Loba 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
Джонстон Алистер 1 0.03
Анибаба Жалил 1 0.03
Данлади Абу 1 0.03
Анунга Брайан 1 0.03
Кастелланос Роберт 1 0.03
Ловитц Дэниел 0 0
Маккарти Дакс 0 0
David Romney 0 0
Годой Анибал 0 0
Баджи Доминик 0 0
Нилис Дилан 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 6 1
Шлегель Родриго 6 0
Янссон Робин 6 0
Мюллер Крис 6 0
Урсо Жуниор 5 0
Перейра Маурисио 5 0
Нани Луиш 3 1
Перея Андрес 3 1
Мендес Джегсон 4 0
Смит Кайл 4 0
Мишель Бенжи 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Росель Ориоль 2 0
Дезарт Джои 2 0
Гальесе Педро 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Акинделе Тешо 1 0
Raul Aguilera 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 6 1
Годой Анибал 6 0
Ловитц Дэниел 6 0
Мукхтар Хани 6 0
Мьюл Алекс 5 0
Хакенсон Люк 5 0
Анунга Брайан 4 0
Циммерман Уолкер 2 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Лаграсса Мэтт 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Сапонг Чарльз 1 0
Уиллис Джо 1 0
Ake Arnaud Loba 1 0
Нилис Дилан 1 0
Махер Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
20
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
4
14%
2
10%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
5
17%
7
35%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
2
15%
76-90

Забито

20
34
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
20%
7
21%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
3
15%
5
15%
31-45
4
20%
4
12%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
7
35%
8
24%
76-90

Пропущено

29
17
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
10%
5
29%
29%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
8
28%
3
18%
31-45
3
10%
3
18%
46-60
7
24%
2
12%
61-75
5
17%
3
18%
76-90

Забито

49
54
23 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 13
3 Не забивали 9
8
16%
9
17%
1-15
6
12%
6
11%
16-30
9
18%
9
17%
31-45
11
22%
6
11%
46-60
3
6%
9
17%
61-75
12
24%
15
28%
76-90

Пропущено

45
30
19 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 19
6
13%
6
20%
1-15
4
9%
5
17%
16-30
9
20%
5
17%
31-45
5
11%
6
20%
46-60
11
24%
3
10%
61-75
10
22%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Торонто - Орландо Сити 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Нэшвилл 1:1 Заявка 33 12 17 4 54 - 32 53
3. Нью-Йорк Сити Заявка 33 14 8 11 55 - 35 50
4. Филадельфия Юнион Заявка 32 13 11 8 45 - 34 50
5. Орландо Сити 1:1 Заявка 33 12 12 9 48 - 48 48
6. Атланта Юнайтед Заявка 32 12 11 9 43 - 36 47
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 32 13 7 12 38 - 32 46
8. Коламбус Кру Заявка 33 12 8 13 44 - 45 44
9. Ди Си Юнайтед Заявка 33 13 5 15 53 - 53 44
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 32 11 10 11 44 - 42 43
11. Интер Майами Заявка 33 11 5 17 35 - 53 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто Заявка 33 6 10 17 38 - 63 28
14. Цинциннати Заявка 32 4 8 20 36 - 70 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 32 17 7 8 57 - 36 58
2. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 33 16 10 7 46 - 33 58
4. Портленд Тимберс Заявка 32 15 4 13 50 - 51 49
5. Миннесота Юнайтед Заявка 33 13 9 11 39 - 41 48
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 32 12 11 9 43 - 43 47
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 32 13 7 12 46 - 50 46
8. Реал Солт-Лейк Заявка 32 13 6 13 53 - 51 45
9. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Даллас Заявка 33 7 11 15 46 - 55 32
12. Хьюстон Динамо Заявка 33 6 12 15 36 - 52 30
13. Остин Заявка 32 8 4 20 32 - 52 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
3. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
4. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
5. Нэшвилл 1:1 Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
7. Орландо Сити 1:1 Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
8. Коламбус Кру Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
2. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
3. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
5. Реал Солт-Лейк Заявка 16 9 4 3 29 - 18 31
6. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
12. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл 1:1 Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
4. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
6. Орландо Сити 1:1 Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
9. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 5 3 8 20 - 31 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 16 2 2 12 8 - 28 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    55'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Мукхтар Хани бьет в цель!
  • Желтая карточка
    49'
    Мендес Джегсон получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Циммерман Уолкер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Дайк Дэрил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Нэшвилл
2.34
4.47
3.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орландо Сити 1:1 Нэшвилл онлайн


 

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