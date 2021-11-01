Швеция: Аллсвенскан 2021
0:1
Конец матча
Стадион: Стора Валла
29' Желтая карточкаОльссон Себастьян
0:1
39' ГолВильхельмссон Оскар
21
Карлен
Адам
17
Край
Антон
17
Вендт
Оскар
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
23 Якоб КевинНападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 5
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Дегерфорс
Гётеборг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|13 (1)
|0.5
|Бертильссон Юхан
|5 (2)
|0.19
|Саиди Абдельрахман
|4
|0.15
|Джурджич Никола
|2
|0.08
|Дальстрём Виллиам
|2
|0.08
|Аяз Ферхад
|1
|0.04
|Карлен Адам
|1
|0.04
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Экрот Оливер
|0
|0
|Абрахам Саргон
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7
|0.27
|Сана Тобиас
|6 (3)
|0.23
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.15
|Вендт Оскар
|2
|0.08
|Якоб Кевин
|2
|0.08
|Сёдер Робин
|2
|0.08
|Юханссон Карл II
|2
|0.08
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Терн Симон
|1
|0.04
|Айеш Хосам
|1
|0.04
|Гамшик Марек
|1
|0.04
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.04
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.04
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.04
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|5
|1
|Гравиус Христос
|5
|0
|Ольссон Себастьян II
|5
|0
|Экрот Оливер
|5
|0
|Сабеткар Шон
|5
|0
|Эдвардсен Виктор
|3
|1
|Джурджич Никола
|3
|0
|Диавара Исмаэль
|3
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бертильссон Юхан
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Уайтмэн Элфи
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрлингмарк Огюст
|7
|0
|Юханссон Карл II
|6
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Терн Симон
|2
|0
|Айеш Хосам
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Вернблум Понтус
|1
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|Якоб Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
17%
2
15%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
6
33%
3
23%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
6
32%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
3
18%
3
16%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
0
0%
1
5%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
3
27%
6
32%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
4
21%
76-90
Пропущено
26
15
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
12%
1
7%
1-15
2
8%
4
27%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
4
15%
5
33%
46-60
6
23%
2
13%
61-75
6
23%
0
0%
76-90
Забито
29
32
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
3
10%
3
9%
1-15
7
24%
5
16%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
5
17%
7
22%
46-60
3
10%
4
13%
61-75
7
24%
7
22%
76-90
Пропущено
43
34
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 17
4
9%
7
21%
1-15
6
14%
5
15%
16-30
9
21%
7
21%
31-45
7
16%
9
26%
46-60
8
19%
3
9%
61-75
9
21%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0
Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0
Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Юргорден 3:0 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0
Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Гётеборг - Брондбю 1:2 Юргорден - Гётеборг 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|53 - 28
|51
|2.
|Юргорден
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 26
|50
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|45 - 29
|48
|4.
|АИК
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|33 - 21
|47
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 33
|43
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|42 - 35
|43
|7.
|Кальмар
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|35 - 32
|41
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 33
|34
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|32 - 32
|33
|10.
|Хеккен
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|42 - 40
|32
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|27 - 24
|31
|12.
|Сириус
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|28 - 44
|30
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|21 - 24
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|28 - 44
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|18 - 50
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|24 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|5.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 8
|19
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|10 - 8
|18
|13.
|Хеккен
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 20
|18
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|8.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|11.
|АИК
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 31
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|6 - 29
|3