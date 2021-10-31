США: МЛС 2021
1:1
Второй тайм: 56'
Стадион: Exploria Stadium
1:0
18' ГолДайк Дэрил
40' Желтая карточкаЦиммерман Уолкер
49' Желтая карточкаМендес Джегсон
1:1
53' ГолМукхтар Хани
11
Урсо
Жуниор
18
Дайк
Дэрил
17
Нани
Луиш
20
Годой
Анибал
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
15 Миллер ЭрикПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Нилис ДиланПолузащитник
-
99 Кадис ХондерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
18'
1:0
40'
49'
53'
1:1
55'
История личных встреч
Орландо Сити
Нэшвилл
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нани Луиш
|10 (2)
|0.3
|Дайк Дэрил
|9 (3)
|0.27
|Мишель Бенжи
|4
|0.12
|Урсо Жуниор
|4
|0.12
|Акинделе Тешо
|3
|0.09
|Мюллер Крис
|3
|0.09
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.09
|Янссон Робин
|3
|0.09
|Тейшейра Руан
|2
|0.06
|Карлос Антонио
|2
|0.06
|Перея Андрес
|2
|0.06
|Перейра Маурисио
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Мас Эмануэль
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|14 (1)
|0.42
|Сапонг Чарльз
|12
|0.36
|Леаль Рэндэлл
|8
|0.24
|Циммерман Уолкер
|3
|0.09
|Мьюл Алекс
|3 (1)
|0.09
|Кадис Хондер
|2
|0.06
|Хакенсон Люк
|2
|0.06
|Риос Даниэль
|1
|0.03
|Ake Arnaud Loba
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|Джонстон Алистер
|1
|0.03
|Анибаба Жалил
|1
|0.03
|Данлади Абу
|1
|0.03
|Анунга Брайан
|1
|0.03
|Кастелланос Роберт
|1
|0.03
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|David Romney
|0
|0
|Годой Анибал
|0
|0
|Баджи Доминик
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|6
|1
|Шлегель Родриго
|6
|0
|Янссон Робин
|6
|0
|Мюллер Крис
|6
|0
|Урсо Жуниор
|5
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Нани Луиш
|3
|1
|Перея Андрес
|3
|1
|Мендес Джегсон
|4
|0
|Смит Кайл
|4
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Росель Ориоль
|2
|0
|Дезарт Джои
|2
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Акинделе Тешо
|1
|0
|Raul Aguilera
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|6
|1
|Годой Анибал
|6
|0
|Ловитц Дэниел
|6
|0
|Мукхтар Хани
|6
|0
|Мьюл Алекс
|5
|0
|Хакенсон Люк
|5
|0
|Анунга Брайан
|4
|0
|Циммерман Уолкер
|2
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Лаграсса Мэтт
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|Уиллис Джо
|1
|0
|Ake Arnaud Loba
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
20
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
4
14%
2
10%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
6
21%
4
20%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
2
7%
4
20%
61-75
5
17%
7
35%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
2
15%
76-90
Забито
20
34
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
20%
7
21%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
3
15%
5
15%
31-45
4
20%
4
12%
46-60
1
5%
5
15%
61-75
7
35%
8
24%
76-90
Пропущено
29
17
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
3
10%
5
29%
29%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
8
28%
3
18%
31-45
3
10%
3
18%
46-60
7
24%
2
12%
61-75
5
17%
3
18%
76-90
Забито
49
54
23 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 13
3 Не забивали 9
8
16%
9
17%
1-15
6
12%
6
11%
16-30
9
18%
9
17%
31-45
11
22%
6
11%
46-60
3
6%
9
17%
61-75
12
24%
15
28%
76-90
Пропущено
45
30
19 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 19
6
13%
6
20%
1-15
4
9%
5
17%
16-30
9
20%
5
17%
31-45
5
11%
6
20%
46-60
11
24%
3
10%
61-75
10
22%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1
Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Торонто - Орландо Сити 1:1
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 5:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|33
|12
|17
|4
|54 - 32
|53
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 35
|50
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|45 - 34
|50
|5.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|33
|12
|12
|9
|48 - 48
|48
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 36
|47
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|38 - 32
|46
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|44 - 45
|44
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|5
|15
|53 - 53
|44
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|44 - 42
|43
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 53
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|38 - 63
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|36 - 70
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|57 - 36
|58
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|46 - 33
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|50 - 51
|49
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|39 - 41
|48
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 43
|47
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|46 - 50
|46
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|53 - 51
|45
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 53
|40
|11.
|Даллас
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|46 - 55
|32
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 52
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|32 - 52
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|7.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 11
|29
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|3.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 18
|31
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|1:1 Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|6.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 31
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|8 - 28
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6