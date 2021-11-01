Швеция: Аллсвенскан 2021
1:0
Конец матча
Стадион: Oerjans Vall
1:0
45' ГолЮханссон Андреас
45' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
61' Желтая карточкаМилошевич Александер
68' Желтая карточкаБауи Набиль
90' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
90' Желтая карточкаЙоханссон Александр
10
Карим
Садат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
37 Ahmad Faqa
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
45'
1:0
68'
83'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Хальмстад
АИК
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
26.3%
10.5%
63.2%
5 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|6 (2)
|0.23
|Карим Садат
|5
|0.19
|Аль-Аммари Амир
|3
|0.12
|Боман Микаэль
|2
|0.08
|Кроон Самуэль
|2
|0.08
|Юханссон Андреас
|1
|0.04
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Алланссон Йоэль
|0
|0
|Нильссон Малькольм
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|7
|0.27
|Бауи Набиль
|7
|0.27
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.12
|Милошевич Александер
|3
|0.12
|Радулович Боян
|3
|0.12
|Гойтом Хенок
|2
|0.08
|Юлятупа Саку
|1
|0.04
|Оума Эрик
|1
|0.04
|Страннегорд Том
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Рогич Филип
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|1
|0.04
|Ринг Эрик
|0
|0
|Люстиг Микаэль
|0
|0
|Zachary Elbouzedi
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Куртулус Эдвин
|5
|0
|Боаки Томас
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Лундевалль Симон
|3
|0
|Бенгтссон Андреас
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Йоханссон Александр II
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|11
|0
|Милошевич Александер
|4
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|4
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Люстиг Микаэль
|3
|0
|Стефанелли Николас
|1
|1
|Бауи Набиль
|2
|0
|Яношевич Будимир
|2
|0
|Юлятупа Саку
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Карлссон Пер
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Сильва Стефан
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Zachary Elbouzedi
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
20%
2
18%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
2
20%
5
45%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 11
20 Не забивали 14
2
20%
4
20%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
2
20%
5
25%
31-45
2
20%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
3
30%
4
20%
76-90
Пропущено
17
8
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 6
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
4
50%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
24%
3
38%
61-75
3
18%
1
13%
76-90
Забито
20
31
12 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
4
20%
6
19%
1-15
4
20%
4
13%
16-30
4
20%
5
16%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
5
25%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
25
23
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
4
16%
2
9%
1-15
3
12%
7
30%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
2
8%
3
13%
46-60
5
20%
6
26%
61-75
6
24%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1
Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Мьельбю - Хальмстад 1:2
АИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мальмё - АИК 1:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хаммарбю - АИК 1:0 АИК - Йёнчёпинг 1:3
АИК - Юргорден 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Гётеборг 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Эребру 2:0 АИК - Хеккен 2:1 Raagsveds IF - АИК 0:5 Сириус - АИК 0:1 Юргорден - АИК 1:4 АИК - Хальмстад 1:0 Эребру - АИК 1:1 АИК - Кальмар 2:0 АИК - Варберг БоИС 2:1 Хеккен - АИК 2:1 АИК - Эстерсунд 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|53 - 28
|51
|2.
|Юргорден
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 26
|50
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|45 - 29
|48
|4.
|АИК
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|33 - 21
|47
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 33
|43
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|42 - 35
|43
|7.
|Кальмар
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|35 - 32
|41
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 33
|34
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|32 - 32
|33
|10.
|Хеккен
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|42 - 40
|32
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|27 - 24
|31
|12.
|Сириус
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|28 - 44
|30
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|21 - 24
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|28 - 44
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|18 - 50
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|24 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|5.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 8
|19
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|10 - 8
|18
|13.
|Хеккен
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 20
|18
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|8.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|11.
|АИК
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 31
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|6 - 29
|3