Швеция: Аллсвенскан 2021
2:0
Конец матча
Стадион: Страндваллен
16' Желтая карточкаБергстрем Якоб
34' Желтая карточкаНильссон Джоэл
1:0
48' ГолГрасия Карлос
1:0
73' Не забитый пенальтиАмоо Акинкунми
77' Желтая карточкаФенгер Мадс
82' Желтая карточкаBjoern Paulsen
2:0
90' ГолМоро Мамудо
11
Сарр
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Сарр АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
9 ПаулиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Milos Milojevic
Ход матча
16'
34'
48'
1:0
73'
1:0
74'
77'
82'
90'
2:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Мьельбю
Хаммарбю
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Амин
|6
|0.23
|Нильссон Джоэл
|5
|0.19
|Бергстрем Якоб
|5
|0.19
|Моро Мамудо
|5
|0.19
|Ходжич Кадир
|2 (1)
|0.08
|Андерссон Элиас
|1
|0.04
|Бьёркандер Эрик
|1
|0.04
|Джонсон Сэм
|1
|0.04
|Грасия Карлос
|1
|0.04
|Лёфквист Дэвид
|0
|0
|Густавссон Йеспер
|0
|0
|Аду Энох
|0
|0
|Блумквист Андреас
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Йоханссон Херман
|0
|0
|Густафссон Виктор
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Людвигсон Густав
|9
|0.35
|Амоо Акинкунми
|8 (1)
|0.31
|Сельмани Астрит
|4
|0.15
|Халили Абдул
|4 (1)
|0.15
|Williot Swedberg
|2
|0.08
|Андерсен Йеппе
|2
|0.08
|Мохаммед Азиз
|2
|0.08
|Джазе Моханад
|1
|0.04
|Фенгер Мадс
|1
|0.04
|Боянич Дарьян
|1
|0.04
|Аккам Давид
|1
|0.04
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0.04
|Мадьяр Ричард
|1
|0.04
|Родич Владимир
|1
|0.04
|Матко Алёша
|1
|0.04
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кричак Иван
|7
|1
|Густавссон Йеспер
|7
|0
|Лёфквист Дэвид
|4
|0
|Ходжич Кадир
|4
|0
|Густафссон Виктор
|4
|0
|Аду Энох
|2
|1
|Ватсон Макс
|3
|0
|Бергстрем Якоб
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|2
|0
|Моро Мамудо
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Блумквист Андреас
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Сарр Амин
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|7
|0
|Андерсен Йеппе
|5
|0
|Боянич Дарьян
|5
|0
|Шер Аймар
|5
|0
|Сельмани Астрит
|5
|0
|Фенгер Мадс
|4
|0
|Халили Абдул
|4
|0
|Джазе Моханад
|4
|0
|Мадьяр Ричард
|3
|0
|Фьолусон Йон Гудни
|2
|0
|Аккам Давид
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Паулиньо II
|2
|0
|Амоо Акинкунми
|2
|0
|Williot Swedberg
|2
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Матко Алёша
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
20%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Пропущено
7
22
3 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
2
9%
16-30
1
14%
10
45%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
43%
3
14%
61-75
1
14%
5
23%
76-90
Забито
13
26
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
15%
3
12%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
4
31%
7
27%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
19%
6
40%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Забито
28
40
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
10 Не забивали 5
5
18%
5
13%
1-15
3
11%
5
13%
16-30
2
7%
6
15%
31-45
6
21%
6
15%
46-60
4
14%
8
20%
61-75
8
29%
10
25%
76-90
Пропущено
23
37
10 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
4
17%
7
19%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
3
13%
12
32%
31-45
4
17%
3
8%
46-60
4
17%
4
11%
61-75
5
22%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Хальмстад 1:2 АИК - Мьельбю 2:2
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0
Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Марибор - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|53 - 28
|51
|2.
|Юргорден
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 26
|50
|3.
|Эльфсборг
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|45 - 29
|48
|4.
|АИК
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|33 - 21
|47
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|42 - 33
|43
|6.
|Хаммарбю
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|42 - 35
|43
|7.
|Кальмар
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|35 - 32
|41
|8.
|Гётеборг
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|33 - 33
|34
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|32 - 32
|33
|10.
|Хеккен
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|42 - 40
|32
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|27 - 24
|31
|12.
|Сириус
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|28 - 44
|30
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|21 - 24
|30
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|28 - 44
|28
|15.
|Эребру
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|18 - 50
|17
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|24 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|22 - 6
|35
|2.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 14
|30
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 15
|29
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|5.
|Мальмё
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|29 - 14
|27
|6.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|24 - 13
|26
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|8.
|Кальмар
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 14
|20
|9.
|Сириус
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 16
|19
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 8
|19
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 17
|19
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|9
|1
|10 - 8
|18
|13.
|Хеккен
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 20
|18
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 15
|18
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|18 - 20
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 14
|24
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|3.
|Юргорден
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|4.
|Кальмар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 18
|21
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 19
|16
|6.
|Гётеборг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|7.
|Хеккен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 20
|14
|8.
|Хаммарбю
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 21
|13
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 16
|12
|11.
|АИК
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 15
|12
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Сириус
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 28
|11
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Эребру
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 31
|7
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|13
|0
|3
|10
|6 - 29
|3