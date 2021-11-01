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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Дегерфорс
0:1
Конец матча

Стадион:
Гётеборг
0'
29' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
0:1
39' Гол
Вильхельмссон Оскар
90'+4
1
Уайтмэн
Элфи
4
Сабеткар
Шон
5
Экрот
Оливер
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
17
Край
Антон
40
Джурджич
Никола
16
Эдвардсен
Виктор
19
Саиди
Абдельрахман
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
19
Эрлингмарк
Огюст
22
Сана
Тобиас
33
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
Дегерфорс
3-4-3
Гётеборг
4-4-2

Ход матча

29'
Ольссон Себастьян
 
39'
0:1
Вильхельмссон Оскар
46'
Бертильссон Юхан
Ольссон Себастьян
 
66'
Дальстрём Виллиам
Саиди Абдельрахман
 
66'
Тамими Джонатан
Край Антон
 
73'
 
Терн Симон
Вильхельмссон Оскар
86'
Гранат Густав
Сабеткар Шон
 
90'
 
Якоб Кевин
Айеш Хосам

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 5
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Дегерфорс
Гётеборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

А
2:3
ТМК
2:2
К
1:1
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 13 (1) 0.5
Бертильссон Юхан 5 (2) 0.19
Саиди Абдельрахман 4 0.15
Джурджич Никола 2 0.08
Дальстрём Виллиам 2 0.08
Аяз Ферхад 1 0.04
Карлен Адам 1 0.04
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Линделль Эрик 0 0
Экрот Оливер 0 0
Абрахам Саргон 0 0
Гранат Густав 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 0.27
Сана Тобиас 6 (3) 0.23
Сигторссон Колбейнн 4 0.15
Вендт Оскар 2 0.08
Якоб Кевин 2 0.08
Сёдер Робин 2 0.08
Юханссон Карл II 2 0.08
Яллоу Александр 1 0.04
Терн Симон 1 0.04
Айеш Хосам 1 0.04
Гамшик Марек 1 0.04
Эрикссон Себастьян 1 0.04
Вильхельмссон Оскар 1 0.04
Эрлингмарк Огюст 1 0.04
Юсуф Альхассан 0 0
Норлин Густаф 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 5 1
Гравиус Христос 5 0
Ольссон Себастьян II 5 0
Экрот Оливер 5 0
Сабеткар Шон 5 0
Эдвардсен Виктор 3 1
Джурджич Никола 3 0
Диавара Исмаэль 3 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Линделль Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Край Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Гранат Густав 1 0
Салмон Джастин 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 7 0
Юханссон Карл II 6 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Берг Маркус 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Терн Симон 2 0
Айеш Хосам 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Каллей Яхья 2 0
Вендт Оскар 1 0
Вернблум Понтус 1 0
Сана Тобиас 1 0
Сигторссон Колбейнн 1 0
Якоб Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
17%
2
15%
1-15
4
22%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
6
33%
3
23%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
6
32%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
3
18%
3
16%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
0
0%
1
5%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
3
27%
4
21%
31-45
3
27%
6
32%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
4
21%
76-90

Пропущено

26
15
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
12%
1
7%
1-15
2
8%
4
27%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
4
15%
5
33%
46-60
6
23%
2
13%
61-75
6
23%
0
0%
76-90

Забито

29
32
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
3
10%
3
9%
1-15
7
24%
5
16%
16-30
4
14%
6
19%
31-45
5
17%
7
22%
46-60
3
10%
4
13%
61-75
7
24%
7
22%
76-90

Пропущено

43
34
19 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 17
4
9%
7
21%
1-15
6
14%
5
15%
16-30
9
21%
7
21%
31-45
7
16%
9
26%
46-60
8
19%
3
9%
61-75
9
21%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0
Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0
Гётеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Юргорден 3:0 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эребру 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0
Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Гётеборг - Брондбю 1:2 Юргорден - Гётеборг 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 26 15 6 5 53 - 28 51
2. Юргорден Заявка 26 15 5 6 41 - 26 50
3. Эльфсборг Заявка 26 15 3 8 45 - 29 48
4. АИК Заявка 26 14 5 7 33 - 21 47
5. Норрчёпинг Заявка 26 13 4 9 42 - 33 43
6. Хаммарбю Заявка 26 12 7 7 42 - 35 43
7. Кальмар Заявка 26 11 8 7 35 - 32 41
8. Гётеборг Заявка 26 9 7 10 33 - 33 34
9. Варберг БоИС Заявка 26 8 9 9 32 - 32 33
10. Хеккен Заявка 26 8 8 10 42 - 40 32
11. Мьельбю Заявка 26 7 10 9 27 - 24 31
12. Сириус Заявка 26 8 6 12 28 - 44 30
13. Хальмстад Заявка 26 6 12 8 21 - 24 30
14. Дегерфорс Заявка 26 8 4 14 28 - 44 28
15. Эребру Заявка 26 4 5 17 18 - 50 17
16. Эстерсунд Заявка 26 3 5 18 24 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
5. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
6. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
7. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
9. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
10. Мьельбю Заявка 13 5 4 4 14 - 8 19
11. Дегерфорс Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
12. Хальмстад Заявка 13 3 9 1 10 - 8 18
13. Хеккен Заявка 13 5 3 5 27 - 20 18
14. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 13 7 3 3 24 - 14 24
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Гётеборг Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
8. Хаммарбю Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
9. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
10. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
11. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
12. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 13 2 1 10 8 - 31 7
16. Эстерсунд Заявка 13 0 3 10 6 - 29 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Вильхельмссон Оскар бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Ольссон Себастьян II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дегерфорс 0:1 Гётеборг онлайн


 

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