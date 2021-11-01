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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хальмстад
1:0
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
1:0
45' Гол
Юханссон Андреас
45' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
61' Желтая карточка
Милошевич Александер
68' Желтая карточка
Бауи Набиль
90' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
90' Желтая карточка
Йоханссон Александр
90'+8
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
2
Боаки
Томас
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
11
Кроон
Самуэль
14
Боман
Микаэль
10
Карим
Садат
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
20
Zachary
Elbouzedi
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
9
Стефанелли
Николас
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
Хальмстад
4-4-2
АИК
4-4-2

История личных встреч

Хальмстад
АИК

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

26.3%
10.5%
63.2%
5 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

А
1:0
К
3:1
А
4:1
А
0:1
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:2
А
1:0
А
3:3
КШ
1:2
А
4:0
А
1:3
А
1:2
А
0:1
А
1:2
А
1:0
А
2:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 6 (2) 0.23
Карим Садат 5 0.19
Аль-Аммари Амир 3 0.12
Боман Микаэль 2 0.08
Кроон Самуэль 2 0.08
Юханссон Андреас 1 0.04
Викстрём Эмиль 1 0.04
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Бенгтссон Андреас 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Алланссон Йоэль 0 0
Нильссон Малькольм 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 7 0.27
Бауи Набиль 7 0.27
Ларссон Себастьян 3 (1) 0.12
Милошевич Александер 3 0.12
Радулович Боян 3 0.12
Гойтом Хенок 2 0.08
Юлятупа Саку 1 0.04
Оума Эрик 1 0.04
Страннегорд Том 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Рогич Филип 1 0.04
Хуссейн Билаль 1 0.04
Ринг Эрик 0 0
Люстиг Микаэль 0 0
Zachary Elbouzedi 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Куртулус Эдвин 5 0
Боаки Томас 2 1
Алланссон Йоэль 3 0
Лундевалль Симон 3 0
Бенгтссон Андреас 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Йоханссон Александр II 1 0
Кроон Самуэль 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 11 0
Милошевич Александер 4 0
Папаяннопулос Сотирис 4 0
Оума Эрик 4 0
Люстиг Микаэль 3 0
Стефанелли Николас 1 1
Бауи Набиль 2 0
Яношевич Будимир 2 0
Юлятупа Саку 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Карлссон Пер 1 0
Рогич Филип 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Сильва Стефан 1 0
Радулович Боян 1 0
Zachary Elbouzedi 1 0
Каль Эрик 1 0
Страннегорд Том 1 0
Ринг Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
20%
2
18%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
5
45%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 11
20 Не забивали 14
2
20%
4
20%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
2
20%
5
25%
31-45
2
20%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
30%
4
20%
76-90

Пропущено

17
8
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
4
50%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
3
38%
61-75
3
18%
1
13%
76-90

Забито

20
31
12 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
4
20%
6
19%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
4
20%
5
16%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
5
25%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

25
23
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
4
16%
2
9%
1-15
3
12%
7
30%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
5
20%
6
26%
61-75
6
24%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1
Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Мьельбю - Хальмстад 1:2
АИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мальмё - АИК 1:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3
АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1 Хеккен - АИК 2:1 АИК - Эстерсунд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 26 15 6 5 53 - 28 51
2. Юргорден Заявка 26 15 5 6 41 - 26 50
3. Эльфсборг Заявка 26 15 3 8 45 - 29 48
4. АИК Заявка 26 14 5 7 33 - 21 47
5. Норрчёпинг Заявка 26 13 4 9 42 - 33 43
6. Хаммарбю Заявка 26 12 7 7 42 - 35 43
7. Кальмар Заявка 26 11 8 7 35 - 32 41
8. Гётеборг Заявка 26 9 7 10 33 - 33 34
9. Варберг БоИС Заявка 26 8 9 9 32 - 32 33
10. Хеккен Заявка 26 8 8 10 42 - 40 32
11. Мьельбю Заявка 26 7 10 9 27 - 24 31
12. Сириус Заявка 26 8 6 12 28 - 44 30
13. Хальмстад Заявка 26 6 12 8 21 - 24 30
14. Дегерфорс Заявка 26 8 4 14 28 - 44 28
15. Эребру Заявка 26 4 5 17 18 - 50 17
16. Эстерсунд Заявка 26 3 5 18 24 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
5. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
6. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
7. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
9. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
10. Мьельбю Заявка 13 5 4 4 14 - 8 19
11. Дегерфорс Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
12. Хальмстад Заявка 13 3 9 1 10 - 8 18
13. Хеккен Заявка 13 5 3 5 27 - 20 18
14. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 13 7 3 3 24 - 14 24
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Гётеборг Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
8. Хаммарбю Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
9. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
10. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
11. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
12. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 13 2 1 10 8 - 31 7
16. Эстерсунд Заявка 13 0 3 10 6 - 29 3
Где смотреть матч Хальмстад 1:0 АИК онлайн


 

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