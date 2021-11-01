  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2021

Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Мьельбю
2:0
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
16' Желтая карточка
Бергстрем Якоб
34' Желтая карточка
Нильссон Джоэл
1:0
48' Гол
Грасия Карлос
1:0
73' Не забитый пенальти
Амоо Акинкунми
77' Желтая карточка
Фенгер Мадс
82' Желтая карточка
Bjoern Paulsen
2:0
90' Гол
Моро Мамудо
90'+4
13
Эрикссон
Карлйохан
6
Magnus
Woerts
17
Грасия
Карлос
4
Ватсон
Макс
9
Нильссон
Джоэл
22
Густавссон
Йеспер
96
Андерссон
Элиас
7
Густафссон
Виктор
5
Ходжич
Кадир
16
Бергстрем
Якоб
11
Сарр
Амин
1
Оустед
Давид
42
Bjoern
Paulsen
4
Мадьяр
Ричард
13
Фенгер
Мадс
2
Сандберг
Симон
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
44
Williot
Swedberg
5
Джазе
Моханад
33
Амоо
Акинкунми
16
Людвигсон
Густав
Мьельбю
3-5-2
Хаммарбю
3-5-2

История личных встреч

Мьельбю
Хаммарбю

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

А
2:0
А
4:2
А
2:1
ТМК
0:1
ШК
4:2
ШК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Амин 6 0.23
Нильссон Джоэл 5 0.19
Бергстрем Якоб 5 0.19
Моро Мамудо 5 0.19
Ходжич Кадир 2 (1) 0.08
Андерссон Элиас 1 0.04
Бьёркандер Эрик 1 0.04
Джонсон Сэм 1 0.04
Грасия Карлос 1 0.04
Лёфквист Дэвид 0 0
Густавссон Йеспер 0 0
Аду Энох 0 0
Блумквист Андреас 0 0
Ватсон Макс 0 0
Йоханссон Херман 0 0
Густафссон Виктор 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Людвигсон Густав 9 0.35
Амоо Акинкунми 8 (1) 0.31
Сельмани Астрит 4 0.15
Халили Абдул 4 (1) 0.15
Williot Swedberg 2 0.08
Андерсен Йеппе 2 0.08
Мохаммед Азиз 2 0.08
Джазе Моханад 1 0.04
Фенгер Мадс 1 0.04
Боянич Дарьян 1 0.04
Аккам Давид 1 0.04
Bjoern Paulsen 1 0.04
Фьолусон Йон Гудни 1 0.04
Мадьяр Ричард 1 0.04
Родич Владимир 1 0.04
Матко Алёша 1 0.04

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кричак Иван 7 1
Густавссон Йеспер 7 0
Лёфквист Дэвид 4 0
Ходжич Кадир 4 0
Густафссон Виктор 4 0
Аду Энох 2 1
Ватсон Макс 3 0
Бергстрем Якоб 3 0
Нильссон Джоэл 2 0
Моро Мамудо 2 0
Грасия Карлос 2 0
Блумквист Андреас 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Сарр Амин 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 7 0
Андерсен Йеппе 5 0
Боянич Дарьян 5 0
Шер Аймар 5 0
Сельмани Астрит 5 0
Фенгер Мадс 4 0
Халили Абдул 4 0
Джазе Моханад 4 0
Мадьяр Ричард 3 0
Фьолусон Йон Гудни 2 0
Аккам Давид 2 0
Сандберг Симон 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Паулиньо II 2 0
Амоо Акинкунми 2 0
Williot Swedberg 2 0
Людвигсон Густав 1 0
Матко Алёша 1 0
Лахдо Майкель 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
20%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
4
29%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Пропущено

7
22
3 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
2
9%
16-30
1
14%
10
45%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
43%
3
14%
61-75
1
14%
5
23%
76-90

Забито

13
26
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
15%
3
12%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
1
8%
6
23%
46-60
3
23%
4
15%
61-75
4
31%
7
27%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
19%
6
40%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Забито

28
40
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
10 Не забивали 5
5
18%
5
13%
1-15
3
11%
5
13%
16-30
2
7%
6
15%
31-45
6
21%
6
15%
46-60
4
14%
8
20%
61-75
8
29%
10
25%
76-90

Пропущено

23
37
10 В 1-м тайме 23
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
4
17%
7
19%
1-15
3
13%
4
11%
16-30
3
13%
12
32%
31-45
4
17%
3
8%
46-60
4
17%
4
11%
61-75
5
22%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1
Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Юргорден - Мьельбю 0:0 Квидинг ФИФ - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Эребру - Мьельбю 2:2 Кальмар - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Мальмё 0:2 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Мьельбю - Норрчёпинг 0:1 Сириус - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Хальмстад 1:2 АИК - Мьельбю 2:2
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0
Норрчёпинг - Хаммарбю 3:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Юргорден - Хаммарбю 4:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Хаммарбю - Чукарички 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Чукарички - Хаммарбю 3:1 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Марибор - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Норрчёпинг 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 26 15 6 5 53 - 28 51
2. Юргорден Заявка 26 15 5 6 41 - 26 50
3. Эльфсборг Заявка 26 15 3 8 45 - 29 48
4. АИК Заявка 26 14 5 7 33 - 21 47
5. Норрчёпинг Заявка 26 13 4 9 42 - 33 43
6. Хаммарбю Заявка 26 12 7 7 42 - 35 43
7. Кальмар Заявка 26 11 8 7 35 - 32 41
8. Гётеборг Заявка 26 9 7 10 33 - 33 34
9. Варберг БоИС Заявка 26 8 9 9 32 - 32 33
10. Хеккен Заявка 26 8 8 10 42 - 40 32
11. Мьельбю Заявка 26 7 10 9 27 - 24 31
12. Сириус Заявка 26 8 6 12 28 - 44 30
13. Хальмстад Заявка 26 6 12 8 21 - 24 30
14. Дегерфорс Заявка 26 8 4 14 28 - 44 28
15. Эребру Заявка 26 4 5 17 18 - 50 17
16. Эстерсунд Заявка 26 3 5 18 24 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 13 11 2 0 22 - 6 35
2. Хаммарбю Заявка 13 9 3 1 27 - 14 30
3. Юргорден Заявка 13 9 2 2 27 - 15 29
4. Норрчёпинг Заявка 13 8 3 2 26 - 14 27
5. Мальмё Заявка 13 8 3 2 29 - 14 27
6. Эльфсборг Заявка 13 8 2 3 24 - 13 26
7. Варберг БоИС Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
8. Кальмар Заявка 13 5 5 3 17 - 14 20
9. Сириус Заявка 13 6 1 6 15 - 16 19
10. Мьельбю Заявка 13 5 4 4 14 - 8 19
11. Дегерфорс Заявка 13 6 1 6 18 - 17 19
12. Хальмстад Заявка 13 3 9 1 10 - 8 18
13. Хеккен Заявка 13 5 3 5 27 - 20 18
14. Гётеборг Заявка 13 5 3 5 19 - 15 18
15. Эстерсунд Заявка 13 3 2 8 18 - 20 11
16. Эребру Заявка 13 2 4 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 13 7 3 3 24 - 14 24
2. Эльфсборг Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
3. Юргорден Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
4. Кальмар Заявка 13 6 3 4 18 - 18 21
5. Норрчёпинг Заявка 13 5 1 7 16 - 19 16
6. Гётеборг Заявка 13 4 4 5 14 - 18 16
7. Хеккен Заявка 13 3 5 5 15 - 20 14
8. Хаммарбю Заявка 13 3 4 6 15 - 21 13
9. Варберг БоИС Заявка 13 3 4 6 17 - 19 13
10. Мьельбю Заявка 13 2 6 5 13 - 16 12
11. АИК Заявка 13 3 3 7 11 - 15 12
12. Хальмстад Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Сириус Заявка 13 2 5 6 13 - 28 11
14. Дегерфорс Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15. Эребру Заявка 13 2 1 10 8 - 31 7
16. Эстерсунд Заявка 13 0 3 10 6 - 29 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Джазе Моханад получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Джазе Моханад получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Нильссон Джоэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Бергстрем Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьельбю 2:0 Хаммарбю онлайн


 

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 